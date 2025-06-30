Battlefield 6 : Une vidéo leakée révèle le mode Rush en action

Battlefield 6 est, encore une fois, victime d'un leak, qui montre, cette fois-ci, le mode Rush.

Le mode Rush de Battlefield 6 se montre avant l'heure

Un reveal imminent pour Battlefield 6 ?

La communauté saura à l'avance quand aura lieu la révélation. Actuellement, nous sommes concentrés sur Battlefield Labs et préparons la présentation pour cet été.

Depuis quelques semaines maintenant, le prochain opus de la licence Battlefield,, souffre de plusieurs leaks. Cette fois-ci,En effet, il y a très peu de temps,Dans cette séquence, nous apercevons notamment un joueur aux commandes d'un tank semant le chaos sur son passage. Quelques images plutôt intéressantes sur le papier tant celles-ci font état de l'intensité des affrontements et de la richesse des environnements destructibles. La qualité visuelle et les effets explosifs laissent aussi entrevoir un opus très ambitieux techniquement pour la franchise Battlefield.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Electronic Arts et DICE n'ont toujours pas officiellement révélé. Cependant, selon les dernières informations connues, le titre devrait avoir le droit à une présentation au cours de cet été 2025. En juin dernier, Andy McNamara, qui occupe le poste de « Global Senior Director of Integrated Communications » chez EA, avait déclaré :De ce fait,devrait se montrer en profondeur dans les semaines à venir, et peut-être lors de la gamescom 2025, prévue fin août.