Big Walk fait déjà mieux que le plus gros succès du studio

Le studio australien House House frappe encore un grand coup. Leur nouveau titre multijoueur Big Walk vient de franchir le cap du million de ventes en moins d'une semaine, surpassant largement le phénomène Untitled Goose Game dans un marché indépendant pourtant de plus en plus concurrentiel.

Le studio australien House House, célèbre pour son oie facétieuse, vient de réaliser une performance remarquable. Édité par Panic, leur nouveau titre coopératif Big Walk a franchi le cap symbolique du million d'exemplaires vendus en l'espace d'une petite semaine. À titre de comparaison, il avait fallu trois mois à Untitled Goose Game pour atteindre ce même jalon. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant que le jeu est actuellement inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés PlayStation Plus, ce qui ampute logiquement une partie des ventes potentielles sur cette plateforme. Le titre est également disponible sur Nintendo Switch 2, élargissant considérablement son public.

Une proposition à contre-courant

Le succès de Big Walk repose sur une formule singulière. Il s'agit d'une expérience exclusivement coopérative, dépourvue de système de recherche de joueurs, qui s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle des jeux multijoueur libres et décomplexés. La critique est unanime face à cette aventure qui refuse toute forme de pression. Il s'agit d'un monde paisible, sans réelle menace, et sans ennemis qui pourraient vous tuer.











Cette absence totale de sanction ou d'état d'échec séduit une audience en quête de bien-être virtuel. Le jeu profite d'ailleurs toujours d'une réduction de lancement sur Steam, ce qui contribue à maintenir son excellente dynamique commerciale. Et avec des critiques dithyrambiques qui ne cessent d'être publiées, cela crée un effet boule de neige.

In just six days, over one million of you have bought Big Walk, our co-op adventure all about talking and walking. We are so grateful that so many of you are spending time with our game. And we deeply appreciate your fanart, your streams, your stories, and your moments. Thank you for playing.



[image or embed] — Panic (@panic.com) 10 août 2026 à 19:01

Une année exceptionnelle pour la scène indépendante

L'industrie vidéoludique de 2026 semble particulièrement favorable aux créations originales. Si Big Walk affiche des statistiques impressionnantes, d'autres productions indépendantes bousculent également les classements cette année. Le phénomène Meccha Chameleon, exclusivité PC, a écoulé un million de copies en seulement quatre jours, pour finalement dépasser le cap vertigineux des quinze millions d'unités vendues à travers le monde. De son côté, le curieux hybride Mewgenics a atteint le million en huit jours, rentabilisant ses coûts de développement en quelques heures à peine.

La dure réalité du marché

Toutefois, ces triomphes éclatants ne doivent pas masquer la précarité du secteur. Pour chaque jeu indépendant qui parvient à briser le plafond de verre, des centaines de créations de grande qualité passent totalement inaperçues. De nombreux développeurs peinent à trouver leur public et espèrent le succès qui leur permettra de vivre pleinement de leur passion. L'engagement de la communauté reste le moteur principal de cette économie fragile.

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Le bouche-à-oreille et le soutien des joueurs sont plus que jamais essentiels pour transformer de petits projets passionnés en véritables succès capables de changer la vie de leurs créateurs.

Pour conclure, rappelons que Big Walk est disponible sur PC et PS5 depuis le 4 août, et il n'y a aucune sortie sur Xbox Series de programmée pour le moment.