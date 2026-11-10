Big Walk avoue avoir utilisé l'IA

Le studio House House, connu pour Untitled Goose Game, a confirmé avoir utilisé l'intelligence artificielle pour développer son dernier hit sorti il y a quelques semaines, Big Walk. Cet aveu survient alors que le jury de l'Independent Games Festival refuse catégoriquement de récompenser les jeux exploitant cette technologie, déclenchant un vif débat dans l'industrie.

Le studio indépendant House House se retrouve au centre d'une vive polémique. Les créateurs du célèbre jeu d'oie, Untitled Goose Game, ont lancé plus tôt dans l'année un autre jeu qui a trouvé le succès, Big Walk. Mais le studio, en toute franchise, a décidé de prendre la parole pour clarifier l'utilisation de l'intelligence artificielle dans son développement. Cette déclaration fait suite à une prise de position ferme de plusieurs membres du jury de l'Independent Games Festival, qui refusent de considérer les œuvres touchées par cette technologie.

Une fronde contre l'intelligence artificielle à l'IGF

Le débat autour de l'intelligence artificielle générative continue de diviser l'industrie vidéoludique. Récemment, 19 membres du jury de l'Independent Games Festival ont signé une déclaration commune très stricte. Après de longues discussions, ces juges ont annoncé qu'ils refusaient de voter pour tout jeu utilisant l'intelligence artificielle générative, quelle que soit la manière dont elle est intégrée.

Cette prise de position a rapidement mis en lumière le cas de Big Walk. Des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, suggérant que le jeu de House House était l'un des principaux déclencheurs de ce débat interne. Le studio avait en effet déclaré l'utilisation d'outils d'assistance au code lors de sa soumission au festival indépendant.











L'aveu de House House sur le développement de Big Walk

Face à l'ampleur de la controverse, les développeurs ont publié un communiqué pour détailler leur démarche, désormais ajouté à la foire aux questions officielle du jeu. House House confirme avoir eu recours à de grands modèles linguistiques pour résoudre des problèmes techniques complexes.

Dans la dernière ligne droite du développement de Big Walk, les grands modèles linguistiques ont été utilisés avec parcimonie par House House pour aider à résoudre des défis techniques difficiles et des bugs.

L'équipe estime que moins de 0,1 % du code final du jeu est lié à cette pratique. Selon le studio, l'intelligence artificielle a principalement servi à analyser des soucis rencontrés avec du code tiers. Ils citent notamment un bug de ralentissement tenace que ni leur équipe ni un ingénieur de Unity n'avaient réussi à corriger, avant qu'un agent conversationnel ne trouve la solution.

La crainte de normaliser une technologie controversée

Si le studio n'a pas mentionné cet usage sur la page Steam du jeu, c'est uniquement parce que la plateforme ne l'exige pas pour le code. Toutefois, House House exprime des regrets quant au message que cette révélation pourrait envoyer.

Nous craignons que des divulgations volontaires comme celle-ci ne contribuent à la normalisation de cette technologie, ou à son traitement comme inévitable.

Les créateurs s'excusent si leur méthode ne répond pas aux standards éthiques de certains acteurs du milieu et reconnaissent que l'absence d'une politique interne stricte sur l'intelligence artificielle était une erreur de leur part.

Every year judging the IGF we ask ‘What should an IGF award mean? What is the ideal we are holding up as independent game makers?' This year that conversation was even more intense:



[image or embed] — Sam Barlow 🔥 (@mrsambarlow.bsky.social) 9 novembre 2026 à 23:56

Le code considéré comme une discipline créative

Pour une partie de l'industrie, utiliser l'intelligence artificielle pour générer du code est moins problématique que pour créer des images ou des musiques. Cependant, le jury de l'IGF rejette fermement cette distinction.

Dans leur déclaration, les juges rappellent que la programmation est un art à part entière. Ils soulignent que le travail des programmeurs mérite le même respect que n'importe quel autre aspect de la création vidéoludique. Le jury insiste également sur le fait que ces modèles linguistiques sont entraînés sur des travaux antérieurs sans le consentement de leurs auteurs originaux, rendant leur utilisation fondamentalement inacceptable à leurs yeux.

Pour conclure, rappelons tout de même que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août. La carte interactive est également disponible pour vous aider.