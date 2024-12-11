Black Myth: Wukong : Relevez des défis techniques avec la nouvelle mise à jour

Alors que les Game Awards sont sur le point de débuter, Black Myth: Wukong (nommé dans la catégorie Jeu de l'année) déploie une mise à jour incluant deux modes de jeu pour amateurs de combats difficiles.
Pour les passionnés d'aventures épiques, de créatures mythiques et d'affrontements stressants à la Dark Souls, Black Myth: Wukong
est la révélation de l'année 2024. Le titre a d'ailleurs autant captivé la presse spécialisée que le public, car il est nommé dans plusieurs catégories aux Game Awards, dont celle du Jeu de l'année. Si la cérémonie n'a pas encore eu lieu quand ces lignes sont écrites, le titre a déjà été primé aux Golden Joystick Awards
.
En récupérant la récompense, Feng Ji (co-fondateur du studio qui a créé le titre) avait alors déclaré que quelques surprises arriveraient prochainement dans Black Myth: Wukong. Ces premières surprises ont fait leurs débuts avec la mise à jour 1.0.12.16581, disponible depuis le 11 décembre 2024.
Deux nouveaux Boss Rush ajoutés à Black Myth: Wukong
Grâce à cette mise à jour, celles et ceux qui le souhaitent peuvent tenter les nouveaux Boss Rush Challenges
. Pour accéder à ces défis additionnels, vous devrez avoir terminé Black Myth: Wukong au moins une fois
. Les épreuves en question sont accessibles depuis n'importe quel sanctuaire du gardien et sont déclinées en deux versions.
Le premier challenge ajouté est le Return of Rivals.
Comme son nom le laisse supposer, il vous offre la possibilité de combattre à nouveau un boss unique déjà vaincu. Cependant, vous avez le choix du niveau de difficulté du combat parmi 3 options. Tandis que le second challenge, Gauntlet of Legends
, vous lance dans un affrontement contre plusieurs adversaires en même temps. Plus ardu que le Return of Rivals, ce mode autorise les malédictions personnalisées. Mais comme pour ce dernier, vous ne pourrez combattre que contre les boss déjà battus.
Si certains acceptent de relever ces défis par goût du challenge, venir à bout de ces combats sera récompensé
. En effet, les joueurs qui sortiront victorieux de chaque épreuve obtiendront des trésors rares listés dans le patch note de la mise à jour 1.0.12.16581
. Mais attention : les ennemis seront légèrement différents que lors de votre première rencontre
. Afin de surprendre les joueurs, certains patterns ont été modifiés. Il vous faudra faire preuve de vigilance, de dextérité et de précision pour triompher à nouveau.
En complément, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la bibliothèque musicale ainsi que la fonction Cartes du Voyageur. De quoi vous faire patienter en attendant l'arrivée d'un DLC prévu pour le début de l'année 2025
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