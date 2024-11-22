Black Myth: Wukong sacré Jeu de l'année avant les Game Awards

Si la cérémonie des Game Awards n'aura officiellement lieu que le 13 décembre prochain, Black Myth: Wukong a ouvert le bal des récompenses en décrochant un premier titre de Jeu de l'année.
S'il a souffert de problèmes liés à sa communication, le titre retraçant l'épopée du Roi Singe a rapidement conquis les joueurs avec ses graphismes, son gameplay et son histoire. Parmi les prétendants au titre du jeu de l'année 2024, Black Myth: Wukong est un concurrent sérieux
, même s'il est l'un des nommés les moins bien notés de l'histoire des Game Awards
. Il totalise tout de même 4 nominations.
Cependant, ce n'est pas la seule cérémonie où le jeu peut obtenir des récompenses
. L'un des événements les plus importants de l'année a eu lieu le 21 novembre 2024 : les Golden Joysticks Awards. Et l'un des moments marquants de la soirée a été la victoire de Black Myth: Wukong dans la catégorie Ultimate Game of the Year Award.
Le Best Visual Design et le GOTY pour Black Myth: Wukong
S'il a raflé le prix, le jeu était opposé à 10 adversaires redoutables, dont certains également nommés dans la catégorie Jeu de l'année des Game Awards. Mais Black Myth: Wukong
s'est imposé face à Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2, Helldivers 2, Metaphor: ReFantazio, Satisfactory
, Tekken 8, Balatro
, Dragon Age: The Veilguard et Animal Well. D'ailleurs, le Roi Singe a obtenu une autre récompense au cours de la soirée
en décrochant l'Award du Best Visual Design.
Il est important de souligner que les gagnants des Golden Joysticks Awards sont déterminés par le vote du public uniquement. Ces deux premières récompenses prouvent que les joueurs apprécient Black Myth: Wukong et veulent mettre en avant ses qualités.
Cependant, cela ne garantit pas une consécration aux Game Awards. Le consensus critique pourrait avoir un impact important sur les votes pour cette cérémonie. Néanmoins, l'espoir est encore permis pour la communauté. Rendez-vous donc le 13 décembre 2024 pour savoir si Sun Wukong conservera sa couronne ou non.
Rappelons qu'un DLC de Black Myth: Wukong devrait arriver au début de l'année
. Sinon, vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :
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