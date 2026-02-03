Battlefield 6 : MàJ 1.1.3.6, avec des corrections et améliorations, est disponible, le patch notes complet



le 03 février 2026 à 10h01 Publié par Clémence Usseglio le 03 février 2026 à 10h01

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.3.6 de Battlefield 6, qui est arrivée le 3 février 2026 et qui apporte des corrections ainsi que des améliorations.