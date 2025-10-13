Battlefield 6 : Le cross-play, comment fonctionne-t-il ?

Si vous vous demandez si Battlefield 6 est cross-play et comment il fonctionne, voici toutes les informations à savoir.

Fonctionnement du cross-play dans Battlefield 6

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Est-il possible de désactiver le cross-play sur BF 6 ?

PC Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction. Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction. Édition Phantom → 50,39 € au lieu de 110 €, soit 54 % de réduction.

PS5 Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.



Depuis la révélation deet l'annonce du, fonctionnalité très attendue, de nombreux futurs joueurs se sont demandés comment il allait réellement fonctionner et si tout le monde pouvait jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme. Retour donc sur la présence du cross-play dans Battlefield 6 et ses spécificités.Fonctionnalité majeure qui a intégré la saga il y a quelques années,, dans une forme qui devrait contenter la majeure partie des joueurs. Il ne s'agit pas d'un cross-play basique, activé pour tous par défaut regroupant tous les joueurs ensemble, non. Les équipes l'ont d'ailleurs baptisé, puisqu'il regroupera les joueurs par priorité de plateformes.Concrètement, cela veut dire que, mais certains joueurs PC pourraient les rejoindre, pour combler la partie et donc limiter des temps d'attente trop longs. En bref, tout le monde peut jouer ensemble, mais lors de la création d'un lobby, s'il est majoritairement composé de joueurs évoluant sur consoles, la priorité sera donnée à ce type de joueurs.Nous avons ici deux cas de figure., pour s'assurer de ne rencontrer que des joueurs présents sur la même plateforme. De leur côté,De fait, un joueur sur PC rencontrera très souvent des utilisateurs sur consoles, puisqu'à l'heure actuelle il n'existe aucun moyen poursur PC. La fonctionnalité n'apparait d'ailleurs pas dans les paramètres de Battlefield 6 sur PC.Quoi qu'il en soit,. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :