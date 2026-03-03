Battlefield 6 : MàJ 1.2.1.5, avec des améliorations, est disponible, le patch notes complet

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 mars 2026 à 10h04
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6, qui est arrivée le 3 mars 2026 et qui apporte des améliorations et corrections.
Battlefield 6 : MàJ 1.2.1.5, avec des améliorations, est disponible, le patch notes complet
En ce mardi 3 mars 2026, et comme annoncé par les développeurs il y a plusieurs jours de cela, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, plus précisément, du patch 1.2.1.5, qui corrige plusieurs problèmes et introduit des améliorations plus ou moins significatives. 

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6, qui a été déployée le mardi 3 mars 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.2.1.5 de Battlefield 6

Principales nouveautés de la 1.2.1.5

  • Améliorations de la stabilité pour réduire les plantages client.
  • Amélioration des temps de chargement des tuiles du menu principal pour une expérience plus fluide.
  • Rétablissement des objets manquants dans l'inventaire des joueurs issus des bundles Bountiful Harvest, Pax Vanguard et Devil Dogs.

Modifications

Joueur

  • Correction d'un crash pouvant survenir lors des transitions de comportement de la caméra.
  • Améliorations de la stabilité pour réduire les plantages client.
  • Résolution d'un problème où commencer une réanimation tout en équipant un masque pouvait faire rester le masque en main et bloquer l'utilisation des armes.
  • Rétablissement des objets précédemment possédés qui avaient disparu de l'inventaire des joueurs, y compris le contenu des bundles Bountiful Harvest, Pax Vanguard et Devil Dogs.

Armes

  • Amélioration de la fidélité visuelle du skin Objective Ace lorsqu'il est vu à longue distance.

Cartes et modes

  • Mise à jour de la logique de réapparition avec une vérification supplémentaire de la zone hors combat pour éviter des emplacements de réapparition non intentionnels.

UI & HUD

  • Correction d'un problème où le lien direct Saut de Palier dans le Bulletin dirigeait les joueurs vers un écran de magasin vide.
  • Amélioration des temps de chargement des tuiles du menu principal pour réduire les délais lors de la navigation.
  • Résolution d'un problème où les récompenses du Passe de combat sur la Branche active pouvaient afficher du texte de remplacement ou des icônes manquantes.

Portal

  • Correction d'un crash lié aux vérifications de validation de zone.

REDSEC

Joueur

  • Résolution d'un problème en Battle Royale où le trait Tracking Pulse Recon pouvait s'activer lors de la destruction de tout gadget déployable.

UI & HUD

  • Correction d'un problème en Battle Royale Duos où les pings n'étaient pas affichés dans le flux d'élimination.

Audio

  • Résolution d'un problème dans Gauntlet où les lignes de voix du masque à gaz jouaient à l'intérieur des véhicules blindés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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40393 (invité) Le 03/03/2026 à 10:32

et sinon un snipe qui touche , j ai l impression de jouer au scoot de cs2 avec vos snipe en bois