Battlefield 6 : MàJ 1.1.2.0, introduisant la carte Eastwood, le patch notes et les détails



le 18 novembre 2025 à 10h13 Publié par Clémence Usseglio le 18 novembre 2025 à 10h13

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.2.0, ajoutant la carte Eastwood et apportant des changements, de Battlefield 6.