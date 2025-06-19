Battlefield 6 serait passé en Alpha et préparerait bien un mode battle royale

Battlefield 6 ne serait plus en « Pre-Alpha » mais en « Alpha » et pourrait bien se doter d'un mode battle royale.

Battlefield 6 serait désormais en Alpha

Next Battlefield Game Playtests Moves From Pre-Alpha to Alpha; Adds Battle Royale Files https://t.co/rbW8XysqMd — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 19, 2025

De nouveaux indices concernant un Battle Royale dans Battlefield 6

Une annonce officielle imminente pour BF 6 ?

Le prochain opus de la franchise Battlefield, à savoir, c'est-à-dire en passant de la phase « Pre-Alpha » à « Alpha », tout en préparant un mode très populaire.En effet, selon de récentes informations dévoilées par Insider Gaming, les joueurs et les joueuses ayant participé aux sessions de test deont remarqué un changement important dans la dénomination. Ainsi,, signalant ainsi une progression notable dans le développement dudit titre.Comme vous l'aurez compris,En outre, et toujours selon Insider Gaming,, qui pourrait être proposé lors de prochaines sessions de test.Bien que ce mode ne soit pas encore jouable, des images transmises à Insider Gaming offrent un aperçu plutôt intéressant : l'une d'entre elles montrerait deux équipes de quatre joueurs s'affrontant dans une usine abandonnée, alors qu'une autre représente deux soldats fouillant dans une cache d'armes. Une troisième dévoilerait une équipe de quatre personnes utilisant des parachutes.D'après de récentes informations partagées par Andy McNamara, qui occupe le poste de « Global Senior Director of Integrated Communications » chez EA, une présentation dedevrait avoir lieu au cours de cet été 2025. Ainsi, il y a des chances que le prochain opus de la franchise se montre lors de la gamescom, en août.