Battlefield 6 : Ne perdez pas espoir, il sera bien révélé cet été

Le prochain grand chapitre de la saga Battlefield se fait attendre, mais Electronic Arts confirme que la révélation officielle de Battlefield 6 est toujours prévue pour cet été. Malgré son absence remarquée lors du Summer Game Fest, EA maintient le cap, comme l'a récemment précisé Andy McNamara, directeur senior des communications intégrées pour Battlefield.
Le temps passe, les tests s'enchaînent et les leaks s'additionnent, mais toujours aucun signe d'une annonce concernant la révélation de Battlefield 6
(nom non officiel.
Battlefield 6 absent au Summer Game Fest : aucune inquiétude à avoir
Nombreux sont celles et ceux qui attendaient une annonce pour Battlefield 6 lors du Summer Game Fest début juin. Finalement, le jeu d'Electronic Arts n'a pas pointé le bout de son nez lors de l'événement, et c'est même Call of Duty: Black Ops 7
qui a déjà été officialisé, suscitant une certaine déception parmi les fans.
Cependant, Andy McNamara a tenu à rassurer la communauté sur X
(anciennement Twitter), confirmant que le jeu reste sur la bonne voie pour être présenté cet été :
La communauté saura à l'avance quand aura lieu la révélation. Actuellement, nous sommes concentrés sur Battlefield Labs et préparons la présentation pour cet été.
- Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Communications chez EA.
Une annonce avant fin septembre, peut-être à la gamescom ?
L'été s'achevant officiellement le 23 septembre, EA a encore largement le temps de dévoiler le nouvel épisode très attendu de la saga.
Beaucoup espéraient une présentation dès le mois de juin, mais rien ne semble exclure désormais une annonce durant la gamescom 2025
, prévue fin août. Le timing serait idéal pour profiter d'un événement majeur, avec une visibilité maximale auprès des joueurs du monde entier.
Il n'est toutefois pas impossible non plus qu'Eletronic Arts organise son propre événement, pour présenter amplement son nouveau FPS, en juillet ou en août.
Des tests intensifs déjà en cours via Battlefield LABS
Depuis mars dernier, EA et les studios Battlefield (incluant DICE et d'autres équipes internes) réalisent de nombreux playtests PC via le programme Battlefield LABS
. L'objectif : peaufiner les mouvements, le gameplay des combats et les interactions avec l'environnement destructible, caractéristiques incontournables de la série.
Selon Andrew Wilson, CEO d'Electronic Arts, plus de 600 000 joueurs
d'Amérique du Nord et d'Europe ont déjà pris part à ces tests privés, et l'initiative devrait bientôt s'étendre à l'Asie. Autant dire que le projet est particulièrement ambitieux et bénéficie déjà d'un retour massif de la communauté.
Une sortie toujours prévue avant avril 2026
Si la présentation officielle se fera bien cet été, la sortie du jeu reste calée sur l'année fiscale actuelle d'EA, c'est-à-dire avant avril 2026. Une fois la présentation faite, nous devrions en savoir plus sur une possible bêta ouverte, mais aussi la date de sortie, qui pourrait être dès la fin de cette année 2025.
Après le lancement compliqué de Battlefield 2042
, les attentes sont particulièrement élevées. EA et DICE savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur.
La communauté Battlefield devra encore patienter quelques semaines avant de découvrir officiellement Battlefield 6, mais l'été promet d'être très chaud du côté d'Electronic Arts.
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