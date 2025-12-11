Begraved se revendique comme un « Lethal Company médiéval » que tout le monde attendait



le 11 décembre 2025 à 12h32 Publié par Corentin Rimbert le 11 décembre 2025 à 12h32

Avant même sa sortie, Begraved attire la curiosité : ambiance dark fantasy, coop chaotique, humour noir… et surtout une filiation assumée avec l'un des plus gros phénomènes de 2023–2024 : Lethal Company. Les développeurs ne s'en cachent pas. Begraved a littéralement commencé comme une question simple, presque anodine : « Et si on faisait Lethal Company… mais en version médiévale ? » Une blague du soir devenue un projet complet, nourri d'inspirations aussi variées que Darkest Dungeon et The Witcher.