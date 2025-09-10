Battlefield 6 : Le producteur reconnaît un déséquilibre entre l'infanterie et les véhicules

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 10 septembre 2025 à 14h55
Alors que la sortie de Battlefield 6 approche, le débat autour de l'équilibrage des classes refait surface. Les phases de bêta ouvertes ont rencontré un franc succès, mais elles ont aussi mis en lumière un problème de taille : la puissance relative des véhicules face à l'infanterie.
Battlefield 6 : Le producteur reconnaît un déséquilibre entre l'infanterie et les véhicules

Un déséquilibre pointé par les joueurs

Depuis plusieurs semaines, la communauté discute vivement de la décision de DICE d'intégrer un système de classes ouvertes, en parallèle du modèle plus traditionnel où les armes étaient limitées selon le rôle choisi. Un extrait partagé sur les réseaux sociaux a relancé les critiques : on y voit un ingénieur capable d'éliminer des soldats à distance avec un fusil de sniper, de détruire des véhicules ennemis grâce à son arsenal antichar, tout en s'auto-ravitaillant grâce à ses gadgets. Cette polyvalence extrême, rendue possible par l'absence de restrictions, a conduit certains joueurs à affirmer que l'infanterie semblait plus menaçante que les blindés eux-mêmes.

La réponse de David Sirland

Face aux critiques, David Sirland, producteur de Battlefield 6, a tenu à clarifier la position du studio. Selon lui, le problème ne réside pas dans les classes ouvertes en tant que telles, mais bien dans le rapport de force entre véhicules et soldats.
C'est un problème d'équilibrage global, pas une situation isolée. Nous y travaillons activement. Nous préférons que les véhicules soient trop faibles au départ plutôt que trop puissants. C'est un sujet délicat, d'autant plus que les joueurs s'améliorent avec le temps dans leur utilisation.
Sirland reconnaît donc que la survivabilité des véhicules doit être revue. Pour les phases de test, le studio préfère volontairement des blindés plus fragiles plutôt que de frustrer les joueurs avec des machines de guerre trop dominantes. Mais l'équilibrage final devra prendre en compte la montée en compétence de la communauté.

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Des tests à venir pour affiner l'équilibre

Après la clôture des bêtas ouvertes en août, les équipes de DICE, Criterion, Motive Studios et Ripple Effect préparent désormais une nouvelle session de Battlefield Labs. Ces tests mettront l'accent sur le navigateur de serveurs intégré au mode Portal, ainsi que sur des cartes « armes combinées » où s'affrontent infanterie et véhicules.

L'objectif est clair : ajuster plus finement l'équilibrage et répondre aux retours de la communauté avant la sortie.

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Développé pour PC, PS5 et Xbox Series X/S, Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025. La version PC profitera de fonctionnalités spécifiques, comme la compatibilité avec les écrans ultra-larges, mises en avant dans une bande-annonce dédiée.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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