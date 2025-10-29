Battlefield 6 : La carte Plaine de l'or noir jugée comme la pire de l'histoire de la saga

La première saison de Battlefield 6 démarre dans la controverse. Sa nouvelle carte, Plaine de l'or noir, subit un déferlement de critiques de la part des joueurs, qui la jugent mal conçue et indigne de la série.
La première saison de Battlefield 6
aurait dû marquer un nouveau départ pour le FPS d'Electronic Arts. Pourtant, le lancement de la carte Plaine de l'or noir tourne à la débâcle
. Les joueurs dénoncent une conception bancale, des combats déséquilibrés et un manque flagrant de compréhension de ce qui faisait autrefois la force de la franchise.
Une carte qui divise profondément la communauté
Sur Reddit
, un post viral du joueur neda6117 décrit Plaine de l'or noir comme « la pire carte de l'histoire de Battlefield
». Des centaines de commentaires abondent dans ce sens, pointant du doigt les longues lignes de vue sans couverture
, l'espace aérien trop restreint
et les véhicules antiaériens capables d'abattre les avions dès leur décollage
.
D'autres joueurs, comme Lemouni, parlent d'un « énième champ de bataille en couloirs
», accusant DICE d'adopter une approche à la Call of Duty avec des zones étroites et cloisonnées qui brisent la philosophie ouverte de Battlefield
.
Une conception jugée en décalage avec l'esprit Battlefield
Les fans reprochent à la carte sa petite taille et ses limites artificielles
qui empêchent l'exploration. Plusieurs zones jugées naturellement accessibles sont déclarées « hors limites », ce qui alimente la frustration. Pour beaucoup, Plaine de l'or noir symbolise la perte d'identité de la série
, plus axée sur des affrontements rapprochés que sur la stratégie et la liberté d'action.
Un lancement de saison en demi-teinte
Cette polémique n'est pas la seule ombre au tableau. Une part importante des critiques vise également Battlefield REDSEC
, le nouveau mode battle royale gratuit intégré à l'écosystème du jeu. Les joueurs de Battlefield 6 regrettent que les défis hebdomadaires soient partagés entre les deux expériences
, ce qui rend la progression dans le jeu principal plus laborieuse, et surtout l'absence du mode solo, qui frustre la communauté.
Le paradoxe ne passe pas inaperçu. REDSEC propose une carte, Fort Lyndon, saluée pour son design plus abouti et la présence de véhicules navals absents du mode principal. Une situation qui alimente le sentiment que le contenu gratuit bénéficie de plus d'attention
que celui pour lequel les joueurs ont payé.
Des ajustements appréciés malgré tout
Tout n'est pas négatif dans cette première saison. Le correctif d'un skin controversé et la réduction de l'exposition lumineuse lors des combats en intérieur montrent que DICE écoute une partie des retours. Ces améliorations, bien que mineures, soulignent une volonté d'ajuster le tir.
La saison 1 a d'ailleurs enregistré un pic de joueurs simultanés sur Steam assez haut selon SteamDB, preuve que la communauté reste investie. Mais lancer ce que beaucoup considèrent comme la pire carte de l'histoire de Battlefield pourrait laisser des traces dans l'image du jeu et freiner son élan à long terme
.
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