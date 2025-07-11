Battlefield 6 : Une bêta ouverte en approche ? C'est ce que laisse entendre un indice récemment trouvé

Il semblerait que Battlefield 6 prépare le lancement d'une bêta ouverte, selon des données dataminées.

Un indice pour une bêta ouverte de Battlefield 6 déniché dans le code du jeu

Could we be getting news abot the new Battlefield's beta soon? Perhaps near its reveal? The BF Labs client just got updated and dataminers found something interesting in the game code.https://t.co/51PeYVWklo#Battlefield — MP1st (@MPFirst) July 10, 2025

Une grande révélation pour Battlefield 6 est attendue pour cet été

La communauté saura à l'avance quand aura lieu la révélation. Actuellement, nous sommes concentrés sur Battlefield Labs et préparons la présentation pour cet été. - Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications chez EA.

Alors que les joueurs et les joueuses, fans ou non du célèbre FPS d'EA, attendent impatiemment le grand retour de la franchise Battlefield, avec, de nombreuses rumeurs concernant le nouvel opus ne cessent de circuler sur la Toile, ces derniers temps. Récemment,En effet, comme reporté par le site MP1st, une ligne intrigante a récemment été découverte dans la mise à jour client actuelle de Battlefield Labs. Celle-ci mentionne explicitement les termes « Battlefield 6 Open Beta ». Ce qui laisse entendre qu'. Un fait qui ne serait pas si étonnant que cela. Toutefois, soulignons le fait que rien n'est officiel encore à ce jour et qu'il ne s'agit, encore, que d'une rumeur.Par ailleurs, l'apparition de cette mention ne signifie pas nécessairement que l'événement sera imminent. Toutefois, il est fréquent que les studios intègrent à l'avance certains éléments clés à leurs builds internes avant une annonce publique.Pour rappel, EA a déjà annoncé quese dévoilera davantage au cours de cet été 2025. De ce fait, il se peut que les équipes en charge profiteront de cet événement pour annoncer le lancement prochain d'une potentielle. Cela semble tout à fait plausible, étant donné le planning et l'historique des jeux de la licence (Battlefield 2042 avait bénéficié d'une bêta ouverte avant son lancement officiel, comme bien d'autres titres multijoueur). Affaire à suivre donc...En guise de conclusion, rappelons quene dispose pas encore de date de sortie précise. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.