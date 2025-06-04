Battlefield 6 : Une fuite révèle (encore) du gameplay similaire à Battlefield 3 et 4



le 04 juin 2025 à 12h50 Publié par Corentin Rimbert le 04 juin 2025 à 12h50

De nouvelles images de gameplay de Battlefield 6 viennent de fuiter sur YouTube, rappelant fortement les mécaniques des classiques Battlefield 3 et 4. Une bonne nouvelle pour les fans nostalgiques qui espéraient revoir les éléments emblématiques ayant fait la renommée de ces opus légendaires.