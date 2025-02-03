Black Myth: Wukong détenteur de 2 nouveaux records de ventes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 février 2025 à 15h08
Véritable succès auprès du public, Black Myth: Wukong continue son ascension en affichant un nouveau record de ventes et une popularité inattendue de ses produits dérivés.
Black Myth: Wukong détenteur de 2 nouveaux records de ventes
Depuis son lancement en août 2024 et les multiples récompenses obtenues lors des cérémonies du jeu vidéo, Black Myth: Wukong est sur les lèvres de nombreux joueurs. Le roi-singe caracole toujours dans le top des ventes, que ce soit sur PlayStation 5 ou sur PC. D'ailleurs, la période des fêtes de fin d'année a contribué à augmenter le nombre d'unités vendues à travers le monde, au point de franchir un nouveau cap symbolique.

Plusieurs semaines d'attente pour obtenir des produits dérivés de Black Myth: Wukong 

Dans un billet d'informations partagé par le média Niko News, il est précisé que Black Myth: Wukong a officiellement dépassé les 25 millions de copies vendues à l'échelle mondiale. Le dernier point de ce type remonte à septembre 2024, où le titre AAA développé par Game Science atteignait le palier des 20 millions d'exemplaires écoulés. Mais le succès de la franchise ne concerne pas uniquement les ventes de jeux. 

Depuis le 15 janvier 2025, Black Myth: Wukong possède sa propre boutique officielle sur Tmall, la deuxième plateforme de e-commerce chinoise juste derrière Taobao. Sur celle-ci, les passionnés de l'univers du roi-singe peuvent acheter toutes sortes de produits dérivés comme des figurines, des accessoires et bien plus encore. Le succès de cette gamme est tel que ces produits ont rapporté plus de 400 000 dollars de recettes en à peine 3 jours. 

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Les joueurs européens et américains ne peuvent toutefois pas profiter de ces produits sans posséder un compte sur le site de Tmall. Néanmoins, Niko News rapporte que certains des produits sont si populaires que les acheteurs doivent attendre plus de 90 jours avant de pouvoir les recevoir chez eux. La licence n'a donc pas fini de faire parler d'elle, et les collectionneurs doivent désormais croiser les doigts s'ils souhaitent ajouter ces goodies à leur collection.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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