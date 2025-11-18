Battlefield 6 : MàJ 1.1.2.0, introduisant la carte Eastwood, le patch notes et les détails

Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.5 du 1er septembre 2026, les détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.5, déployée le 1er septembre 2026, sur Battlefield 6.
Patch notes de la mise à jour 1.1.2.0 de Battlefield 6
Nouveau contenu : Résistance californienne
- Nouvelle carte : Eastwood. Une carte ayant pour thème la Californie du Sud.
- Des variations de cette carte seront disponibles dans tous les modes officiels.
- Le mode Conquête de cette carte comporte des chars, des hélicoptères et une voiturette de golf.
- Nouveau mode à durée limitée : Sabotage. Un événement thématique qui se concentre plus spécifiquement sur la démolition et la défense.
- Nouvelles armes : fusil à pompe DB-12 et arme d'appui M357 Trait.
- Le mode Survie comprend une nouvelle mission : Rodéo. Cette mission comporte plusieurs véhicules, avec lesquels et pour lesquels vous devrez vous battre. Vous gagnez des points bonus lorsque vous éliminez des ennemis en étant à bord d'un véhicule.
- Mises à jour de Portal :
- Carte en mode bac à sable. Grâce à cette option, les créateurs et créatrices pourront exprimer leur vision créative et donner libre cours à leur imagination dans Portal.
- La voiturette de golf est disponible dans le cadre de ces expériences.
- Passe de combat : la branche bonus de Résistance californienne est disponible pendant une durée limitée.
- Nouvel accessoire sous canon : butée de main fine, débloquée par un défi.
- Nouvelle fonctionnalité prévue pour une future mise à jour : équipements de guerre. Ces puissantes armes seront disponibles dans des contextes spécifiques et dans Portal, avec une quantité de munitions limitée, mais elles sont suffisamment puissantes pour changer le cours du combat.
Mises à jour majeures de la version 1.1.2.0
- Les paramètres d'aide à la visée de la bêta ouverte sont rétablis, ce qui confère de nouveau une visée d'infanterie fiable avec tous les types de commandes.
- Amélioration de la latence de saisie et de la réactivité au stick analogique, de manière à offrir une visée plus fluide et des mouvements plus réactifs.
- Ajustement de la précision et de la dispersion : correction de l'augmentation accidentelle de la dispersion des armes et augmentation de la précision des fusils de précision autres que ceux des éclaireurs, tout en réduisant la dispersion de tous les types d'armes.
- Améliorations apportées aux défis et à la progression, pour clarifier les tâches et leur suivi.
- Améliorations majeures apportées aux gadgets déployables, notamment au mortier portatif LWCMS, au désignateur laser portatif LTLM II et aux caisses de ravitaillement.
- Intégration de Fort Lyndon à Portal ; les segments disponibles pour la création d'expériences sont de plus en plus nombreux.
Améliorations
Aide à la visée
- À l'approche de la sortie du jeu, nous avions revu l'aide à la visée en nous basant sur des tests en interne et sur les nouvelles cartes qui allaient être proposées, et donc sur les distances de combat correspondantes. Notre objectif était d'améliorer l'aide à la visée des combats au-delà de la moyenne portée, et c'était l'un des objectifs de Battlefield Labs et de la bêta ouverte.
- À la sortie du jeu, le ralentissement a été augmenté à longue portée, et nous avons alors constaté que la visée en zoom élevé était moins fluide et plus difficile à contrôler.
- Après avoir étudié les retours de la communauté et les données de gameplay, nous avons décidé de rétablir les valeurs qui étaient en vigueur lors la bêta ouverte et dans Battlefield Labs. Ce sera désormais la configuration par défaut, mais vous pourrez régler l'aide à la visée depuis les paramètres, selon vos préférences et votre style de jeu.
- Désormais, et ce en prévision des futures saisons, le ralentissement de la visée est constant à toutes les portées et vous confère des sensations de jeu stables et cohérentes qui vous permettront de mieux faire appel à votre mémoire musculaire.
Modifications
Jeu
- Aide à la visée : réinitialisation totale des paramètres pour reprendre ceux de la bêta ouverte. Les options associées bénéficient de nouveau de leur réglage par défaut afin d'assurer leur cohérence.
