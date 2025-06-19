Battlefield 6 serait passé en Alpha et préparerait bien un mode battle royale

Battlefield 6 ne serait plus en « Pre-Alpha » mais en « Alpha » et pourrait bien se doter d'un mode battle royale.
Le prochain opus de la franchise Battlefield, à savoir Battlefield 6, aurait récemment franchi une étape clé dans son développement
, c'est-à-dire en passant de la phase « Pre-Alpha » à « Alpha », tout en préparant un mode très populaire.
Battlefield 6 serait désormais en Alpha
En effet, selon de récentes informations dévoilées par Insider Gaming, les joueurs et les joueuses ayant participé aux sessions de test de Battlefield 6
ont remarqué un changement important dans la dénomination. Ainsi, les diverses inscriptions affichées à l'écran seraient passées de « Pre-Alpha » à une simple désignation « Alpha »
, signalant ainsi une progression notable dans le développement dudit titre.
Comme vous l'aurez compris, cette évolution n'est pas totalement anodine car celle-ci suggère que Battlefield 6 se rapproche d'un état jouable plus stable et plus proche de sa forme finale
.
De nouveaux indices concernant un Battle Royale dans Battlefield 6
En outre, et toujours selon Insider Gaming, certains éléments dans les fichiers du jeu seraient associés à un potentiel futur mode Battle royale
, qui pourrait être proposé lors de prochaines sessions de test.
Bien que ce mode ne soit pas encore jouable, des images transmises à Insider Gaming offrent un aperçu plutôt intéressant : l'une d'entre elles montrerait deux équipes de quatre joueurs s'affrontant dans une usine abandonnée, alors qu'une autre représente deux soldats fouillant dans une cache d'armes. Une troisième dévoilerait une équipe de quatre personnes utilisant des parachutes.
Une annonce officielle imminente pour BF 6 ?
D'après de récentes informations partagées par Andy McNamara, qui occupe le poste de « Global Senior Director of Integrated Communications » chez EA, une présentation de Battlefield 6
devrait avoir lieu au cours de cet été 2025. Ainsi, il y a des chances que le prochain opus de la franchise se montre lors de la gamescom, en août.
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