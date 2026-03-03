Battlefield 6 : MàJ 1.2.1.5, avec des améliorations, est disponible, le patch notes complet

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6, qui est arrivée le 3 mars 2026 et qui apporte des améliorations et corrections.
En ce mardi 3 mars 2026, et comme annoncé par les développeurs il y a plusieurs jours de cela, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour
. Il s'agit, plus précisément, du patch 1.2.1.5
, qui corrige plusieurs problèmes et introduit des améliorations plus ou moins significatives.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6, qui a été déployée le mardi 3 mars 2026
.
Patch notes de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6
Principales nouveautés de la 1.2.1.5
- Améliorations de la stabilité pour réduire les plantages client.
- Amélioration des temps de chargement des tuiles du menu principal pour une expérience plus fluide.
- Rétablissement des objets manquants dans l'inventaire des joueurs issus des bundles Bountiful Harvest, Pax Vanguard et Devil Dogs.
Modifications
Joueur
- Correction d'un crash pouvant survenir lors des transitions de comportement de la caméra.
- Améliorations de la stabilité pour réduire les plantages client.
- Résolution d'un problème où commencer une réanimation tout en équipant un masque pouvait faire rester le masque en main et bloquer l'utilisation des armes.
- Rétablissement des objets précédemment possédés qui avaient disparu de l'inventaire des joueurs, y compris le contenu des bundles Bountiful Harvest, Pax Vanguard et Devil Dogs.
Armes
- Amélioration de la fidélité visuelle du skin Objective Ace lorsqu'il est vu à longue distance.
Cartes et modes
- Mise à jour de la logique de réapparition avec une vérification supplémentaire de la zone hors combat pour éviter des emplacements de réapparition non intentionnels.
UI & HUD
- Correction d'un problème où le lien direct Saut de Palier dans le Bulletin dirigeait les joueurs vers un écran de magasin vide.
- Amélioration des temps de chargement des tuiles du menu principal pour réduire les délais lors de la navigation.
- Résolution d'un problème où les récompenses du Passe de combat sur la Branche active pouvaient afficher du texte de remplacement ou des icônes manquantes.
Portal
- Correction d'un crash lié aux vérifications de validation de zone.
REDSEC
Joueur
- Résolution d'un problème en Battle Royale où le trait Tracking Pulse Recon pouvait s'activer lors de la destruction de tout gadget déployable.
UI & HUD
- Correction d'un problème en Battle Royale Duos où les pings n'étaient pas affichés dans le flux d'élimination.
Audio
- Résolution d'un problème dans Gauntlet où les lignes de voix du masque à gaz jouaient à l'intérieur des véhicules blindés.
commentaire (1)
et sinon un snipe qui touche , j ai l impression de jouer au scoot de cs2 avec vos snipe en bois