- Résolution d'un problème qui faisait que les préréglages d'accélération du stick analogique en véhicule affectaient la disponibilité de l'option d'accélération de la visée gauche/droite de l'infanterie.
- Résolution d'un problème qui faisait que le réglage « Standard » des préréglages d'accélération du stick analogique conférait aux options d'accélération de la visée gauche/droite une valeur erronée de 50 % au lieu de 70 %.
- Correction de l'absence des termes « infanterie » et « véhicule » dans les descriptions des options Préréglages d'accélération du stick analogique et Accélération de la visée gauche/droite.
- Résolution d'un problème qui faisait que les zones mortes du joystick ignoraient les dix premiers pour cent du mouvement lors de l'utilisation d'une manette PlayStation 5 sur PC.
- Résolution d'un problème qui faisait que le mouvement du joueur ou de la joueuse (stick analogique gauche) n'était détecté qu'à partir de 30 % après la zone morte.
- Correction du comportement de la visée au stick analogique.
- Ajout d'une courte animation de « redémarrage » du sprint lors de l'atterrissage depuis de petites hauteurs.
- Ajout de nouvelles animations de mort en cours de glissade et de plongeon de combat.
- Correction d'une boucle de plongée lors des déplacements en eau peu profonde.
- Résolution d'un problème empêchant les joueurs de sauter hors de l'eau à certains endroits.
- Résolution d'un problème qui empêchait d'exécuter une élimination si le soldat ennemi avait déjà commencé une élimination contre une personne alliée.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'une personne traînée pour être réanimée pouvait se trouver dans la mauvaise direction si elle tournait trop rapidement.
- Résolution d'un problème qui faisait que maintenir une grenade en sautant, en glissant ou en plongeant bloquait l'animation à la première personne.
- Résolution d'un problème qui faisait que changer d'arme en traînant quelqu'un causait des problèmes de caméra.
- Résolution d'un problème qui faisait que la grenade supplémentaire de la classe Assaut n'était pas toujours octroyée lors de l'apparition.
- Résolution d'un problème qui faisait que les armes pouvaient devenir invisibles lorsque le joueur ou la joueuse s'accroupissait avant d'effectuer un franchissement.
- Résolution d'un problème qui faisait que le joueur ou la joueuse pouvait rebondir en atterrissant sur les bords d'un objet.
- Correction de l'animation de mort lorsque la victime est tuée sur une échelle, en sautant, près de rebords ou en étant assise à bord d'un véhicule.
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra pouvait traverser des éléments lors d'une phase de chute en position allongée.
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra pouvait traverser des éléments lors des réanimations en mouvement.
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra pouvait traverser des éléments à proximité lors de la mort.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'attribut emblématique « La mission d'abord » en mode Ruée conférait une icône et un bonus de vitesse à tous les membres d'équipe.
- Correction de l'angle de visée lorsque le joueur ou la joueuse était en position allongée sur une pente.
- Résolution d'un problème qui faisait que la victime était mal positionnée lors d'une élimination si le champ de vision sélectionné était élevé.
- Correction de la différence de rotation entre la visée à la première personne et à la troisième personne.
- Correction d'ombres d'armes mal placées lors du saut de franchissement ou de la nage.
- Résolution d'un problème qui faisait que des interactions avec des objets étaient absentes en position allongée.
- Résolution d'un problème qui faisait que les projections d'eau pouvaient être absentes lors de la nage.
- Résolution d'un problème qui faisait que les animations du soldat à la troisième personne étaient bloquées en repassant en vue à la première personne.
- Résolution d'un problème de téléportation ou d'invisibilité lorsque le joueur ou la joueuse entrait dans un véhicule durant un saut de franchissement.
- Correction d'incohérences à la troisième personne avec des soldats à bord.
- Amélioration des animations du plongeon de combat en vue à la première et à la troisième personne.
- Amélioration de l'animation de sprint à la première personne avec le LTLM II à la première personne.
- Amélioration de la détection du saut de franchissement dans les lieux encombrés.
- Augmentation du délai de double activation pour signaler un danger, qui passe de 0,2 s à 0,333 s.
- Mise à jour de la cadence d'animation à la première personne dans les escaliers.
Véhicules
- Résolution d'un problème qui faisait que la caméra se réinitialisait après avoir pris les commandes du canon antiaérien GDF-009 juste après quelqu'un d'autre.
- Résolution d'un problème qui faisait que les armes traversaient les éléments en étant assis dans un VCI.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'un effet sonore métallique léger était émis par l'épave de la tourelle du char de combat principal M1A2 SEPv3.
- Résolution d'un problème qui faisait que le missile moyenne portée du VCI pouvait infliger plus de dégâts que prévu aux chars de combat, aux VCI et aux véhicules antiaériens.
- Correction d'effets visuels de projectiles incohérents émis par le canon principal du char Abrams.
- Résolution d'un problème qui faisait que le véhicule pouvait pivoter de 180 degrés quand le joueur en sortait.
- Résolution d'un problème qui faisait que les points de ravitaillement en véhicule n'apparaissaient pas lorsqu'un équipier recevait des munitions.
- Correction de la hitbox de l'hélicoptère UH-79 qui était trop grande.
- Correction de l'emplacement des passagers et des tireurs dans l'hélicoptère UH-79.
- Résolution des problèmes survenant lorsque le joueur remontait sur un quad qui s'était retourné.
- Correction de l'aide à la visée accidentelle du tireur de missiles des hélicoptères d'attaque.
- Résolution d'un problème qui faisait que les commandes de vue libre au stick analogique ne fonctionnaient pas dans les véhicules de transport.
Armes
- Ajustement de la dispersion : la dispersion a été légèrement réduite à tous les niveaux pour limiter son impact sur l'expérience de jeu.
- Résolution d'un problème qui faisait que le reflex incliné et la mire métallique inclinée traversaient les lunettes à grand grossissement.
- Résolution de plusieurs problèmes d'alignement des accessoires sous le canon.
- Résolution de légers problèmes de placement ou de collision des viseurs et des canons.
- Résolution de problèmes de chargeurs : des icônes, des noms et des maillages étaient absents ou incorrects.
- Résolution du fait que les statistiques de dégâts du SV-98 étaient inférieures avec le laser rouge de 5 mW.
- Résolution d'un problème qui faisait que les cartouches utilisées disparaissaient trop vite après avoir été éjectées par les fusils à pompe.
- Résolution d'un problème qui faisait que la lunette variable SU-230 LPVO 4x ne présentait pas de transition fluide ni de zoom sonore lors de l'utilisation du viseur.
- Résolution d'un problème qui faisait que deux lasers verts de la DRS-IAR disposaient du même bonus de tir au jugé.
- Résolution d'un problème qui faisait que les étincelles d'impact ne répondaient pas aux normes de photosensibilité.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'à la troisième personne, le Mini Scout pouvait traverser la tête du joueur ou de la joueuse lors de la visée.
- Résolution de problèmes d'animation et de posture qui affectaient le PSR et d'autres fusils lors du mouvement ou en orientant la vue avec un angle extrême.
- Augmentation des performances à longue portée par rapport aux armes automatiques, au bénéfice du PW7A2 et du KV9, et d'autres armes dans une moindre mesure.
- Réduction du recul et de la variation pour le LMR27, le M39 et le SVDM, pour une fiabilité accrue à longue portée.
Gadgets
- Les soldats alliés peuvent endommager et déclencher certains gadgets alliés.
- Résolution d'un problème qui faisait que la capacité de classe n'était parfois pas activée, même si l'IU disait le contraire.
- Correction du déploiement automatique du détecteur de mouvements lors du passage au kit Éclaireur.
- Correction du modèle du lance-grenades M320A1 terrestre.
- Résolution d'un problème d'interaction de ramassage de C-4 en bord d'écran.
- Résolution d'un problème qui faisait que la télécommande du drone traversait certaines armes, notamment les fusils, lors de son activation.
- Correction de problèmes de caméra avec le pack CSS.
- Résolution d'un problème qui faisait que le pack CSS gênait la vue.
- Résolution d'un problème qui faisait que la protection déployable restait sur place après la destruction du véhicule.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'indicateur visuel disparaissait lors du ravitaillement avec le pack CSS.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'effet sonore de déploiement du M4A1 SLAM et du C-4 était lu deux fois.
- Résolution d'un problème d'accessoire avec le lanceur de projectiles de démolition X95 BRE.
