PS Store : Une multitude de jeux à prix bas avec la Super Promo de Printemps 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 mars 2026 à 10h47
Le PlayStation Store s'est, récemment, doté de la Super Promo de Printemps 2026, avec des réductions sur de nombreux jeux.
PS Store : Une multitude de jeux à prix bas avec la Super Promo de Printemps 2026
Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit la Super Promo de Printemps de cette année 2026. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Remarquons que la Super Promo de Printemps du PS Store se termine le 22 avril 2026.

La Super Promo de Printemps du PS Store (jusqu'au 22 avril 2026)

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Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion la Super Promo de Printemps 2026 du PS Store (il y a de grandes chances que d'autres titres entrent, par la suite, dans cette nouvelle catégorie promotionnelle). Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • Battlefield 6 (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Dispatch (PS5) → 27,99 € au lieu de 34,99 €.
  • Split Fiction (PS5) → 34,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Baldur's Gate 3 (PS5) → 52,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Elden Ring (PS4 et PS5) → 38,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Kingdom Come: Deliverance II (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.
  • A Way Out (PS4) → 5,39 € au lieu de 29,99 €.
  • Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Assassin's Creed Shadows (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Raft (PS5) → 16,07 € au lieu de 23,99 €.
  • The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Resident Evil 5 (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Subnautica (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 24,49 € au lieu de 69,99 €.
  • Silent Hill f (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
  • NieR: Automata Game of the Year Edition (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Slime Rancher (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Resident Evil 4 (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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