Battlefield 6 : Le Battle Royale arriverait plus vite que prévu, la date a fuité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2025 à 17h08
Un dataminage vient de révéler que le très attendu mode Battle Royale de Battlefield 6, connu sous le nom de code « Granite », pourrait sortir d'ici quelques jours, même si EA n'a pas communiqué.
Battlefield 6 : Le Battle Royale arriverait plus vite que prévu, la date a fuité
Les rumeurs autour du mode Battle Royale de Battlefield 6 viennent de prendre un tournant décisif. Selon de nouvelles informations extraites des fichiers du jeu, ce mode, baptisé en interne « Granite », serait prévu pour le 28 octobre 2025. Une découverte partagée par le célèbre insider ModernWarzone.

Le mode Battle Royale gratuit en approche

bf-preview-heal
La découverte provient directement des fichiers du jeu, où plusieurs lignes de code mentionnent le mode Granite associé à une date de publication fixée au 28 octobre. ModernWarzone, habitué aux leaks crédibles sur les FPS multijoueur, a partagé ces informations sur X (anciennement Twitter), confirmant ainsi ses précédentes révélations.
Un nouveau contenu pour Battlefield 6, non lié à la saison 1 et nommé Granite, avec une sortie prévue le 28 octobre, a été découvert dans l'application EA. Il est évident qu'il s'agit du mode Battle Royale.
Si rien n'a encore été officialisé par EA ou DICE, la concordance entre les fuites, les lignes de code et la période de lancement de la saison 1 laisse penser que le mode pourrait être déployé en shadow drop, sans annonce préalable.

Chargement du sondage...

0 votant

Une rumeur confirmée par d'autres sources

Selon Insider Gaming, qui confirme aussi la sortie ce 28 octobre, le Battle Royale de Battlefield 6 devrait être entièrement gratuit, à l'image de ce qu'EA avait déjà fait avec Apex Legends. L'objectif serait clair : attirer un maximum de joueurs.

Ce nouveau mode pourrait marquer une étape majeure pour Battlefield Studios, qui cherche à renouer avec l'audace du genre tout en s'adaptant aux tendances actuelles. Les fuites précédentes évoquaient déjà des cartes immenses, une destruction encore plus poussée et un gameplay dynamique mêlant véhicules et affrontements à grande échelle. Avec en prime une tempête de feu en guise de gaz, qui serait instantanément mortelle. 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Il convient évidemment de prendre toutes ces informations avec du recul, étant donné qu'aucune date de sortie n'a été confirmée pour le Battle Royale de Battlefield 6, mais les rumeurs semblent bel et bien indiquer qu'une sortie surprise se prépare pour le 28 octobre. Réponse dans quelques jours.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam
Battlefield 6 10 août 2026

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.
Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island
Battlefield 6 07 août 2026

Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island

Après des débuts chaotiques, Battlefield 6 tente de regagner le cœur des joueurs avec sa mise à jour majeure baptisée Top Gun. Prévue pour le 18 août, elle promet une avalanche de contenus inédits, le retour très attendu d'une carte mythique et de nouveaux modes de jeu.
Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts
Battlefield 6 05 août 2026

Après son rachat, des licenciements massifs se préparent chez Electronic Arts

À peine son rachat historique finalisé, Electronic Arts s'apprêterait à licencier massivement, encore une fois. Malgré des déclarations d'intention tournées vers l'innovation et l'intelligence artificielle, l'entreprise doit éponger une dette colossale. Une situation paradoxale alors que les dirigeants viennent d'empocher des bonus faramineux, plongeant les studios de développement dans l'incertitude.

commentaire (0)