- Résolution d'un problème qui faisait que les coups infligés au défibrillateur n'étaient pas toujours détectés après l'ajustement de la portée.
- Correction d'une logique d'interaction pour la pochette de ravitaillement et l'échelle d'assaut.
- Résolution d'un problème de collision entre le soldat et le trépied du LTLM II.
- Résolution d'un problème de détonation prématurée de la mine M15 AV sur les épaves d'avions.
- Résolution d'un problème de placement de la mine de proximité M15 AV.
- Correction de l'absence d'interaction de ramassage des sacoches de C-4 lancées à terre.
- Résolution d'un problème de propagation de la fumée du MP-APS entre alliés.
- Résolution de plusieurs problèmes de retour haptique, notamment avec le mortier portatif LWCMS et la mine à pression du robot CSB IV.
- Résolution de problèmes d'interférence de prévisualisation de placement du GPDIS.
- Résolution des problèmes de physique du drone de reconnaissance XFGM-6D qui lui permettaient de pousser un véhicule.
Cartes et modes
- Ajout du nouveau mode à durée limitée Sabotage.
- Ajout de la nouvelle carte Eastwood.
- Résolution d'un problème d'écran noir à l'apparition avec la balise de déploiement en Match à mort, Match à mort en équipe, Domination et Roi de la colline.
- Résolution d'un problème de données incomplètes ou incorrectes de fin de partie lorsque vous rejoigniez une partie en cours.
- Résolution d'un problème de matchmaking empêchant les joueurs de se connecter en fin de partie.
- Résolution de plusieurs problèmes de réinitialisation de la destruction après un changement de camp en mode Point d'attaque et Sabotage.
- Résolution d'un problème qui faisait que les mouvements pouvaient être bloqués après l'insertion en début de manche.
- Résolution d'un problème en Point d'attaque qui faisait que des joueurs se faisaient exclure pour inactivité en étant en mode observation.
- Réduction de l'opacité excessive de la fumée environnementale sur plusieurs cartes.
IU et ATH
- Ajout d'un message lorsque vous essayez de changer de posture alors qu'il n'y a pas assez de place pour le faire.
- Les joueurs à terre apparaissent dans le journal des éliminations des modes où il est possible de ramper en ayant été mis à terre (comme Point d'attaque et REDSEC).
- IU en haut de l'écran agrandie en mode Point d'attaque pour afficher le nombre de joueurs en vie/à terre/morts.
- Correction d'icônes incorrectes dans le parcours tactique d'assaut.
- Résolution d'un problème de couleur incorrecte sur la barre de santé des équipiers.
- Ajout d'informations et d'interactions absentes des didacticiels et des briefings de mission de la campagne solo.
- Ajout du suivi de gain d'XP absent au niveau 3 lors de l'utilisation d'améliorations de terrain.
- L'indicateur d'élimination affiche désormais si la victime se vide de son sang après avoir subi des dégâts de la part du joueur ou de la joueuse dans les modes où il est possible de ramper en ayant été mis à terre (comme Point d'attaque et REDSEC).
- Améliorations et alignement de l'UI dans différents modes de jeu.
- Les alliés hors escouade disposent du sous-titre « Merci ! » après leur réanimation.
Paramètres
- Ajout d'une option permettant aux joueurs de sprinter automatiquement lorsqu'ils poussent totalement le stick analogique en avant.
- Ajout d'une assignation de touche permettant de sortir instantanément le couteau au lieu de devoir maintenir la touche. Cette touche ne permet pas d'effectuer d'exécution avec l'interface contextuelle, mais permet d'effectuer une exécution si l'arme de corps-à-corps est en main.
Mode Solo
- Des lumières trop brillantes et des effets visuels accidentels ont été corrigés ou supprimés.
- Résolution d'un problème qui faisait que les membres d'escouade contrôlés par l'IA ne réagissaient pas aux ordres de réanimation et à d'autres ordres, ce qui confère désormais à l'escouade une meilleure réactivité.
- Résolution d'un problème qui faisait que les grenades étaient inutilisables et d'un problème d'ombres n'apparaissant pas dans certaines zones souterraines lors de la mission « Déplacer une montagne ».
- Résolution d'un problème qui faisait que des effets sonores ou des voix ne se lançaient pas correctement pendant le gameplay ou les cinématiques.
