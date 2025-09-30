Battlefield 6 : La taille du téléchargement révélée, les joueurs seront ravis

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2025 à 10h56
La taille de téléchargement de Battlefield 6 vient d'être confirmée. Bonne nouvelle pour les joueurs, elle reste étonnamment raisonnable pour un FPS de cette envergure, en comparaison de Call of Duty, par exemple.
Battlefield 6 : La taille du téléchargement révélée, les joueurs seront ravis
Depuis des années, la taille des jeux vidéo ne cesse d'exploser, dépassant très souvent les 100 Go. Entre graphismes plus réalistes, cartes plus vastes et contenus additionnels, certains titres saturent rapidement les disques durs des consoles et PC, ce qui frustre évidemment la communauté. Battlefield 6, qui s'annonce comme un retour en force de la licence, aurait pu suivre cette tendance. Mais les chiffres sont désormais connus, et ils sont plus rassurants que prévu.

Une taille globale sous les 76 Go

D'après les informations rapportées par BattlefieldIntel et confirmées sur l'EA App, Battlefield 6 pèsera un peu moins de 76 Go sur PC. Cette valeur peut légèrement varier selon les plateformes, mais elle donne une bonne estimation de l'espace nécessaire, loin par exemple des derniers Call of Duty, qui ont tous dépassé les 100 Go, ou d'autres jeux solo de ces derniers mois.

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Le détail est le suivant :
  • Base du jeu : 48,88 Go
  • Mode multijoueur : 5 Go supplémentaires
  • Pack HD : 423 Mo
En clair, si vous ne jouez qu'au multijoueur, le titre pourrait n'occuper qu'environ 55 Go de votre disque. Un poids modeste comparé à d'autres blockbusters actuels.

Une installation modulaire bienvenue

Autre bonne nouvelle, Battlefield 6 propose un téléchargement modulaire. Les joueurs pourront choisir les parties du jeu à installer. Par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par la campagne solo, il sera possible de ne pas la télécharger, ou même de la supprimer après l'avoir terminée. De quoi gagner quelques gigas, ce qui est toujours agréable. 

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Cette approche flexible répond à une critique récurrente, celle de devoir installer un jeu complet alors qu'on n'utilise qu'une fraction de son contenu. Une décision qui devrait plaire aux joueurs aux disques durs limités.

Bien entendu, un patch day one pourrait gonfler légèrement le poids final, mais dans l'ensemble, le téléchargement reste étonnamment contenu pour un titre d'une telle ampleur.

Rendez-vous donc dès le vendredi 10 octobre pour la sortie de Battlefield 6, sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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