Begraved : Les développeurs nous avouent comment une mécanique « innocente » peut ruiner des amitiés

Dans Begraved, l'un des moments les plus mémorables n'est pas lié à un monstre terrifiant ni à un piège particulièrement retors… mais à une touche innocente du clavier : le shove, autrement dit l'action « pousser ». Pensée comme un outil utilitaire, cette mécanique est devenue un générateur involontaire de chaos, de cris lointains, et de trahisons dignes des pires donjons.
Annoncé il y a quelques semaines, Begraved
est un jeu indépendant créé par quelques développeurs de Valheim
sur leur temps libre. Nous avons eu la chance de pouvoir nous entretenir avec l'équipe, qui a notamment abordé comment un petit changement a radicalement changé la manière de jouer de Begraved.
Une fonction utilitaire devenue arme de destruction amicale
À l'origine, la fonctionnalité « shove », qui permet de bousculer quelqu'un, devait simplement aider à se frayer un chemin dans des environnements étroits ou repousser légèrement un coéquipier pour progresser dans les donjons. Une mécanique discrète, presque anecdotique. Puis les développeurs ont vu les joueurs s'en emparer
. Et tout a basculé.
Le shove était pensé comme un outil, mais il a déclenché des trahisons épiques. Les joueurs se poussent dans des trous sans fond. On n'avait pas prévu ça, mais on adore.
Très vite, cette simple action s'est muée en mécanique sociale explosive
. Dans un jeu où la panique est omniprésente, où chaque couloir peut cacher la mort, la possibilité de jeter accidentellement, ou volontairement, un ami dans le vide a créé une dynamique imprévisible… et hilarante.
Quand la coop vire à la méfiance permanente
La coop à cinq joueurs, combinée au chat de proximité, donne énormément de poids à l'instant présent et permet aux joueurs de créer de nombreux scénarios, comme nous le voyons aujourd'hui dans ARC Raiders. Nous pouvons entendre des amis paniquer dans la pièce voisine, nous percevons leur respiration, leurs cris étouffés, leurs hésitations... Dans ce contexte, le shove devient une extension naturelle des émotions du groupe
. Parfois, il sert réellement à aider un coéquipier coincé. Le reste du temps… il sert à tester les limites de l'amitié.
On a vu des amitiés se transformer en relations conflictuelles. Pousser une fois un joueur peut changer une run entière.
Le shove a tout pour devenir l'une des signatures les plus mémorables de Begraved
. Les devs eux-mêmes l'admettent : ils n'avaient jamais prévu qu'il devienne un moteur de moments cultes. Dans une époque où les jeux coop explosent grâce à des scènes courtes, virales, imprévisibles (Lethal Company, Phasmophobia, REPO…), Begraved tient là un outil parfait : une action simple, compréhensible en une seconde, mais potentiellement catastrophique.
Une mécanique involontaire qui renforce l'identité du jeu
Begraved ne cherche pas à imposer la trahison comme un système officiel. C'est la beauté du shove : il est suffisamment simple pour ne pas casser l'équilibre du jeu, mais assez permissif pour laisser l'humain se révéler… dans ses meilleurs et ses pires élans. Ce chaos émergent donne à Begraved une saveur propre, différente des jeux coop habituels
où la trahison fait partie intégrante des règles, comme dans Among Us. Ici, elle n'est pas mécanique, mais naturelle. Organique. Et souvent accidentelle.
Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée concernant Begraved, qui arrivera en accès anticipé sur PC. Vous pouvez en découvrir plus avec une autre partie de l'inverview qui évoque le fait d'être lâche pour réussir une partie dans Begraved
. Nous apprenons aussi que son inspiration principale est Lethal Company
.
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