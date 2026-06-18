Black Myth: Wukong refuse de confirmer ses ventes colossales, mais affirme que « les résultats dépassent nos attentes »

Alors qu'un rapport évoque un cap de ventes tout simplement astronomique concernant Black Myth: Wukong, le studio Game Science prend la parole pour évoquer un succès qui dépasse l'entendement, tout en préparant déjà l'avenir de la franchise.

Depuis sa sortie fin août 2024, le jeu d'action et de rôle inspiré de la mythologie chinoise n'a cessé de bousculer l'industrie vidéoludique. Black Myth: Wukong s'est imposé comme un véritable raz de marée, attirant le plus grand nombre de joueurs simultanés pour un jeu solo dans toute l'histoire de la plateforme Steam. Dès son premier jour, il dominait sans partage les plateformes de diffusion en direct asiatiques, avant que le studio Game Science n'annonce fièrement avoir écoulé plus de dix millions d'exemplaires en seulement quatre jours. Un démarrage foudroyant qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de productions à gros budget venues de Chine.

Des chiffres de ventes qui donnent le vertige

Aujourd'hui, de nouvelles données viennent confirmer l'ampleur du phénomène. Selon un récent rapport publié par le Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine, Black Myth: Wukong aurait désormais franchi la barre vertigineuse des 30 millions de copies vendues à travers le monde. Si ce chiffre se confirme, la production de Game Science réaliserait l'exploit de faire de l'ombre à des mastodontes établis depuis des années.

À titre de comparaison, Cyberpunk 2077 a atteint les 35 millions de ventes en fin d'année dernière, soit plus de cinq ans après son lancement. De son côté, FromSoftware annonçait en avril 2025 qu'Elden Ring avait expédié un peu plus de 30 millions d'unités depuis sa sortie, soit trois ans. La vitesse à laquelle le Roi Singe rattrape ces légendes du jeu de rôle témoigne d'un engouement international rarissime.













La réaction mesurée du studio Game Science

Interrogé sur la véracité de ce cap des 30 millions, le studio de développement a préféré rester prudent, refusant de valider un chiffre précis tout en soulignant la dimension hors norme de son succès. Les équipes ont tenu à adresser un message clair à leur communauté.

À l'heure actuelle, nous n'avons pas de nouveaux chiffres de ventes à partager au-delà de notre étape précédemment annoncée de plus de dix millions de copies vendues sur toutes les plateformes dans les quatre jours suivant le lancement. Ce que nous pouvons dire, c'est que Black Myth: Wukong a obtenu des résultats au-delà de nos attentes, tant en Chine que sur les marchés internationaux, et nous restons incroyablement reconnaissants pour l'enthousiasme et le soutien des joueurs du monde entier.

Malgré une défaite face à l'excellent Astro Bot dans la catégorie du jeu de l'année lors des Game Awards 2024, Game Science ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les développeurs travaillent activement sur le prochain volet de leur univers. Intitulé Black Myth: Zhong Kui, ce nouveau projet se concentrera sur un dieu chasseur de fantômes naviguant entre les enfers et le monde des vivants.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite directe, ce titre reprendra la formule gagnante du jeu d'action et de rôle en solo, toujours profondément ancrée dans le folklore chinois. Prévu sur ordinateur et sur les consoles de salon principales, Black Myth: Zhong Kui n'a pour l'instant aucune date de sortie officielle, mais il porte déjà sur ses épaules les immenses espoirs d'une communauté conquise.

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