Big Walk : La liste complète des trophées et des succès

Comme la quasi-totalité des jeux, Big Walk possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois d'août 2026, Big Walk dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du nouveau jeu multijoueur indépendant, qui séduit les critiques, doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Big Walk.

La liste des trophées et succès de Big Walk

Pour obtenir le 100 % ou Platine de Big Walk, qui est nommé sobrement « Grand trophée », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans le jeu en effectuant diverses actions naturelle. Cela ne devrait pas être trop difficile pour les joueurs qui terminent l'aventure avec leurs amis. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Big Walk.

Trophée Action Grand trophée Débloquer tous les autres trophées. Grande aventure Traverser le pont à bascule. Grand panorama Explorer la carte. Grand siège Utiliser le télésiège. Grande vitesse Voyager à bord du train. Grand tunnel Entrer dans un grand tunnel. Grand mur Passer le mur. Grands adieux Terminer le jeu. Grande partie Terminer complètement le jeu. Grand sac Porter un sac à dos. Grand coup de main Porter quelque chose à la taille. Grande ascension Atteindre le sommet le plus haut. Grand relooking Briller de mille feux.











Pour conclure, rappelons que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août, et il n'y a aucune sortie sur Xbox Series de programmée pour le moment.