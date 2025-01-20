Beyond Good & Evil 2 : 2025, 2026 ou 2027 pour la sortie ? Un début de réponse est donné

Malgré le temps qui passe, les nouvelles sont rares pour Beyond Good & Evil 2. Toutefois, Ubisoft aurait bien avancé dans son développement.
Après des années de turbulences et d'incertitudes, il semblerait que Beyond Good & Evil 2 soit enfin sur de bons rails
. Cependant, selon les dernières informations partagées par Insider Gaming, la sortie du jeu reste éloignée.
Un développement interminable
Annoncé pour la première fois en 2008, le jeu détient désormais le record du développement le plus long de l'histoire du jeu vidéo, dépassant celui de Duke Nukem Forever
. Depuis son annonce, le projet a été marqué par des retards, des changements de direction, et des doutes persistants quant à son avenir. Malgré tout, un récent rapport indique que le développement « progresse bien
», ce qui laisse espérer un aboutissement après près de deux décennies d'attente et après quelques rumeurs qui présageaient une potentielle annulation
.
Malheureusement, toujours selon Tom Henderson
, la sortie ne serait pas prévue pour 2025
, ni même pour 2026. Beyond Good & Evil 2 ne devrait effectivement pas arriver avant 2027
, ce qui rend cette nouvelle un peu négative, bien que cela confirme qu'Ubisoft ne l'a pas abandonné.
Des indices pour maintenir l'espoir
L'année dernière, Ubisoft a célébré le 20ᵉ anniversaire de Beyond Good & Evil en lançant une édition anniversaire. Cette version revisitée a apporté des éléments narratifs censés établir un lien avec la suite tant attendue, offrant un petit réconfort aux joueurs.
Le studio n'a toutefois pas pris la parole de manière officielle depuis de nombreuses années concernant cette suite, après avoir pourtant dévoilé de nombreux détails à la fin des années 2010, notamment entre 2017 et 2019. Espérons qu'Ubisoft revienne vers nous cette année, ne serait-ce que pour nous présenter de nouvelles images et relancer la machine marketing
, même si cet opus n'en a pas réellement besoin, compte tenu de son aura.
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