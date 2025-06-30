Battlefield 6 : Une vidéo leakée révèle le mode Rush en action

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juin 2025 à 16h47
Battlefield 6 est, encore une fois, victime d'un leak, qui montre, cette fois-ci, le mode Rush.
Battlefield 6 : Une vidéo leakée révèle le mode Rush en action
Depuis quelques semaines maintenant, le prochain opus de la licence Battlefield, Battlefield 6, souffre de plusieurs leaks. Cette fois-ci, la fuite concerne le mode Rush de Battlefield 6, qui s'est montré à travers une vidéo leakée.

Le mode Rush de Battlefield 6 se montre avant l'heure

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En effet, il y a très peu de temps, une vidéo, apparue initialement sur Reddit avant d'être rapidement retirée par les modérateurs et provenant des tests alpha, semble montrer le mode Rush de Battlefield 6.

Dans cette séquence, nous apercevons notamment un joueur aux commandes d'un tank semant le chaos sur son passage. Quelques images plutôt intéressantes sur le papier tant celles-ci font état de l'intensité des affrontements et de la richesse des environnements destructibles. La qualité visuelle et les effets explosifs laissent aussi entrevoir un opus très ambitieux techniquement pour la franchise Battlefield.

Un reveal imminent pour Battlefield 6 ?

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, Electronic Arts et DICE n'ont toujours pas officiellement révélé Battlefield 6. Cependant, selon les dernières informations connues, le titre devrait avoir le droit à une présentation au cours de cet été 2025. En juin dernier, Andy McNamara, qui occupe le poste de « Global Senior Director of Integrated Communications » chez EA, avait déclaré : 
La communauté saura à l'avance quand aura lieu la révélation. Actuellement, nous sommes concentrés sur Battlefield Labs et préparons la présentation pour cet été.
De ce fait, Battlefield 6 devrait se montrer en profondeur dans les semaines à venir, et peut-être lors de la gamescom 2025, prévue fin août.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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