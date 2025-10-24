Battlefield 6 : Le Battle Royale arriverait plus vite que prévu, la date a fuité

Un dataminage vient de révéler que le très attendu mode Battle Royale de Battlefield 6, connu sous le nom de code « Granite », pourrait sortir d'ici quelques jours, même si EA n'a pas communiqué.
Les rumeurs autour du mode Battle Royale de Battlefield 6
viennent de prendre un tournant décisif. Selon de nouvelles informations extraites des fichiers du jeu, ce mode, baptisé en interne « Granite », serait prévu pour le 28 octobre 2025
. Une découverte partagée par le célèbre insider ModernWarzone
.
Le mode Battle Royale gratuit en approche
La découverte provient directement des fichiers du jeu, où plusieurs lignes de code mentionnent le mode Granite associé à une date de publication fixée au 28 octobre. ModernWarzone, habitué aux leaks crédibles sur les FPS multijoueur, a partagé ces informations sur X (anciennement Twitter), confirmant ainsi ses précédentes révélations.
Un nouveau contenu pour Battlefield 6, non lié à la saison 1 et nommé Granite, avec une sortie prévue le 28 octobre, a été découvert dans l'application EA. Il est évident qu'il s'agit du mode Battle Royale.
Si rien n'a encore été officialisé par EA ou DICE, la concordance entre les fuites, les lignes de code et la période de lancement de la saison 1 laisse penser que le mode pourrait être déployé en shadow drop, sans annonce préalable.
Une rumeur confirmée par d'autres sources
Selon Insider Gaming
, qui confirme aussi la sortie ce 28 octobre, le Battle Royale de Battlefield 6 devrait être entièrement gratuit
, à l'image de ce qu'EA avait déjà fait avec Apex Legends
. L'objectif serait clair : attirer un maximum de joueurs.
Ce nouveau mode pourrait marquer une étape majeure pour Battlefield Studios
, qui cherche à renouer avec l'audace du genre tout en s'adaptant aux tendances actuelles. Les fuites précédentes évoquaient déjà des cartes immenses, une destruction encore plus poussée et un gameplay dynamique mêlant véhicules et affrontements à grande échelle. Avec en prime une tempête de feu en guise de gaz, qui serait instantanément mortelle.
Il convient évidemment de prendre toutes ces informations avec du recul, étant donné qu'aucune date de sortie n'a été confirmée pour le Battle Royale de Battlefield 6, mais les rumeurs semblent bel et bien indiquer qu'une sortie surprise se prépare pour le 28 octobre. Réponse dans quelques jours.
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