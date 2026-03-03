Battlefield 6 : MàJ 1.2.1.5, avec des améliorations, est disponible, le patch notes complet



le 03 mars 2026 à 10h04 Publié par Clémence Usseglio le 03 mars 2026 à 10h04

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6, qui est arrivée le 3 mars 2026 et qui apporte des améliorations et corrections.