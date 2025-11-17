Battlefield 6 prépare une fonctionnalité très attendue empruntée à Black Ops 7

Alors que la rivalité entre Battlefield 6 et Call of Duty : Black Ops 7 anime la scène FPS, DICE s'apprête à ajouter une option réclamée de longue date. Une décision qui montre à quel point la concurrence peut tirer le meilleur des deux licences.
La sortie en l'espace d'un mois de Battlefield 6 et de Call of Duty: Black Ops 7 a relancé de manière spectaculaire la bataille annuelle des FPS
. Si les deux blockbusters ont subi des critiques pour leurs campagnes jugées décevantes, leurs expériences multijoueur restent plus solides et continuent d'alimenter les débats entre passionnés. Les attentes commerciales demeurent en faveur de Black Ops 7, dont la popularité semble inébranlable, mais cela n'empêche pas DICE d'ajuster sa formule pour séduire les joueurs
.
Un rapprochement mécanique entre les deux géants
Depuis leur lancement, les comparaisons se multiplient et poussent les studios à affiner leurs jeux respectifs. Les équipes de Battlefield 6 ont notamment préféré miser sur une proposition plus cohérente plutôt que de sortir un nouvel épisode précipité. De son côté, Black Ops 7 a corrigé certains points qui avaient frustré les fans précédemment, profitant de la pression exercée par la concurrence directe.
Une dynamique qui profite clairement aux joueurs, puisque les deux franchises s'obligent à évoluer et à intégrer des fonctionnalités plus attendues, même si Call of Duty: Black Ops 7 n'est pour le moment pas très apprécié, et signe le pire lancement de la franchise depuis quelques années
Battlefield 6 ajoute enfin la personnalisation des réticules
L'un des ajouts les plus demandés va bientôt faire son arrivée dans Battlefield 6
. Les précédents opus permettaient aux joueurs de modifier la couleur de leur réticule
, mais cette option n'était plus proposée dans le nouvel épisode. À l'inverse, Black Ops 7 permet déjà de personnaliser les réticules
, chaque mode étant associé à une teinte spécifique : vert pour les Zombies, rouge pour le Multijoueur, bleu pour la Campagne. Une fois débloquées, ces couleurs peuvent être utilisées dans l'ensemble du jeu.
Face à un joueur qui interpellait directement l'équipe sur Twitter
, Florian Le Bihan, Principal Game Designer, a répondu qu'ils travaillaient dessus.
Une confirmation brève mais très attendue, puisqu'elle officialise le retour d'une fonctionnalité réclamée depuis la sortie du jeu. Aucune fenêtre de déploiement n'a été annoncée, même si les joueurs espèrent un ajout rapide
.
Un premier patch imminent pour accompagner la Saison 1
En attendant cette mise à jour, Battlefield 6 accueillera dès demain (18 novembre) un nouvel ajout dans sa rotation. La carte Eastwood fera effectivement son entrée avec la Saison 1
, accompagnée d'améliorations destinées à fluidifier l'expérience générale. Les notes complètes du patch ne sont pas encore disponibles, mais DICE promet des ajustements utiles destinés à renforcer le confort de jeu. L'arrivée des réticules personnalisables pourrait donc s'inscrire dans cette dynamique d'améliorations continues
, signe que Battlefield 6
entend rester dans la course tout en répondant plus efficacement aux attentes des joueurs.
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