Black Myth: Wukong serait un des prétendants au GOTY les moins bien notés de l'histoire des Game Awards

Si Black Myth: Wukong compte parmi les nominés dans la catégorie Jeu de l'année des Game Awards 2024, il marque l'histoire de l'événement à cause d'un détail surprenant.
Le 18 novembre 2024, les nominés des Game Awards 2024
ont été officiellement dévoilés, marquant dans la foulée l'ouverture des votes au public. Si l'édition 2024 compte 29 catégories différentes, la plus attendue par la communauté reste sans conteste le Jeu de l'année (également surnommé GOTY). Pour cette édition, les titres en compétition sont Astro Bot, Balatro, Final Fantasu VII Rebirth, Metaphor: ReFantasio, Elden Ring Shadow of the Erdtree et Black Myth: Wukong
. Or, ce dernier possède une particularité qui tranche avec les précédentes éditions.
Black Myth: Wukong, seul jeu de 2024 à avoir des notes inférieures à 90 sur Metacritic et Opencritic
Suite à l'annonce des nominations, plusieurs analyses amateurs sont allées consulter les notes attribuées aux différents jeux sur Metacritic et Opencritic. Dans une publication partagée sur Reddit
, un utilisateur révélait que sur les nominés des éditions 2023 et 2024 de la cérémonie, 10 des 12 jeux en compétition avaient une note supérieure à 90
. Les deux titres les moins bien notés étaient Alan Wake 2 et Black Myth: Wukong. Plusieurs utilisateurs, ainsi que le média américain Polygon, ont confirmé que l'aventure du Roi-Singe avait reçu une note de 81 sur Metacritic et de 82 sur Opencritic.
Ce n'est pas la première fois qu'un titre nommé dans la catégorie Jeu de l'année possède des notes si basses. L'année de sa nomination, PUBG marquait les esprits avec des notes de 77 sur Opencritic et de 86 sur Metacritic, faisant de lui le nominé le moins bien noté de l'histoire des Game Awards. Néanmoins, il peut exister une vraie différence entre les scores actuellement attribués à un jeu et ceux émis à son lancement.
Dans tous les cas, ce cas de figure reste très rare, car les jeux sélectionnés ont des notes qui descendent rarement en dessous de 85.
De plus, ces chiffres peuvent surprendre au regard de la popularité du titre et du nombre d'unités vendues. Reste à voir si Black Myth: Wukong peut remporter la récompense et, dans la foulée de l'événement, voir sa notre globale augmenter.
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