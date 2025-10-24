Battlefield 6 se met légèrement à jour ce 24 octobre, et annonce les changements pour la saison 1

Les joueurs de Battlefield 6 peuvent découvrir une nouvelle mise à jour ce 24 octobre, dans le but d'améliorer l'expérience, avec l'amélioration de certaines choses, des équilibrages et la correction de problème.
Battlefield Studios revient deux semaines après la sortie de Battlefield 6
avec une nouvelle mise à jour en direct, sans passer par un téléchargement. Cela permet aux équipes d'être plus réactives en changeant directement des éléments en jeu. Sont cette fois concernées la recherche personnalisée, qui devrait mieux fonctionner, la réapparition des véhicules ou encore le mode Portal.
Les développeurs nous en disent aussi un peu plus sur les changements à venir avec la saison 1
, que ce soit au niveau de la progression, des mouvements, mais aussi de la dispersion des armes. Vous pouvez retrouver toutes les informations ci-dessous.
MàJ du 24 octobre de Battlefield 6
Déjà en ligne
- Recherche personnalisée
- Nous avons apporté des ajustements afin d'améliorer la précision du matchmaking en fonction de vos préférences de cartes et de modes sélectionnées.
- Le système conserve toutefois une certaine flexibilité pour garantir des temps d'attente raisonnables, ce qui signifie que les joueurs ayant des sélections très spécifiques pourraient constater des files d'attente légèrement plus longues.
- Nous continuerons à surveiller les performances de la recherche personnalisée et à l'affiner au besoin.
- Bug de réapparition des véhicules
- Nous avons récemment déployé une mise à jour ciblée côté serveur pour corriger un problème où certains véhicules ne réapparaissaient pas correctement sur certaines cartes ou dans certains modes.
- Les résultats actuels montrent une nette diminution de ces cas, ainsi qu'une amélioration de l'équilibrage sur certaines combinaisons carte/mode.
- Nous sommes conscients de quelques cas isolés que ce correctif n'a pas couverts, et un nouveau patch est en préparation pour corriger ces problèmes restants.
- Cette mise à jour a également eu un effet légèrement positif sur les taux de victoire en Percée, mais des ajustements supplémentaires, plus significatifs, sont prévus afin de mieux équilibrer ces statistiques.
- Disponibilité des serveurs du mode Portal
- Plus tôt cette semaine, nous avons effectué des ajustements d'XP pour les expériences communautaires.
- Si vous avez manqué l'annonce, consultez les détails sur la manière d'obtenir l'XP complète dans les modes vérifiés.
Changements à venir
Nous continuerons à affiner le comportement de la précision pour que les tirs soient plus constants et gratifiants, quel que soit le type d'arme.
- Mouvement du joueur
- Nous travaillons activement à l'amélioration de la cohérence des déplacements, tout en conservant le rythme et les sensations de jeu du lancement.
- En parallèle, nous renforçons la stabilité du réticule en réduisant ses mouvements pendant certaines animations.
- Ces ajustements visent à offrir une expérience de visée plus fluide et précise, tout en maintenant l'immersion propre à la vue à la première personne.
- Progression
- Nous continuons à surveiller l'impact des changements récents, et nous observons déjà une expérience plus fluide à l'approche de la Saison 1.
- Voici quelques points supplémentaires que nous suivons :
- L'XP obtenue dans Escalation et King of the Hill ne fonctionne pas toujours comme prévu.
- Nous prévoyons d'augmenter considérablement les gains pour les aligner avec les autres modes et continuerons à surveiller après la mise à jour.
- Nous avons bien pris note de vos retours sur les défis et leurs critères.
- L'équipe prépare une série d'améliorations pour rendre les défis plus clairs et plus rapides à accomplir.
- Étant donné l'ampleur des changements, ceux-ci seront déployés sur au moins deux mises à jour.
- Visibilité
- Nous travaillons sur des ajustements concernant l'exposition et la luminosité.
- Cela permettra d'améliorer :
- la lisibilité lors de fortes lumières extérieures,
- les intérieurs trop sombres,
- et la visibilité autour des lunettes de visée lors du zoom.
- Ces modifications font partie d'un travail global sur la visibilité prévu pour être finalisé plus tard durant la Saison 1.
- Dispersion des armes
- Dans le cadre de la mise à jour de la Saison 1 (28 octobre), nous allons modifier le comportement de la dispersion des armes.
- L'objectif est de faire en sorte que la précision de chaque arme reflète mieux ses performances prévues selon la distance.
- Nous avons également corrigé un bug empêchant la dispersion de diminuer comme prévu lors du passage du sprint à la position allongée.
La prochaine passe d'équilibrage réduira l'impact global de la dispersion sur plusieurs catégories d'armes tout en conservant leur identité.
Nous avons aussi identifié deux bugs spécifiques qui rendaient certaines armes moins précises que prévu :
- Le tir en rafale restera la méthode la plus efficace pour contrôler son arme.
- Chaque arme conservera sa zone d'efficacité optimale.
- Tir après sprint : tirer immédiatement après un sprint en visée conservait une dispersion trop élevée, réduisant la précision.
- Début de mouvement : la dispersion augmentait trop rapidement dès le moindre déplacement, ce qui impactait la précision, particulièrement sur manette.
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