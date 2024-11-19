Black Myth: Wukong serait un des prétendants au GOTY les moins bien notés de l'histoire des Game Awards

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 novembre 2024 à 18h52
Si Black Myth: Wukong compte parmi les nominés dans la catégorie Jeu de l'année des Game Awards 2024, il marque l'histoire de l'événement à cause d'un détail surprenant.
Black Myth: Wukong serait un des prétendants au GOTY les moins bien notés de l'histoire des Game Awards
Le 18 novembre 2024, les nominés des Game Awards 2024 ont été officiellement dévoilés, marquant dans la foulée l'ouverture des votes au public. Si l'édition 2024 compte 29 catégories différentes, la plus attendue par la communauté reste sans conteste le Jeu de l'année (également surnommé GOTY). Pour cette édition, les titres en compétition sont Astro Bot, Balatro, Final Fantasu VII Rebirth, Metaphor: ReFantasio, Elden Ring Shadow of the Erdtree et Black Myth: Wukong. Or, ce dernier possède une particularité qui tranche avec les précédentes éditions. 

Black Myth: Wukong, seul jeu de 2024 à avoir des notes inférieures à 90 sur Metacritic et Opencritic

Suite à l'annonce des nominations, plusieurs analyses amateurs sont allées consulter les notes attribuées aux différents jeux sur Metacritic et Opencritic. Dans une publication partagée sur Reddit, un utilisateur révélait que sur les nominés des éditions 2023 et 2024 de la cérémonie, 10 des 12 jeux en compétition avaient une note supérieure à 90. Les deux titres les moins bien notés étaient Alan Wake 2 et Black Myth: Wukong. Plusieurs utilisateurs, ainsi que le média américain Polygon, ont confirmé que l'aventure du Roi-Singe avait reçu une note de 81 sur Metacritic et de 82 sur Opencritic.

Ce n'est pas la première fois qu'un titre nommé dans la catégorie Jeu de l'année possède des notes si basses. L'année de sa nomination, PUBG marquait les esprits avec des notes de 77 sur Opencritic et de 86 sur Metacritic, faisant de lui le nominé le moins bien noté de l'histoire des Game Awards. Néanmoins, il peut exister une vraie différence entre les scores actuellement attribués à un jeu et ceux émis à son lancement.

black-myth-wukong-nomines
Dans tous les cas, ce cas de figure reste très rare, car les jeux sélectionnés ont des notes qui descendent rarement en dessous de 85. De plus, ces chiffres peuvent surprendre au regard de la popularité du titre et du nombre d'unités vendues. Reste à voir si Black Myth: Wukong peut remporter la récompense et, dans la foulée de l'événement, voir sa notre globale augmenter.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Black Myth: Wukong refuse de confirmer ses ventes colossales, mais affirme que « les résultats dépassent nos attentes »
Black Myth: Wukong 18 juin 2026

Black Myth: Wukong refuse de confirmer ses ventes colossales, mais affirme que « les résultats dépassent nos attentes »

Alors qu'un rapport évoque un cap de ventes tout simplement astronomique concernant Black Myth: Wukong, le studio Game Science prend la parole pour évoquer un succès qui dépasse l'entendement, tout en préparant déjà l'avenir de la franchise.
Black Myth: Wukong reçoit une mise à jour aussi grosse que le jeu lui-même
Black Myth: Wukong 14 octobre 2025

Black Myth: Wukong reçoit une mise à jour aussi grosse que le jeu lui-même

Les joueurs PS5 de Black Myth: Wukong risquent d'avoir une sacré surprise en se connectant à leur console. En effet, la dernière mise à jour en date du jeu nécessite un espace de stockage colossal, mais pour une très bonne raison.
PS Store : Des centaines de jeux à prix réduit grâce à la promotion « Offres de milieu d'année » (jusqu'au 3 juillet 2025)
Black Myth: Wukong 18 juin 2025

PS Store : Des centaines de jeux à prix réduit grâce à la promotion « Offres de milieu d'année » (jusqu'au 3 juillet 2025)

Le PlayStation Store a, récemment, accueilli la promotion « Offres de milieu de l'année », comprenant de belles réductions sur une multitude de jeux.

commentaire (0)