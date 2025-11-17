Battlefield 6 prépare une fonctionnalité très attendue empruntée à Black Ops 7



le 17 novembre 2025 à 16h44 Publié par Corentin Rimbert le 17 novembre 2025 à 16h44

Alors que la rivalité entre Battlefield 6 et Call of Duty : Black Ops 7 anime la scène FPS, DICE s'apprête à ajouter une option réclamée de longue date. Une décision qui montre à quel point la concurrence peut tirer le meilleur des deux licences.