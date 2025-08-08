BioShock 4 est toujours d'actualité et le PDG de Take-Two fait une promesse aux joueurs

Victime d'un développement à rallonge et de mauvais retours en interne, BioShock 4 semblait dans la tourmente. Mais Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, se veut rassurant quant à l'avenir du projet.
Récemment, Jason Schreier (journaliste de Bloomberg) a partagé des nouvelles peu rassurantes à propos de BioShock 4
. Annoncé il y a 6 ans, le quatrième opus de la saga reste très secret et aucune vidéo de gameplay n'a encore été partagée au grand désespoir de la communauté. À cela viennent s'ajouter des changements de direction qui ont impacté le développement du projet et une restructuration du jeu après des tests peu convaincants.
Cette combinaison de facteurs a poussé les plus fervents admirateurs de la franchise à redouter l'annulation pure et simple de BioShock 4
. Mais Take-Two l'affirme : BioShock 4
continue d'occuper les équipes de développement et il verra bien le jour.
Un projet qui verra bien le jour, mais dans combien de temps ?
La déclaration provient directement de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. Lors d'un entretien avec les journalistes d'IGN
, il a affirmé avec confiance que BioShock 4 « sortira. Je peux le dire sans aucune hésitation ».
Néanmoins, il n'a mentionné aucune fenêtre de sortie pour le moment
. Mais cela reste compréhensible car le projet a connu de nombreux rebondissements et difficultés depuis ses débuts.
D'ailleurs, Strauss Zelnick a rappelé pendant cet échange que le planning a été fortement impacté par toutes ces turbulences. Mais il insiste sur le fait que les équipes de développement se montreront à la hauteur du projet, mais également de l'héritage laissé par la franchise
.
Nous avons de très grandes responsabilités pour BioShock, en raison de l'héritage de Ken Levine, de l'héritage de ce qui a précédé et qui a connu un tel succès. Nous devons faire en sorte que cette expérience soit fidèle à l'ADN de BioShock, d'une part, et qu'elle constitue un énorme pas en avant, d'autre part. C'est toujours un défi.
« Faire de l'exceptionnel » avec BioShock 4
Les espoirs des joueurs sont d'autant plus grands que le dernier jeu BioShock arrivé sur nos consoles est sorti en 2013.
L'attente commence donc à se faire sentir, d'autant que la franchise semble frappée par une malédiction liée à tous ses projets. Toutefois, les équipes préfèrent prendre le temps de proposer un produit de qualité
car « Tout le monde se rend compte que le consommateur est très exigeant, et à juste titre »
comme l'a précisé Strauss Zelnick.
Le PDG de Take-Two a donc conclu en déclarant que « Le bon est le nouveau mauvais, l'excellent est le nouveau bon. Et notre objectif est de faire de l'exceptionnel ». Cela laisse donc présager du meilleur pour BioShock 4 tant que les joueurs font preuve de patience et de compréhension.
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