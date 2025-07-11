Battlefield 6 : Une bêta ouverte en approche ? C'est ce que laisse entendre un indice récemment trouvé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juillet 2025 à 15h34
Il semblerait que Battlefield 6 prépare le lancement d'une bêta ouverte, selon des données dataminées.
Battlefield 6 : Une bêta ouverte en approche ? C'est ce que laisse entendre un indice récemment trouvé
Alors que les joueurs et les joueuses, fans ou non du célèbre FPS d'EA, attendent impatiemment le grand retour de la franchise Battlefield, avec Battlefield 6, de nombreuses rumeurs concernant le nouvel opus ne cessent de circuler sur la Toile, ces derniers temps. Récemment, des datamineurs auraient trouvé des éléments indiquant l'arrivée potentielle d'une bêta ouverte pour Battlefield 6.

Un indice pour une bêta ouverte de Battlefield 6 déniché dans le code du jeu

leak-armes-bf6
En effet, comme reporté par le site MP1st, une ligne intrigante a récemment été découverte dans la mise à jour client actuelle de Battlefield Labs. Celle-ci mentionne explicitement les termes « Battlefield 6 Open Beta ». Ce qui laisse entendre qu'EA et DICE prépareraient une bêta ouverte pour Battlefield 6. Un fait qui ne serait pas si étonnant que cela. Toutefois, soulignons le fait que rien n'est officiel encore à ce jour et qu'il ne s'agit, encore, que d'une rumeur.

Par ailleurs, l'apparition de cette mention ne signifie pas nécessairement que l'événement sera imminent. Toutefois, il est fréquent que les studios intègrent à l'avance certains éléments clés à leurs builds internes avant une annonce publique.

Une grande révélation pour Battlefield 6 est attendue pour cet été

fuite-bf6
Pour rappel, EA a déjà annoncé que Battlefield 6 se dévoilera davantage au cours de cet été 2025. De ce fait, il se peut que les équipes en charge profiteront de cet événement pour annoncer le lancement prochain d'une potentielle bêta ouverte. Cela semble tout à fait plausible, étant donné le planning et l'historique des jeux de la licence (Battlefield 2042 avait bénéficié d'une bêta ouverte avant son lancement officiel, comme bien d'autres titres multijoueur). Affaire à suivre donc...
La communauté saura à l'avance quand aura lieu la révélation. Actuellement, nous sommes concentrés sur Battlefield Labs et préparons la présentation pour cet été.
- Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications chez EA.
En guise de conclusion, rappelons que Battlefield 6 ne dispose pas encore de date de sortie précise. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année
Battlefield 6 31 juillet 2026

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année

Les développeurs de Battlefield 6 viennent de dévoiler leur nouvelle feuille de route. Au programme, des parties personnalisées, l'arrivée très attendue du chat de proximité et un premier aperçu de la saison 5 prévue pour cet hiver. Une mise à jour riche en contenu pour les passionnés du jeu.
Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine
Battlefield 6 31 juillet 2026

Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine

Le rachat historique d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars sera officiellement finalisé la semaine prochaine. Après avoir obtenu l'approbation des régulateurs européens, l'éditeur américain s'apprête à quitter la bourse pour passer sous le contrôle d'un consortium mené par l'Arabie Saoudite.
Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés
Battlefield 6 30 juillet 2026

Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés

Alors que Battlefield 6 a battu des records de ventes, Electronic Arts a licencié une partie de ses développeurs. Pendant ce temps, le PDG Andrew Wilson a vu sa rémunération exploser pour atteindre 38 millions de dollars, illustrant un décalage grandissant entre la direction et les créateurs.

commentaire (0)