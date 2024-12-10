Beyond Good & Evil 2 : Des conflits de gestion responsables du retard du jeu

Dans une interview, Michel Ancel a expliqué les raisons qui justifieraient le retard colossal pris par Beyond Good & Evil 2 avant son départ d'Ubisoft.
La licence Beyond Good & Evil tient une place toute particulière dans le cœur de Michel Ancel. En effet, le créateur de Rayman avait partagé son émotion et ses larmes pendant l'E3 2017, lors de la présentation du deuxième opus. Mais depuis cette apparition émouvante, Beyond Good & Evil 2
n'a quasiment donné aucun signe de vie. Si le projet est toujours en développement
, son créateur a quitté Ubisoft à la suite d'un burn-out.
Néanmoins, cette surcharge mentale ne serait pas la seule raison derrière le développement à rallonges du titre. Le 6 décembre dernier, un entretien avec Michel Ancel mené par le média Superpouvoir
a été mis en ligne. Or, au cours de cette interview, plusieurs révélations sont faites sur les relations au sein des locaux d'Ubisoft et leur impact sur certains projets
.
Beyond Good & Evil 2, mais aussi Wild, impactés par les tensions entre les équipes
Au cours de cet échange, les journalistes de Superpouvoir.com questionnent Michel Ancel sur le processus de création et ses éventuelles conséquences sur le plan humain. Or, l'ancien concepteur rappelle qu'en plus d'une prise de risques, le développement d'un jeu, quel qu'il soit, nécessite une entente sur le plan créatif, mais également technique et commercial
. Cependant, ces éléments auraient posé problème sur plusieurs projets.
« Je pense qu'il y a énormément à faire pour que les enjeux créatifs soient mieux compris. Il faut absolument plus de communications entre ces pôles tech, art et business. À cela se rajoute un faible encadrement psychologique des équipes.
». Lors de l'entretien, Michal Ancel a rapporté que, même si la passion était bien présente, elle était aussi à l'origine de conflits
, en particulier chez les responsables.
Le directeur artistique voulait tout refaire sans cesse, le game director voulait faire un jeu de donjons générés et moi je rêvais à une aventure spatiale. On a tout simplement pas réussi à s'accorder et le game director a emporté le projet dans d'autres directions.
Mais le plus grave est que la presse accusait alors Michel Ancel d'être entièrement responsable du projet et d'avoir exigé ces changements. La situation, devenue trop difficile à gérer, a provoqué le départ du père de Beyond Good & Evil 2
d'Ubisoft ainsi que le retard du projet. Cependant, la suite très attendue n'est pas la seule à connaître des problèmes. Annoncé comme jouable en 2018, le titre Wild a été annulé à cause de conflits avec la branche éditoriale d'Ubisoft
.
Si tous ces problèmes en interne appartiennent désormais au passé pour Michel Ancel, il faut maintenant espérer une reprise en main du projet pour une sortie, et non une nouvelle annulation.
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