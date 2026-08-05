De nombreux joueurs se demandent si la nouvelle pépite indépendante, Big Walk, arrivera sur Xbox Series, après sa sortie sur la totalité des autres plateformes.

Développé par le studio indépendant House House, Big Walk est un jeu multijoueur coopératif indépendant, qui a été très bien accueilli par la communauté. Disponible depuis début août sur PC, PS5 (et dans le PS Plus) ainsi que sur Nintendo Switch 2, une plateforme majeure manque pourtant à l'appel. De fait, de nombreux joueurs se demandent si Big Walk finira par sortir sur Xbox Series.

Big Walk sortira-t-il sur Xbox Series ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes, juste après la sortie, Big Walk n'a aucune sortie sur Xbox Series de programmer. House House n'a jamais mentionné de version Xbox Series pour Big Walk,.

Aucune raison n'a été donnée, et il faudra donc faire sans pour le moment, en se tourner vers les autres plateformes pour jouer à ce jeu multijoueur coopératif.











Une sortie de Big Walk sur Xbox Series est-elle possible ?

Pour autant, il se peut que les développeurs décident de sortir Big Walk sur Xbox Series, à l'avenir. Aucune exclusivité ne semble avoir été signée, puisque le titre est à la fois disponible sur PS5 et Nintendo Switch 2. L'autre hit de House House, le très décalé Untitled Goose Game est sorti sur Xbox One, ce qui signifie qu'il existe une chance de ce côté.

Dans tous les cas, il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour espérer une annonce allant dans ce sens. Mais si le succès est au rendez-vous, ce qui est fort possible compte tenu des retours des joueurs, il est fortement possible de voir débarquer Big Walk sur la dernière console de Microsoft. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Rappelons, en guise de conclusion, que Big Walk est sorti le 4 août 2026 sur PC, PS5 et Nintendo Switch 2, et est proposé au tarif de 18,99 € hors promotion. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties.