Rayman : Ubisoft donne des nouvelles du projet pour les 30 ans de la licence



le 02 septembre 2025 à 12h34 Publié par Justine Manchuelle le 02 septembre 2025 à 12h34

En octobre 2024, une fuite annonçait qu'Ubisoft effectuait des recherches en vue de développer un nouveau jeu Rayman. Presque un an plus tard, des bougies et un message viennent rassurer les joueurs.