PS Store : Une multitude de jeux à prix bas avec la Super Promo de Printemps 2026

Le PlayStation Store s'est, récemment, doté de la Super Promo de Printemps 2026, avec des réductions sur de nombreux jeux.

La Super Promo de Printemps du PS Store (jusqu'au 22 avril 2026)

Battlefield 6 (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Dispatch (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €. Split Fiction (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €. Elden Ring (PS4 et PS5) → 38,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 38,99 € au lieu de 59,99 €. Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. A Way Out (PS4) → 5,39 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,39 € au lieu de 29,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Assassin's Creed Shadows (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.

(PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Resident Evil 5 (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. Subnautica (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €. Silent Hill f (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. NieR: Automata Game of the Year Edition (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Slime Rancher (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. Resident Evil 4 (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

Il y a très peu de temps,. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons queComme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion(il y a de grandes chances que d'autres titres entrent, par la suite, dans cette nouvelle catégorie promotionnelle). Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.