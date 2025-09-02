Rayman : Ubisoft donne des nouvelles du projet pour les 30 ans de la licence

En octobre 2024, une fuite annonçait qu'Ubisoft effectuait des recherches en vue de développer un nouveau jeu Rayman. Presque un an plus tard, des bougies et un message viennent rassurer les joueurs.
L'année 2025 est marquée par le 30e anniversaire de la franchise Rayman
. Que vous l'ayez connu via les jeux éducatifs, les premiers jeux sur PlayStation ou avec des titres comme Rayman Legends, le héros à la mèche blonde sans bras ni jambes reste une icône du jeu vidéo. D'ailleurs, Ubisoft compte bien célébrer cet anniversaire comme il se doit. Mais un détail majeur manque à l'appel au grand désespoir des joueurs : un nouveau titre pour accompagner ces festivités. Néanmoins, l'éditeur a voulu se montrer rassurant.
Rayman de retour pour les 30 ans de la licence avec de nombreuses surprises
Dans un message partagé sur le compte officiel X/Twitter de la licence, il a été précisé que plusieurs événements allaient être organisés au cours des prochains mois. Une courte vidéo accompagne le message, précisant que les admirateurs du héros blond verront apparaître sur les réseaux sociaux des interviews en compagnie des développeurs, des anecdotes, des artworks, des cadeaux et bien plus encore
.
Mais qu'en est-il de la fuite évoquée en octobre 2024
? Il s'avère que celle-ci était bien vraie. Les équipes de Montpellier et de Milan ont débuté la production d'un nouveau jeu Rayman
. Cependant, les plus impatients devront encore attendre plusieurs années avant de découvrir ce projet, qui serait un remake d'un précédent opus.
Pas de nouveau jeu Rayman avant de longs mois, voire plusieurs années
Loïc Gounon, directeur de la franchise, a d'ailleurs donné quelques précisions à ce sujet. « Comme nous l'avions dit par le passé, des équipes très talentueuses chez Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan travaillent ensemble sur le futur de Rayman. Ne vous attendez pas à avoir des informations tout de suite, mais soyez assurés du fait que Rayman est entre de bonnes mains.
»
Toutefois, une grande question est désormais sur toutes les lèvres : quel jeu aura droit à son remake ? S'agira-t-il du jeu originel de 1996, du légendaire Rayman 2: The Great Escape, de Rayman Origins qui a marqué le renouveau de la saga ou d'un opus spin-off lié aux Lapins Crétins ? Tous les pronostics sont permis et n'hésitez pas à partager votre suggestion dans les commentaires !
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