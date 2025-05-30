Battlefield 6 : La date du 17 juin fuite, les fans en alerte

Les fans de Battlefield bouillonnent d'impatience. Alors que le prochain opus de la célèbre franchise de tir n'a toujours pas été officiellement révélé, une date mystérieuse vient d'émerger, laissant penser qu'une annonce majeure ou un événement d'envergure pourrait avoir lieu dès le 17 juin prochain.

Un message étrange découvert par les testeurs

Ce jeu n'est pas encore disponible. Attendez la date de sortie officielle (17-06-2025) ou la date de prétéléchargement (17-06-2025) pour l'installer.

Vers un test à grande échelle dès cet été ?

À la fin du dernier test, les clés d'accès distribuées ont toutes été révoquées, obligeant les joueurs à s'inscrire de nouveau pour participer aux prochaines sessions. Un fait inhabituel par rapport aux tests précédents.

Historiquement, la série Battlefield propose régulièrement des phases de test ouvertes ou semi-ouvertes durant l'été, généralement annoncées en grande pompe.

Le lancement imminent du Summer Game Fest 2025, le 6 juin, constitue une excellente vitrine médiatique pour EA afin de dévoiler le jeu ou au moins d'annoncer une phase de test majeure.

EA confirme une annonce cet été

Quand EA se décidera enfin d'en dire plus sur Battlefield 6 ? De l'officialiser en bon et due forme, ne serait-ce qu'avec un nom, après avoir dévoilé une première image il y a quelques mois. Peut-être au cours du mois de juin, avec un nouveau test d'ampleur, et potentiellement plus.Tout récemment, un nouveau test privé via le programmea permis à certains joueurs de découvrir et d'essayer une version en développement du prochain opus. Alors que cette session de 72 heures avait initialement pour objectif de recueillir les impressions sur des changements controversés du système de classes, mais surtout la stabilité des serveurs, elle a laissé échapper une information curieuse qui fait désormais beaucoup de bruit.Après la fin du test, certains joueurs ont remarqué sur leur écran un étrange message indiquant :Bien sûr, il est peu probable que cette date corresponde à la sortie officielle définitive du jeu. Cependant, elle pourrait très bien indiquer un événement important, comme l'ouverture d'une phase alpha ou bêta accessible à un public plus large. Dans la foulée d'une annonce par EA et DICE ?Plusieurs éléments viennent renforcer cette théorie :Tout porte ainsi à croire quePar ailleurs, Electronic Arts a récemment confirmé que, sans pour autant préciser davantage de dates. Cette mystérieuse apparition du 17 juin apparaît donc comme particulièrement crédible, renforcée par la proximité du Summer Game Fest.Évidemment, toutes ces informations restent à prendre avec prudence : les messages apparus dans des phases de test peuvent simplement correspondre à des placeholders ou des dates prévues mais susceptibles de changer. Néanmoins, l'hypothèse d'une annonce imminente et d'un événement d'ampleur le 17 juin reste très crédible et correspond parfaitement au calendrier traditionnel d'EA pour Battlefield.