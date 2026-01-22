Battlefield 6 s'apprête à voir le retour d'une carte légendaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2026 à 17h29
Electronic Arts dévoile enfin l'avenir de Battlefield 6. Alors que la saison 2 approche avec de nouvelles cartes, c'est surtout l'annonce du retour d'un champ de bataille culte de Battlefield 4 qui retient l'attention des vétérans, promettant des affrontements à une échelle inédite.
Battlefield 6 s'apprête à voir le retour d'une carte légendaire
Electronic Arts et Battlefield Studios ont donné un aperçu du contenu conséquent que s'apprête à accueillir Battlefield 6, à l'occasion de la saison 2 à la mi-février. Si les joueurs s'impatientaient de découvrir les nouveautés imminentes, les développeurs ont choisi de voir plus loin en confirmant des ajouts majeurs réclamés depuis longtemps par la communauté, notamment concernant la taille des cartes et les véhicules emblématiques de la franchise.

Une saison 2 sous le signe de l'expérimentation

La saison 2 apportera au moins deux nouvelles cartes, dont l'une a particulièrement été détaillée par l'éditeur, Contaminated. Ce nouveau terrain de jeu fera l'objet d'une attention particulière via les sessions de test Battlefield Labs, où les développeurs souhaitent observer comment les mécaniques de jeu uniques de la carte fonctionnent en conditions réelles.

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En termes d'échelle, EA précise que la taille de Contaminated se situe entre celle d'Eastwood et de Vallée de Mirak, la rendant comparable à des classiques comme Arras de Battlefield V. Bien que cela constitue un ajout solide, l'éditeur semblait conscient que cette taille intermédiaire ne suffirait pas à rassasier les appétits des joueurs avides de grands espaces.

Le retour titanesque de Golmud Railway

C'est ici que l'annonce prend une tournure particulièrement excitante pour les vétérans. Pour répondre à la demande de cartes plus vastes, le studio a confirmé le retour de Golmud Railway, une carte emblématique de Battlefield 4. Cependant, il faudra s'armer de patience, car cet ajout est prévu pour une « saison future » et non pour le lancement de février. Les développeurs ont tenu à préciser leur approche concernant ce retour :
Golmud Railway est en train d'être reconstruite pour le Battlefield d'aujourd'hui, et non simplement portée. Notre objectif est de préserver ce qui a rendu la carte si mémorable dans Battlefield 4, en particulier son gameplay, tout en améliorant sa jouabilité et sa compatibilité avec les systèmes de Battlefield 6. Golmud Railway est prévue pour être la plus grande carte de Battlefield 6 à ce jour.
Cette promesse d'une carte surpassant toutes les superficies actuelles du jeu est une réponse directe aux critiques concernant l'échelle des affrontements. L'objectif est clairement de faire plaisir à la communauté en offrant une carte capable d'offrir des batailles longue distance.

Le Little Bird et les incertitudes du Battle Royale

En parallèle de ces annonces géographiques, une autre icône fait son retour dès la saison 2, l'hélicoptère Little Bird, véritable cauchemar pour l'infanterie entre les mains d'un pilote expert. Concernant le mode Battle Royale, REDSEC, les nouvelles sont plus mitigées. Si le studio confirme travailler sur une file d'attente Solo, aucune date de sortie n'est avancée. Les tests sont encore au stade exploratoire pour évaluer l'impact sur le rythme et l'équilibre du jeu. Il est même possible, selon les résultats, que cette fonctionnalité ne voie jamais le jour si elle ne s'intègre pas parfaitement à l'expérience globale. En attendant, rendez-vous le 17 février pour découvrir la saison 2 de Battlefield 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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