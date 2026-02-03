Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.6, avec des corrections et améliorations, est disponible, le patch notes complet

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 10h01
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.3.6 de Battlefield 6, qui est arrivée le 3 février 2026 et qui apporte des corrections ainsi que des améliorations.
Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.6, avec des corrections et améliorations, est disponible, le patch notes complet
En ce mardi 3 février, et comme annoncé par les développeurs il y a de cela quelques jours, Battlefield 6 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.1.3.6, qui corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté et améliore certains aspects du titre de DICE.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.1.3.6 de Battlefield 6, qui a été déployée le 3 février 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.1.3.6 de Battlefield 6

Mises à jour majeures de la version 1.1.3.6

  • Correction de problèmes liés aux mouvements du personnage, notamment les instances d'élan excessif lors du sprint avant un saut ou les cas de mouvements involontaires. Cette mise à jour, qui n'affecte pas les mouvements des joueurs et des joueuses à grande échelle, vise uniquement à traiter ces cas marginaux.
  • Correction des problèmes d'insertion, de comportement du parachute et de redéploiement des éléments de l'IU en mode Battle Royale (REDSEC).
  • Résolution d'un ensemble de problèmes d'éclairage et de rendu visuel liés à la destruction sur la carte Eastwood, qui pouvaient se traduire par des artefacts d'éclairage, des écrans noirs ou un rendu incorrect des couleurs.
  • Résolution de divers problèmes relatifs à l'IU, à l'audio et à la stabilité du jeu, tels que des plantages liés aux défis, une précision incorrecte de la minicarte, une lecture indésirable des effets audio de gadget et des problèmes spécifiques aux plateformes.

Modifications

Jouabilité

  • Correction d'un problème à cause duquel l'élan lors du sprint avant un saut était incohérent et pouvait s'avérer plus faible ou plus important que prévu.
  • Mise à jour des objets cosmétiques As de l'objectif et Alerte hivernale pour mieux correspondre à l'identité visuelle de Battlefield.

Cartes et modes

  • Correction d'un problème relatif à Eastwood à cause duquel détruire un bâtiment près du drapeau A pouvait provoquer l'apparition d'effets visuels indésirables violets ou verts au niveau des structures environnantes.
  • Correction d'un problème relatif à Eastwood à cause duquel détruire un bâtiment près du drapeau B pouvait provoquer une coupure totale de l'éclairage sur toute la carte.
  • Correction d'un problème relatif à Eastwood à cause duquel détruire la villa près du drapeau B pouvait provoquer l'apparition d'artefacts d'éclairage excessivement lumineux.

IU et ATH

  • Correction d'un problème qui faisait que les membres d'escouade à terre étaient affichés sur la minicarte même pour les classes incapables de les réanimer.
  • Mise à jour des mentions juridiques pour prendre en compte les politiques et les exigences actuelles.

Audio

  • Résolution d'un problème qui faisait que l'effet audio de détection des drones était audible par tous les membres d'équipe au lieu de l'opérateur uniquement.

Performances et stabilité

  • Résolution d'un problème sur PlayStation 5 à cause duquel la validation de propriété pouvait échouer pendant les événements du cycle de vie du système, ce qui provoquait des problèmes de connectivité.
  • Correction d'un plantage lié à un manque de mémoire sur Xbox Series S qui pouvait survenir lors du chargement des défis quotidiens et hebdomadaires.

REDSEC

Jouabilité

  • Correction d'un problème qui empêchait les parties d'initiation au Battle Royale de prendre fin comme prévu après l'élimination de l'adversaire final contrôlé par l'IA.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les déploiements en parachute pouvaient rester liés au leader de saut même après la rupture de la formation initiale.
  • Correction d'une erreur consécutive à la séquence de pré-déploiement qui faisait que les joueurs et les joueuses pouvaient rester coincés dans les airs pendant l'insertion.

IU et ATH

  • Mise à jour de l'icône de redéploiement pour la fonctionnalité de seconde chance, qui pouvait faire l'objet d'un transfert incorrect vers un membre d'équipe vivant.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le compte à rebours de redéploiement pour la fonctionnalité de seconde chance était actualisé à chaque ouverture de la carte.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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