Comment acheter des Pièces Battlefield dans Battlefield 6 / REDSEC ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2025 à 18h16
Pour obtenir des objets dans Battlefield 6 ou son battle royale REDSEC, vous devrez acheter des Pièces Battlefield. Nous vous expliquons comment en obtenir.
Comment acheter des Pièces Battlefield dans Battlefield 6 / REDSEC ?

Où acheter des Pièces Battlefield

Dans Battlefield 6, les Pièces Battlefield sont la monnaie premium du jeu (et de son battle royale REDSEC). Elles permettent d'acheter des skins, des packs d'armes ou encore le Passe de combat standard. Pour accéder à cette section, rendez-vous dans le menu principal du jeu, puis naviguer jusqu'à l'onglet Boutique. Ensuite, appuyez sur le stick gauche (ou sur la touche I du clavier) pour ouvrir le menu dédié aux Pièces Battlefield.

Vous pourrez y acheter le nombre de pièces souhaité selon vos besoins. Sachez qu'il faut 1 100 Pièces Battlefield pour obtenir le Passe de combat standard. Le BF Pro Battle Pass, en revanche, ne peut pas être acheté avec cette monnaie. Une fois votre sélection faite, le paiement s'effectuera via le moyen associé à votre compte (PlayStation Store, Xbox Store, Steam, etc.).

Prix des Pièces Battlefield

Les Pièces Battlefield sont exclusivement achetables avec de l'argent réel. Voici un aperçu des tarifs proposés (variables selon la plateforme) :

Nombre de pièces Prix
500 Pièces Battlefield 4,99 €
1 100 Pièces Battlefield 9,99 €
2 400 Pièces Battlefield 19,99 €
5 000 Pièces Battlefield 39,99 €
12 000 Pièces Battlefield 89,99 €

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Il s'agit donc d'un investissement purement cosmétique, les objets achetés n'apportant aucun avantage en jeu. Toutefois, chaque Passe de combat permet de récupérer sa mise (1 000 Pièces Battlefield sont comprises dans les récompenses, à condition de le terminer).

Comment obtenir des Pièces Battlefield gratuitement

Malheureusement, il existe très peu de moyens d'obtenir des Pièces Battlefield gratuites. Le seul moyen consiste à progresser dans le Passe de combat (200 sont à récupérer via la saison 1 par exemple) ou à posséder la version BF Pro, qui offre 300 Pièces Battlefield lors de l'achat.

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En résumé, si vous souhaitez profiter pleinement du contenu cosmétique de Battlefield 6, l'achat direct de Pièces Battlefield reste la solution la plus rapide et la plus efficace. Néanmoins, rappelons que ce contenu est exclusivement cosmétique et n'apporte aucun avantage dans le gameplay. Leur achat n'est pas obligatoire pour profiter au mieux de Battlefield 6 ou REDSEC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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