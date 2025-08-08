BioShock 4 est toujours d'actualité et le PDG de Take-Two fait une promesse aux joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 août 2025 à 18h50
Victime d'un développement à rallonge et de mauvais retours en interne, BioShock 4 semblait dans la tourmente. Mais Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, se veut rassurant quant à l'avenir du projet.
BioShock 4 est toujours d'actualité et le PDG de Take-Two fait une promesse aux joueurs
Récemment, Jason Schreier (journaliste de Bloomberg) a partagé des nouvelles peu rassurantes à propos de BioShock 4. Annoncé il y a 6 ans, le quatrième opus de la saga reste très secret et aucune vidéo de gameplay n'a encore été partagée au grand désespoir de la communauté. À cela viennent s'ajouter des changements de direction qui ont impacté le développement du projet et une restructuration du jeu après des tests peu convaincants. 

Cette combinaison de facteurs a poussé les plus fervents admirateurs de la franchise à redouter l'annulation pure et simple de BioShock 4. Mais Take-Two l'affirme : BioShock 4 continue d'occuper les équipes de développement et il verra bien le jour.

Un projet qui verra bien le jour, mais dans combien de temps ?

La déclaration provient directement de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. Lors d'un entretien avec les journalistes d'IGN, il a affirmé avec confiance que BioShock 4 « sortira. Je peux le dire sans aucune hésitation ». Néanmoins, il n'a mentionné aucune fenêtre de sortie pour le moment. Mais cela reste compréhensible car le projet a connu de nombreux rebondissements et difficultés depuis ses débuts. 

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D'ailleurs, Strauss Zelnick a rappelé pendant cet échange que le planning a été fortement impacté par toutes ces turbulences. Mais il insiste sur le fait que les équipes de développement se montreront à la hauteur du projet, mais également de l'héritage laissé par la franchise
Nous avons de très grandes responsabilités pour BioShock, en raison de l'héritage de Ken Levine, de l'héritage de ce qui a précédé et qui a connu un tel succès. Nous devons faire en sorte que cette expérience soit fidèle à l'ADN de BioShock, d'une part, et qu'elle constitue un énorme pas en avant, d'autre part. C'est toujours un défi.

« Faire de l'exceptionnel » avec BioShock 4

Les espoirs des joueurs sont d'autant plus grands que le dernier jeu BioShock arrivé sur nos consoles est sorti en 2013. L'attente commence donc à se faire sentir, d'autant que la franchise semble frappée par une malédiction liée à tous ses projets. Toutefois, les équipes préfèrent prendre le temps de proposer un produit de qualité car « Tout le monde se rend compte que le consommateur est très exigeant, et à juste titre » comme l'a précisé Strauss Zelnick.

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Le PDG de Take-Two a donc conclu en déclarant que « Le bon est le nouveau mauvais, l'excellent est le nouveau bon. Et notre objectif est de faire de l'exceptionnel ». Cela laisse donc présager du meilleur pour BioShock 4 tant que les joueurs font preuve de patience et de compréhension.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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