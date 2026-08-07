Big Walk : La liste complète des trophées et des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2026 à 12h18
Comme la quasi-totalité des jeux, Big Walk possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
Big Walk : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois d'août 2026, Big Walk dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du nouveau jeu multijoueur indépendant, qui séduit les critiques, doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Big Walk.

La liste des trophées et succès de Big Walk

Pour obtenir le 100 % ou Platine de Big Walk, qui est nommé sobrement « Grand trophée », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans le jeu en effectuant diverses actions naturelle. Cela ne devrait pas être trop difficile pour les joueurs qui terminent l'aventure avec leurs amis. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Big Walk.

Trophée Action
 Grand trophée   Débloquer tous les autres trophées. 
 Grande aventure   Traverser le pont à bascule. 
 Grand panorama   Explorer la carte. 
 Grand siège   Utiliser le télésiège. 
 Grande vitesse   Voyager à bord du train. 
 Grand tunnel   Entrer dans un grand tunnel. 
 Grand mur   Passer le mur. 
 Grands adieux   Terminer le jeu. 
 Grande partie   Terminer complètement le jeu. 
 Grand sac   Porter un sac à dos. 
 Grand coup de main   Porter quelque chose à la taille. 
 Grande ascension   Atteindre le sommet le plus haut. 
 Grand relooking   Briller de mille feux. 

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Pour conclure, rappelons que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août, et il n'y a aucune sortie sur Xbox Series de programmée pour le moment.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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