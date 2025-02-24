Black Myth: Wukong : 30 % des ventes globales du titre ont été faites hors de Chine

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 février 2025 à 18h45
Beaucoup considèrent que sans le marché chinois, Black Myth: Wukong n'aurait pas connu un tel succès. Mais les chiffres prouvent le contraire.
Black Myth: Wukong : 30 % des ventes globales du titre ont été faites hors de Chine
Black Myth: Wukong a été l'une des grandes surprises de 2024, au point de décrocher le Players' Voice Award pendant la cérémonie des Game Awards 2024. Avec plus de 25 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, le jeu racontant l'épopée du Prédestiné alias Sun Wukong, un mythe particulièrement populaire dans la culture chinoise.

Pourtant, les détracteurs du titre rappellent que le marché chinois est le plus important au monde. De fait, son succès serait principalement dû aux millions de joueurs chinois qui ont acheté le jeu. 

Les chiffres des ventes extérieures de Black Myth: Wukong surprennent l'équipe de développement 

Cependant, ces déclarations ont agacé Yang Qi, le directeur artistique du titre et co-fondateur du studio Game Science. Lors d'un forum organisé dans une école d'animation et de jeux chinoise, il a partagé quelques informations sur les ventes globales de Black Myth: Wukong. Il a ainsi révélé que plus de 7,5 millions d'exemplaires du jeu avaient été vendus hors de Chine.

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Ce chiffre très impressionnant montre qu'il n'est pas nécessaire de connaître en détail les mythes ou la culture d'un pays pour proposer un jeu vidéo captivant et acclamé. D'ailleurs, pour Yang Qi, l'une des raisons de ce succès est que des éléments de la trame principale résonnent avec des expériences que les joueurs ont vécues. En Europe par exemple, les personnes ayant apprécié le manga Dragon Ball ont peut-être voulu découvrir le titre car l'histoire de Son Goku est basée sur ce mythe chinois.

Quant aux recettes générées par Black Myth: Wukong, elles restent conséquentes même en prenant uniquement en compte les ventes réalisées hors de Chine. Des journalistes ont estimé que les 7,5 millions de ventes internationales auraient rapporté plus de 225 millions de dollars à Game Science (soit 3 fois le budget total du jeu).

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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