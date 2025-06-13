Battlefield 6 encore victime d'un gros leak, cette fois-ci concernant cet aspect du gameplay

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 juin 2025 à 11h58
Alors que le prochain Battlefield (communément surnommé Battlefield 6) est actuellement en pleine phase de test privé chez EA via Battlefield LABS, une nouvelle fuite majeure vient de révéler plusieurs détails clés concernant les gadgets du jeu. De quoi donner aux fans un avant-goût concret du gameplay du très attendu FPS, attendu d'ici mars 2026.
Battlefield 6 encore victime d'un gros leak, cette fois-ci concernant cet aspect du gameplay

Les gadgets de Battlefield 6 dévoilés par une vidéo fuitée

Cette nouvelle fuite provient de joueurs chinois ayant partagé une vidéo de cinq minutes sur le réseau social Bilibili (via DualShockers). Pour des raisons évidentes de droits et pour éviter les représailles d'EA, nous ne partagerons pas directement cette vidéo. Néanmoins, nous pouvons déjà vous confirmer plusieurs éléments clés :
  • Des gadgets classiques tels que les caisses de munitions et de soins seront présents.
  • Le bouclier ou barricade, popularisé dans Battlefield 2042, fait également son retour pour permettre aux joueurs de se protéger des tirs ennemis.
  • Le fameux « pistolet médical » permettant de soigner ses alliés à distance est également de retour.
fuite-bf6

Retour confirmé des incontournables défibrillateurs

Autre élément culte confirmé par la vidéo : les défibrillateurs. Ce gadget iconique, capable de réanimer vos coéquipiers tombés au combat mais aussi d'éliminer des ennemis lorsqu'il est chargé au maximum, sera bien présent dans Battlefield 6. Toutefois, il convient de rappeler que ces éléments proviennent d'une version très précoce du jeu (pré-alpha). Il est donc possible que certains gadgets soient des placeholders ou évoluent considérablement d'ici la sortie définitive du jeu.

Plusieurs gadgets issus de Battlefield 2042 réutilisés

Même si Battlefield 2042 avait déçu une partie de la communauté, certains de ses gadgets semblent avoir convaincu les développeurs puisqu'ils sont de retour dans Battlefield 6.

Les items sélectionnés font toutefois sens et semblent adaptés au gameplay classique de la franchise, à condition que le controversé grappin ne fasse pas partie de cette liste.

leak-armes-bf6

Une annonce officielle imminente ?

Si Battlefield 6 ne possède toujours pas de date officielle de sortie, EA a déjà confirmé que le jeu serait disponible avant la fin de l'année fiscale, soit au plus tard en mars 2026.

Le titre sera officiellement dévoilé cet été, peut-être même avant la fin du mois de juin, plusieurs studios internes d'EA travaillant actuellement activement à sa conception. Ce leak, malgré l'absence d'informations officielles, apporte une première vision concrète du contenu et des mécaniques de jeu attendues par les fans.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?
Battlefield 6 07 juillet 2026

Battlefield 6 Saison 4 : Quelle date de sortie pour le retour des combats navals ?

Alors que la quatrième saison de Battlefield 6 se profile à l'horizon, les joueurs attendent de pied ferme le retour de la guerre navale. Découvrez les dernières informations officielles sur le contenu à venir et les indices concrets qui entourent sa date de sortie.
Battlefield 6 modifie enfin le fonctionnement des jetons d'expérience pour le plus grand bonheur des joueurs
Battlefield 6 01 juillet 2026

Battlefield 6 modifie enfin le fonctionnement des jetons d'expérience pour le plus grand bonheur des joueurs

La dernière mise à jour de Battlefield 6 a enfin corriger l'une des mécaniques les plus frustrantes du jeu. Fini le compte à rebours en temps réel, les jetons d'expérience s'adapteront désormais à votre temps de jeu effectif. Une excellente nouvelle pour les joueurs.
Battlefield 6 : Patch 1.3.3.0, les détails
Battlefield 6 30 juin 2026

Battlefield 6 : Patch 1.3.3.0, les détails

EA publie une nouvelle mise à jour, apportant des nouveautés et des améliorations, sur Battlefield 6, en ce mardi 30 juin 2026.

commentaire (0)