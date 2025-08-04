Bioshock 4 en mauvaise posture et le remake du premier opus sacrifié ?

La licence Bioshock semble victime d'un véritable raz-de-marée de mauvaises nouvelles. Alors que les joueurs guettent des informations sur Bioshock 4, le titre et un autre projet ne répondraient pas aux attentes espérées.
Depuis BioShock Infinite en 2013, aucun nouvel opus de la saga n'est arrivé sur nos consoles. Cependant, les joueurs gardent espoir depuis 2019 et l'annonce du développement de Bioshock 4
. Mais 6 ans après cette révélation, le titre semble être au point mort. Si plusieurs articles évoquent un lancement de production en 2017
, le quatrième jeu de la saga BioShock reste très silencieux. Mais ce manque d'informations serait révélateur d'une situation chaotique dans les locaux de Take-Two
et de Cloud Chamber.
BioShock 4 encore loin d'être parfait
Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, a partagé quelques nouvelles inquiétantes sur BioShock 4
. Selon ses sources, le titre aurait récemment passé un examen « effectué par des cadres de 2K Games ». Or, l'état actuel du projet aurait besoin d'être amélioré, notamment la narration du jeu.
Take-Two demanderait donc aux équipes de Cloud Chamber (le studio en charge du titre) de revoir leur copie, repoussant un peu plus la présentation de BioShock 4
.
Ces retards à répétition ainsi que cet échec lors d'une présentation interne laissent présager du pire pour le futur de la franchise. Si 2K Games a confié à Jason Schreier vouloir viser l'excellence avec BioShock 4, des changements de direction sont déjà survenus suite à ce test
. D'ailleurs, les équipes redoutent également des suppressions de postes au sein du pôle de développement.
Nous travaillons d'arrache-pied pour assurer le meilleur avenir possible à BioShock. Actuellement, nous avons un bon jeu, mais nous sommes déterminés à sortir un grand jeu. Nous travaillons en étroite collaboration avec la direction du studio pour définir cette voie.
Un autre jeu BioShock abandonné sans même avoir été officialisé ?
Mais le quatrième opus de la franchise ne serait pas le seul à être dans la tourmente. Toujours d'après le journaliste de Bloomberg, un remake du premier jeu BioShock était également en développement, mais sans avoir été annoncé
. Or, les difficultés de développement auraient poussé 2K Games à annuler ce projet.
Pour les fidèles de la franchise, ces deux nouvelles sont difficiles à digérer. Néanmoins, l'espoir est toujours permis pour BioShock 4, à condition de faire preuve d'un peu plus de patience.
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