Big Walk : MàJ 1.4.10, le patch notes du 21 août

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2026 à 12h55
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.4.10 de Big Walk, déployée sur toutes les plateformes ce vendredi 21 août 2026.
Big Walk : MàJ 1.4.10, le patch notes du 21 août

Big Walk accueille une nouvelle mise à jour ce 21 août, laquelle permet notamment de résoudre de nombreux soucis recensés par les joueurs ces derniers jours. Nous devrions avoir une meilleure stabilité générale côté serveur. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.4.10 de Big Walk ci-dessous.

Version 1.4.10

  • Améliorations de la connexion réseau et de la stabilité.
  • Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'absence de réponse du serveur après la déconnexion d'un joueur.
  • Messages d'erreur plus précis pour certains types de pannes réseau.
  • Ajout d'avertissements dans le menu d'hébergement et de rejointement si certains problèmes pouvant vous empêcher de vous connecter sont détectés.
  • Léger changement apporté au son de l'objet qui permet de trouver d'autres objets.
  • Correction du début de l'effet sonore de l'objet qui tire des fusées éclairantes qui se coupait parfois.
  • Améliorations de la stabilité de la voix. Il devrait être moins probable que la voix des joueurs se coupe ou cesse de fonctionner.
  • Les mots de passe de session sont désormais obligatoires lors du lancement d'une partie.
  • Nouveau paramètre : Inverser la vue X.
  • Nouveau paramètre : Limite de fréquence d'images.
  • La synchronisation verticale est désormais activée par défaut.
  • Meilleure protection contre la perte potentielle de données de sauvegarde.
  • Ajout d'une option pour la demi-synchronisation verticale, qui vous bloque à la moitié de la fréquence d'images d'une synchronisation verticale normale.
  • Rendus plus difficiles les chevauchements à travers certains murs qui pouvaient bloquer un joueur.
  • Correction d'un collisionneur manquant dans un défi.
  • Correction d'un problème qui pouvait exiger de réussir une seconde fois des défis déjà terminés après le rechargement de la partie.
  • Correction d'un cas où deux joueurs pouvaient franchir un tourniquet ensemble.
  • Correction d'un cas où le jeu pouvait cesser de fonctionner si un joueur se déconnectait pendant qu'il était porté.

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Pour conclure, rappelons que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août, et il n'y a aucune sortie sur Xbox Series de programmée pour le moment. La carte interactive est également disponible pour vous aider.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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