Avec Beast of Reincarnation, Game Freak sort de son style habituel pour une bonne raison

Ayant fait le pari d'un style photoréaliste, Beast of Reincarnation se rapproche des titres les plus populaires du jeu vidéo. Mais le directeur du jeu est conscient que ce dernier « ne correspond pas vraiment à notre style habituel ».

Quand Beast of Reincarnation a été révélé pour la première fois, beaucoup de joueurs ont été choqués de découvrir que le titre était développé par Game Freak. En effet, le studio est surtout connu pour avoir travaillé sur les différents jeux principaux de Pokémon comme les opus Vents et Vagues, mais aussi Légendes Pokémon: Z-A ou encore Little Town Hero.

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Au fil du temps, le studio a donc été associé à un style graphique plutôt coloré pour une ambiance radicalement différente dans l'aventure d'Emma et Koo. Récemment interrogé sur le sujet, Kota Furushima (directeur du jeu) est revenu en détail sur ce choix audacieux et les raisons qui ont poussé les équipes à opter pour cette esthétique.

Le photoréalisme, un choix plus adapté à ce nouveau projet

Lors de cet échange avec DenFamiNicoGamer relayé par GamesRadar, Kota Furushima a avoué que la première chose qu'il a pensée est que Beast of Reincarnation « ne colle pas vraiment à notre style, si ? » Une telle réflexion n'est pas surprenante et peut même dérouter les habitués du studio, sachant que le style coloré est utilisé par Game Freak depuis ses débuts en 1989. Mais le prototype du jeu, plus encore que les thèmes abordés ou son histoire, ont poussé le directeur à prendre ce risque.

On ne nous associe pas d'ordinaire à des graphismes photoréalistes. Cela dit, nous ne nous enfermons pas dans un style particulier. C'est en concevant le prototype que j'ai réalisé que le photoréalisme serait le choix le plus adapté pour exprimer ce que je voulais transmettre.

Un autre pari ambitieux : l'absence de dialogues entre les deux héros de Beast of Reincarnation

Pendant le même entretien, Kota Furushima a donné quelques précisions sur un autre élément majeur. Il a été confirmé qu'Emma et Koo, les deux personnages principaux du jeu, ne parleraient pas entre eux. Cette volonté, qui fait d'une certaine manière écho à Pokémon, a pour objectif d'éveiller un sentiment spécifique et de placer l'imagination du joueur au centre de cette histoire.

Le directeur déclare que « Quand on ne parle pas, on gagne autre chose. On voulait que le jeu procure une certaine sensation, et ça n'arriverait pas si parler apportait un avantage par rapport à se taire ». Pour découvrir cette sensation si particulière, il faut désormais attendre jusqu'au 4 août 2026, date à laquelle le titre de Game Freak sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.