Comment acheter des Pièces Battlefield dans Battlefield 6 / REDSEC ?

Pour obtenir des objets dans Battlefield 6 ou son battle royale REDSEC, vous devrez acheter des Pièces Battlefield. Nous vous expliquons comment en obtenir.
Où acheter des Pièces Battlefield
Dans Battlefield 6
, les Pièces Battlefield
sont la monnaie premium du jeu (et de son battle royale REDSEC
). Elles permettent d'acheter des skins, des packs d'armes ou encore le Passe de combat standard. Pour accéder à cette section, rendez-vous dans le menu principal du jeu, puis naviguer jusqu'à l'onglet Boutique
. Ensuite, appuyez sur le stick gauche (ou sur la touche I
du clavier) pour ouvrir le menu dédié aux Pièces Battlefield
.
Vous pourrez y acheter le nombre de pièces souhaité selon vos besoins. Sachez qu'il faut 1 100 Pièces Battlefield
pour obtenir le Passe de combat
standard. Le BF Pro Battle Pass, en revanche, ne peut pas être acheté avec cette monnaie. Une fois votre sélection faite, le paiement s'effectuera via le moyen associé à votre compte (PlayStation Store, Xbox Store, Steam, etc.).
Prix des Pièces Battlefield
Les Pièces Battlefield
sont exclusivement achetables avec de l'argent réel. Voici un aperçu des tarifs proposés (variables selon la plateforme) :
|Nombre de pièces
|Prix
|500 Pièces Battlefield
|4,99 €
|1 100 Pièces Battlefield
|9,99 €
|2 400 Pièces Battlefield
|19,99 €
|5 000 Pièces Battlefield
|39,99 €
|12 000 Pièces Battlefield
|89,99 €
Il s'agit donc d'un investissement purement cosmétique, les objets achetés n'apportant aucun avantage en jeu. Toutefois, chaque Passe de combat permet de récupérer sa mise (1 000 Pièces Battlefield sont comprises dans les récompenses, à condition de le terminer).
Comment obtenir des Pièces Battlefield gratuitement
Malheureusement, il existe très peu de moyens d'obtenir des Pièces Battlefield gratuites
. Le seul moyen consiste à progresser dans le Passe de combat (200 sont à récupérer via la saison 1 par exemple) ou à posséder la version BF Pro, qui offre 300 Pièces Battlefield
lors de l'achat.
En résumé, si vous souhaitez profiter pleinement du contenu cosmétique de Battlefield 6, l'achat direct de Pièces Battlefield
reste la solution la plus rapide et la plus efficace. Néanmoins, rappelons que ce contenu est exclusivement cosmétique et n'apporte aucun avantage dans le gameplay. Leur achat n'est pas obligatoire pour profiter au mieux de Battlefield 6 ou REDSEC.
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