Battlefield 6 : Une fuite révèle (encore) du gameplay similaire à Battlefield 3 et 4

De nouvelles images de gameplay de Battlefield 6 viennent de fuiter sur YouTube, rappelant fortement les mécaniques des classiques Battlefield 3 et 4. Une bonne nouvelle pour les fans nostalgiques qui espéraient revoir les éléments emblématiques ayant fait la renommée de ces opus légendaires.
Un retour aux sources très attendu
Ces nouvelles fuites, publiées par un utilisateur nommé Shadi BF Veteran
, montrent du gameplay inédit issu du récent playtest privé organisé par EA entre le 23 et le 26 mai dernier
. On y découvre notamment une séquence en Team Deathmatch sur une carte inédite évoquant clairement un environnement inspiré du Moyen-Orient.
Dans cette vidéo, la jouabilité dynamique propre à Battlefield 3 et 4 fait son grand retour
: fusillades intenses, personnalisations poussées des armes et gestion impressionnante des destructions environnementales. L'action se déroule sur PlayStation 5 Pro
, ce qui promet une qualité visuelle particulièrement soignée pour la prochaine génération.
Un gameplay explosif et une personnalisation approfondie
Le point fort de cette fuite réside notamment dans la présentation d'une grande variété d'armes et des animations détaillées lors de leur inspection. Ce détail confirme que la personnalisation de l'arsenal sera une nouvelle fois l'un des piliers centraux de l'expérience Battlefield 6
.
En plus des armes, la destruction de l'environnement, marque de fabrique de la série, semble atteindre ici un tout nouveau niveau d'interactivité, permettant aux joueurs d'exploiter stratégiquement les dégâts infligés aux bâtiments et structures pour dominer les affrontements.
Une stratégie marketing ou une réelle fuite ?
Ces images apparaissent alors que la date de sortie de Battlefield 6
approche à grands pas. Si certains pensent que ces « leaks » pourraient faire partie intégrante d'une stratégie marketing bien orchestrée
, il est également plausible que cette fuite provienne tout simplement d'un joueur participant au dernier test technique. Quoi qu'il en soit, ces éléments dévoilés viennent confirmer les rumeurs précédentes sur le contexte plus moderne du jeu
, probablement situé quelques années dans notre propre futur, avec un arsenal réaliste et crédible.
Une sortie imminente ?
Electronic Arts n'a pour l'instant communiqué aucune date précise pour un autre playtest ou pour une bêta ouverte
. Toutefois, l'éditeur a précisé que les récents tests avaient pour objectif de mettre à l'épreuve ses serveurs avant le lancement officiel, ce qui laisse présager une annonce imminente.
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