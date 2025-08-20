BioShock 4 : Un vétéran de l'industrie vidéoludique reprend les rênes du projet

Si le développement de BioShock 4 est loin d'être un long fleuve tranquille, un nom bien connu chez les admirateurs de la franchise rejoint le projet.
Depuis le début du mois d'août, les mauvaises nouvelles semblent s'enchaîner pour BioShock 4
. Lors d'un récent test interne, il a été révélé que le titre avait besoin d'être amélioré, notamment au niveau de sa narration. Le 19 août dernier, le journaliste Jason Schreier annonçait sur BlueSky
qu'un nombre de licenciements encore inconnu à l'heure actuelle était prévu chez Cloud Chamber
, le studio en charge du projet.
Rod Fergusson de retour sur la franchise afin de continuer le développement de BioShock 4
Mais au milieu de la tempête, une lumière jaillit pour redonner espoir en la concrétisation du projet. En effet, une figure emblématique ayant déjà travaillé sur la franchise, mais également chez Blizzard, a annoncé prendre « la tête de Cloud Chamber et superviser le développement du prochain BioShock, ainsi que les projets dérivés de la franchise ». Sur son profil LinekdIn
, Rod Fergusson confirme qu'il revient chez 2K et qu'il va diriger le studio Cloud Chamber.
Pour certains, cette décision n'est pas surprenante. Par le passé, l'ancien responsable de toute la branche Diablo chez Blizzard avait déjà été sollicité pour travailler sur BioShock Infinite.
Le titre avait lui aussi connu un développement chaotique, mais l'arrivée de Rod Fergusson avait permis de redresser la barre. Faire à nouveau appel à ses services laisse sous-entendre que 2K mise beaucoup sur le projet et que l'éditeur souhaite raviver cette licence
très appréciée des joueurs.
La volonté de créer un jeu « dont nous serons fiers et que nos joueurs aimeront »
S'il est impatient de travailler sur ce projet, Rod Fergusson a conscience des difficultés qui l'attendent. Dans son message d'annonce, il confie être « conscient que la restructuration du studio est une période difficile pour l'équipe. J'éprouve une profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui ont travaillé si dur ces dernières années sur cette nouvelle itération, et je m'engage à m'appuyer sur ce travail pour créer un BioShock dont nous serons fiers et que nos joueurs aimeront. »
L'avenir semble donc prometteur pour BioShock 4 et il faut espérer que les prochaines informations communiquées sur le projet seront positives.
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