Nouvelle fuite pour Battlefield 6, avec son mode Battle Royale caché, qui se dévoile

Les premières informations issues des tests privés de Battlefield Labs continuent d'affluer, révélant cette fois-ci l'existence probable d'un mode Battle Royale inédit accompagné d'un gameplay original.
Alors que le prochain opus de la franchise Battlefield
développé par DICE et plusieurs autres studios d'Electronic Arts n'a toujours pas dévoilé son nom officiel, les fuites autour du jeu se multiplient. Après la diffusion récente de vidéos du multijoueur, ce sont désormais des données issues d'un datamining réalisé sur le client de test « BF Labs » qui apportent de nouveaux éléments intrigants concernant un mode Battle Royale en préparation.
Des « missions Gauntlet » pour enrichir l'expérience Battle Royale
Ces nouvelles informations, relayées par les dataminers Tempryal et Aquiless76, dévoilent notamment la présence de missions spéciales nommées « Gauntlet
», pensées pour offrir une expérience plus dynamique et variée qu'un Battle Royale classique. Voici quelques-unes de ces missions prévues selon les fichiers extraits :
- Vendetta → protéger des alliés ciblés tout en éliminant des agents ennemis prioritaires.
- Eliminate Hostiles → capturer des points stratégiques et éliminer les adversaires.
- Rodeo → capturer un tank et empêcher les ennemis d'en reprendre le contrôle.
- Hotwire → prendre rapidement des zones et détruire des véhicules hostiles.
- Extraction → collecter des disques de données sensibles et les évacuer à un point d'extraction.
- Decryption → récupérer et décrypter un maximum de balises.
- Heist → récupérer du renseignement classifié et le ramener au quartier général de l'escouade.
- Circuit → capturer des nœuds pour étendre votre réseau de contrôle.
- Territory → sécuriser des lieux essentiels pour dominer la zone de combat.
Battlefield Battle Royale – New Features Datamined (via Temporyal)
byu/Rader_ inBattlefield
Ces défis variés pourraient ainsi renouveler considérablement le genre Battle Royale et offrir aux joueurs des objectifs stratégiques concrets, en plus du classique « dernier survivant ». Des mécaniques qui pourraient notamment plaire aux joueurs de Warzone, qui semble être la cible principale d'Electronic Arts et DICE.
Un aperçu inédit de l'interface et du tutoriel
Par ailleurs, des images supposées du HUD et du tutoriel lié au mode Battle Royale ont également été partagées. Si ces visuels sont authentiques, ils confirment qu'EA et DICE souhaitent offrir une expérience intuitive et accessible dès le lancement, afin d'éviter les erreurs commises avec le précédent mode Battle Royale de Battlefield V, baptisé Firestorm
, rapidement abandonné par les joueurs.
Une seconde chance pour Battlefield dans le Battle Royale ?
La franchise Battlefield avait déjà tenté une incursion dans le genre avec le mode Firestorm de Battlefield V, mais l'expérience s'était révélée décevante pour de nombreux joueurs. Cette fois, DICE semble mieux préparé à répondre aux attentes élevées des fans, même si l'intérêt global pour le genre Battle Royale paraît avoir quelque peu décliné ces dernières années.
Si les vétérans de Battlefield pourraient accueillir favorablement ce nouveau mode, la véritable question reste celle de l'intérêt des joueurs face à la domination des poids lourds du genre tels que Fortnite
, Apex Legends
ou Warzone. Toutefois, si ce mode ne perturbe pas le développement du mode multijoueur traditionnel, les joueurs pourraient y voir un bonus appréciable.
Il convient enfin de rappeler que ces informations proviennent d'un datamining réalisé sur un client de test, ce qui signifie que ces données pourraient correspondre à des idées ou des vestiges issus d'anciens projets. Ainsi, rien ne garantit leur intégration définitive dans la version finale du prochain Battlefield. Reste à attendre des annonces officielles pour savoir précisément quelles nouveautés seront finalement intégrées dans cet épisode très attendu par la communauté Battlefield.
Pour le moment, les informations concernant Battlefield 6
sont assez faibles, et sa sotie est programmée pour la fin d'année ou début 2026. Cela pourrait grandement dépendre de GTA 6
.
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