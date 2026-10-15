L'absence de Big Walk sur XBOX pourrait bien s'éterniser

House House a confirmé que son immense succès, Big Walk, ne sortira pas sur XBOX, à moins qu'une condition soit remplie. Cette décision est motivée par des raisons politiques. L'équipe australienne soutient le mouvement BDS et boycotte Microsoft en raison de ses liens avec l'armée israélienne.

Créé par le studio australien House House, à qui l'on doit déjà le célèbre Untitled Goose Game, Big Walk s'est imposé comme l'une des plus belles surprises vidéoludiques de cette année. Le titre a rapidement conquis le cœur des joueurs sur PlayStation 5, PC et Nintendo Switch 2. Son approche singulière de la coopération en fait un candidat sérieux pour les prochaines cérémonies de récompenses. Pourtant, le jeu n'est pas disponible sur les consoles de Microsoft, et les développeurs viennent d'en expliquer officiellement la raison.

Un boycott politique ciblant directement Microsoft

Derrière cette absence sur Xbox Series ne se cache aucune exclusivité temporaire ni aucune difficulté technique. Le studio House House a pris la décision de ne pas porter son jeu sur les plateformes de Microsoft en soutien au mouvement BDS, qui signifie Boycott, Désinvestissement et Sanctions. Ce mouvement d'origine palestinienne cible les entreprises associées à Israël afin d'exercer une pression économique et politique.











Microsoft est particulièrement visé par cette campagne en raison de ses contrats de fourniture de services d'intelligence artificielle et de cloud computing à l'armée israélienne. En choisissant de s'aligner sur ces revendications, les créateurs de Big Walk sacrifient une part importante de leur public potentiel pour défendre leurs convictions. Une démarche rare pour un jeu indépendant.

Des convictions plus fortes que le succès commercial

L'équipe de développement a tenu à s'expliquer auprès de sa communauté, consciente de la déception engendrée par cette privation. Dans un communiqué sur le réseau social Blusky, le studio a détaillé sa position tout en réaffirmant son attachement à l'expérience multijoueur.

Nous avons pris la décision de ne pas sortir Big Walk sur Xbox, conformément à l'appel au boycott de Microsoft lancé par le mouvement palestinien BDS, et à leur désignation de Microsoft Games et de la Xbox comme cible prioritaire. Il a toujours été dans notre intention que Big Walk soit joué par des groupes d'amis, et nous savons que garder le jeu hors de la Xbox va à l'encontre de ces intentions.

Les développeurs ajoutent qu'ils partagent la frustration des joueurs, mais qu'ils ne cèderont pas tant que Microsoft restera sur la liste des cibles du boycott. Ils espèrent que cette action collective, même à leur échelle, pourra contribuer à un changement significatif dans le monde.

Si d'autres développeurs indépendants ont déjà retiré leurs créations des boutiques Xbox par le passé, l'ampleur du succès de Big Walk donne une résonance inédite à cette initiative. Refuser de capitaliser sur un tel engouement public pour des raisons éthiques et politiques démontre un engagement profond de la part de House House.

Pour conclure, rappelons que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août. La carte interactive est également disponible pour vous aider.