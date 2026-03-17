Battlefield 6 : MàJ 1.2.2.0, avec plusieurs nouveautés, est disponible, le patch notes complet



le 17 mars 2026 à 11h07 Publié par Clémence Usseglio le 17 mars 2026 à 11h07

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.2.2.0 de Battlefield 6, qui est arrivée le 17 mars 2026 et qui apporte divers nouveaux contenus (armes, cartes, etc.).