- Résolution de problèmes de désynchronisation des sous-titres et des effets sonores pendant le gameplay et les cinématiques.
- Résolution de problèmes d'ombres corrompues et de niveaux de détails lors de l'utilisation de paramètres graphiques inférieurs.
- Résolution de problèmes de collision et de téléportation d'objets durant la séquence de poursuite en véhicule de la mission « Déplacer une montagne ».
- Résolution de problèmes de saccades et de désynchronisation lors de l'utilisation de certains paramètres graphiques prédéfinis avec du matériel NVIDIA et AMD.
- Résolution de plusieurs problèmes qui entraînaient l'apparition d'un écran de chargement infini durant les transitions de la mission ou lors de la sauvegarde et du chargement.
- Résolution de problèmes de saccades des shaders durant le prologue « Toujours fidèles ».
- Résolution d'un problème qui faisait que le char n'attaquait pas le QG durant la mission "Déplacer une montagne".
- Résolution d'un problème qui faisait que les invitations de groupe ne fonctionnaient pas pendant les écrans de chargement de la campagne.
Audio
- Ajout d'un effet sonore pour le double signalement. Amélioration de la hiérarchie sonore de la signalisation pour différencier une simple indication d'un danger.
- Ajout d'effets sonores pour le mouvement d'infanterie et les tirs d'armes ; résolution de plusieurs problèmes d'effets sonores.
- Ajout d'effets sonores de rotation de la tourelle pour les armements téléopérés du Marauder.
- Correction de sons de portes.
- Correction d'effets sonores de nage, d'obstruction et de pas sur une plateforme.
- Résolution d'un problème qui faisait que la voix du personnage ne changeait pas lors du changement de personnage en cours de partie.
- Correction de bruits ambiants (par exemple un food-truck) et d'impacts de débris incorrects.
- Ajout d'un effet vocal qui manquait lors de la réanimation à la première personne.
- Ajout d'un effet vocal qui manquait lors de l'utilisation d'explosifs.
- Ajout d'un effet vocal qui manquait lors de l'utilisation du zoom.
- Ajout d'un effet sonore de signalisation qui manquait en mode observation.
- Ajout d'un effet sonore de rechargement qui manquait lorsque l'arme contenait encore une balle.
- Ajout d'un effet vocal qui manquait lors du ravitaillement et de la demande de réanimation.
- Résolution de plusieurs problèmes de voix du commandant.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'option de musique dans les menus ne la désactivait pas.
- Résolution d'un problème d'effet sonore lors du changement de siège et du rechargement des armements téléopérés du Marauder.
- Résolution d'un problème d'effet vocal de respiration incohérent avec la nage.
- Amélioration des transitions musicales entre les parties.
- Effets sonores du Passe de combat synchronisés avec les animations.
- Modification des effets sonores de configuration de l'éclairage.
- Modification de la logique de voix hostile et ajustement du mixage de la voix lors du rechargement.
- Mise à jour du système musical d'urgence de Portal.
Portal
- Ajout de fonctions de script pour le contrôle de la musique : mod.LoadMusic(), mod.UnloadMusic(), mod.PlayMusic(), mod.SetMusicParam().
- Correction de RayCast() dans le ModBuilder, pour mieux détecter le terrain et les objets de l'environnement.
Matériel
- Résolution d'un problème qui faisait que le taux de rafraîchissement était plafonné à 300 images par seconde avec les cartes NVIDIA.
REDSEC
Véhicules
- Résolution d'un problème qui faisait que la voiturette de golf pouvait déclencher le gadget PTKM-1R en mode Survie.
- Correction d'un modèle de mitrailleur qui ne disparaissait pas après la destruction du bateau semi-rigide.
IU et ATH
- Ajout d'informations de niveau pour le parcours tactique, sur l'écran Détails de la classe.
- Résolution d'un problème qui faisait que les soldats et les éléments de l'IU pouvaient être absents du salon d'avant-jeu, juste après le matchmaking.
- Correction du fait que le M417 A2 n'apparaissait pas dans les informations ou le fil d'éliminations.
Audio
- Résolution d'un problème qui faisait que l'effet sonore de mort d'un membre d'escouade se déclenchait parfois pour des joueurs n'étant pas dans l'équipe.
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