Begraved : Les développeurs nous avouent comment une mécanique « innocente » peut ruiner des amitiés

Oubliez les dragons, dans Begraved, la pire menace porte un manteau chic et réclame vos impôts

Dans Begraved, la peur ne vient pas d'un boss gigantesque ni d'un démon ancestral. Elle arrive calmement, carnet à la main, pour réclamer sa part du butin. Le Taxman n'est pas qu'un simple élément de décor, il incarne l'une des idées les plus malicieuses et marquantes du jeu, transformant une mécanique classique de compte à rebours en une satire grinçante et étonnamment pertinente.