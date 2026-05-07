BioShock 4 toujours aux abonnés absents et cela déçoit le directeur de Take-Two

Si Strauss Zelnick est très occupé avec le lancement prochain de GTA 6, il pense également à d'autres licences cultes très attendues par les joueurs. BioShock 4 en fait partie, mais il est synonyme de déception pour le moment.

BioShock 4 fait partie de ces chimères qui font palpiter le cœur des joueurs, tant pour de bonnes que pour de mauvaises raisons. Cependant, les informations sur le titre sont peu nombreuses, ce qui laisse peu d'espoir quant à l'arrivée du titre sur nos consoles. Les dernières nouvelles remontent à août 2025 avec la nomination de Rod Fergusson à la tête du studio Cloud Chamber.

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Mais depuis, silence radio. BioShock 4 n'a été mentionné ni par le studio en charge du projet, ni par son éditeur : Take-Two. Profitant d'une récente interview accordée à Game File, le journaliste Stephen Totilo a donc demandé son avis sur le sujet à Strauss Zelnick.

Un projet qui traine à cause d'un défaut majeur

Ce dernier a tout d'abord confié ne pas être surpris par la lenteur du développement. D'ailleurs, il explique que l'une des raisons de ce développement prolongé est liée au fait qu'il était difficile de « trouver le bon concept créatif », c'est-à-dire une idée que l'équipe pouvait transformer en un jeu complet.

Avec le recul, je pense que nous avons gaspillé beaucoup de temps et d'argent à explorer des pistes créatives qui se sont avérées être des impasses.

Aujourd'hui, Strauss Zelnick avoue avoir longtemps été déçu de l'avancement du projet. Cependant, l'arrivée de Rod Fergusson a amené une nouvelle dynamique et le directeur de Take-Two se montre bien plus optimiste sur le sujet.

BioShock 4 relancé, mais aucune fenêtre de sortie évoquée

Sachant que ce dernier a déjà de l'expérience sur la licence (il a notamment travaillé sur la finalisation de BioShock: Infinite), l'espoir de voir BioShock 4 sortir un jour est à nouveau d'actualité. À son arrivée, ce dernier avait déclaré que « nous avons décidé, en accord avec la direction du studio, de retravailler certains aspects fondamentaux d'un jeu BioShock ».

Malgré tout, le développement est un processus long. Si Rod Fergusson a dû tout reprendre à zéro, il faut donc compter plusieurs années avant de repartir sur les traces du phare.