Beyond Good & Evil 2 toujours en préproduction 18 ans après son officialisation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 octobre 2026 à 12h19
Il n'est pas abandonné et est toujours prévu par Ubisoft. Mais 18 ans après son annonce, Beyond Good & Evil 2 vient de partager une nouvelle inquiétante. L'attente semble loin d'être terminée...
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Beyond Good & Evil 2 toujours en préproduction 18 ans après son officialisation

Entre la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026, Beyond Good & Evil 2 a fait parler de lui à deux reprises pour la plus grande joie de celles et ceux qui guettent son retour. Rappelons que cette suite a été annoncée en 2008, mais qu'elle a connu de nombreux rebondissements qui ont contribué à des reports et à des suspensions de développement. 

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Si beaucoup ont été soulagés de voir que le projet ne figurait pas dans la liste des annulations annoncées en janvier par Ubisoft, où en est-il à l'instant T ? Au risque de décevoir les fidèles de la première heure, ceux-ci vont devoir encore patienter pendant très longtemps.

Une production qui n'a tout simplement pas encore commencé

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La nouvelle peut choquer en comparaison de la date de sa première annonce. Mais Gauthier Andres, journaliste pour le média Origami, a pu obtenir quelques informations à ce sujet auprès des équipes d'Ubisoft travaillant sur le titre. 

À ce jour, Beyond Good & Evil 2 est le jeu possédant le temps de développement le plus long de toute l'histoire du jeu vidéo. Il conservera d'ailleurs ce record, car un certain nombre de personnes proches du projet ont confié que sa production n'avait pas encore commencé.

Si l'on s'adosse à la nomenclature en vigueur chez Ubisoft et dans beaucoup d'autres grosses entreprises du secteur, la production de BGE2 n'a pas encore commencé. C'est une pré-production qui implique encore, au minimum, 250 personnes (rien que chez Ubisoft Montpellier). Et ce projet cherche désormais à passer en alpha. La “gate” qu'il poursuit est celle du passage en production. Le moment où les contours du jeu sont validés et où on s'attelle, enfin, à ajouter le contenu jouable.

Quel avenir pour Beyond Good & Evil 2 ?

beyond-good-and-evil-2-cochon Même si cela semble totalement insensé, pour l'heure Beyond Good & Evil 2 n'est pas annulé. Malgré tout, les révélations qui ont frappé le monde du jeu vidéo ces dernières semaines, les annulations officialisées par Ubisoft en début d'année et la disparition du titre dans les derniers rapports financiers ne sont pas prometteurs. 

Néanmoins, Ubisoft a déjà investi énormément de temps et d'argent dans ce projet de grande ampleur. Son avenir semble encore incertain, mais comme l'a écrit Gauthier Andres, Beyond Good & Evil 2 a longtemps été « Impossible à annuler. Au point de devenir une sorte de poison, d'après plusieurs personnes en interne : si le projet n'est jamais annulé, pourrait-il aussi ne jamais finir ? »

Seul l'avenir et une nouvelle dose de patience donneront la réponse à cette énigme vieille de 18 ans.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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