Beast of Reincarnation : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juillet 2026 à 15h36
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Beast of Reincarnation.
Beast of Reincarnation : Les configurations PC

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le prochain jeu de Game Freak, soit Beast of Reincarnation, doit débarquer au début du mois d'août 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. D'ailleurs, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Beast of Reincarnation.

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Configurations PC Beast of Reincarnation

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Beast of Reincarnation, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale et celle recommandée. De plus, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 45 Go d'espace disque pour installer et profiter de Beast of Reincarnation sur PC.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Beast of Reincarnation ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner comme il se doit.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 11 Windows 11
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X
Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis 45 Go d'espace disque disponible 45 Go d'espace disque disponible
Notes Low 1080p 40 FPS - SSD requis Medium 1080p 60 FPS - SSD requis

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Beast of Reincarnation sort le 4 août 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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