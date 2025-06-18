PS Store : Des centaines de jeux à prix réduit grâce à la promotion « Offres de milieu d'année » (jusqu'au 3 juillet 2025)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 12h12
Le PlayStation Store a, récemment, accueilli la promotion « Offres de milieu de l'année », comprenant de belles réductions sur une multitude de jeux.
PS Store : Des centaines de jeux à prix réduit grâce à la promotion « Offres de milieu d'année » (jusqu'au 3 juillet 2025)
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Offres de milieu d'année. Cette nouvelle promotion, qui propose des prix réduits sur des AAA et titres indépendants, permet ainsi aux joueurs et aux joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons que la promotion Offres de milieu d'année du PS Store se termine le 3 juillet 2025.

PS Store, Promotion Offres de milieu d'année (jusqu'au 3 juillet 2025)

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Comme toujours, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans la promotion Offres de milieu d'année du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • Black Myth: Wukong (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance 2 Gold Edition (PS5) → 67,49 € au lieu de 89,99 €.
  • Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Palworld (PS5) → 21,74 € au lieu de 28,99 €.
  • Red Dead Redemption II Édition Ultime (PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €.
  • Resident Evil Village Gold Edition (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
  • The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Grounded (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 27,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Riders Republic (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Dragon's Dogma 2 (PS5) → 29,99 € au lieu de 74,99 €.
  • Star Wars Outlaws Deluxe Edition (PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €.
  • Battlefield V (PS4) → 5,19 € au lieu de 39,99 €.
  • Battlefield 1 (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Undertale (PS4) → 9,89 € au lieu de 14,99 €.
  • The Outer Worlds (PS4) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
  • Prince of Persia The Lost Crown (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Sonic Frontiers (PS4 et PS5) → 20,99 € au lieu de 59,99 €.
Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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