Battlefield 6 encore victime d'un gros leak, cette fois-ci concernant cet aspect du gameplay

Alors que le prochain Battlefield (communément surnommé Battlefield 6) est actuellement en pleine phase de test privé chez EA via Battlefield LABS, une nouvelle fuite majeure vient de révéler plusieurs détails clés concernant les gadgets du jeu. De quoi donner aux fans un avant-goût concret du gameplay du très attendu FPS, attendu d'ici mars 2026.
Les gadgets de Battlefield 6 dévoilés par une vidéo fuitée
Cette nouvelle fuite provient de joueurs chinois ayant partagé une vidéo de cinq minutes sur le réseau social Bilibili
(via DualShockers
). Pour des raisons évidentes de droits et pour éviter les représailles d'EA, nous ne partagerons pas directement cette vidéo. Néanmoins, nous pouvons déjà vous confirmer plusieurs éléments clés :
- Des gadgets classiques tels que les caisses de munitions et de soins seront présents.
- Le bouclier ou barricade, popularisé dans Battlefield 2042, fait également son retour pour permettre aux joueurs de se protéger des tirs ennemis.
- Le fameux « pistolet médical » permettant de soigner ses alliés à distance est également de retour.
Retour confirmé des incontournables défibrillateurs
Autre élément culte confirmé par la vidéo : les défibrillateurs. Ce gadget iconique, capable de réanimer vos coéquipiers tombés au combat mais aussi d'éliminer des ennemis lorsqu'il est chargé au maximum, sera bien présent dans Battlefield 6
. Toutefois, il convient de rappeler que ces éléments proviennent d'une version très précoce du jeu (pré-alpha
). Il est donc possible que certains gadgets soient des placeholders ou évoluent considérablement d'ici la sortie définitive du jeu.
Plusieurs gadgets issus de Battlefield 2042 réutilisés
Même si Battlefield 2042 avait déçu une partie de la communauté, certains de ses gadgets semblent avoir convaincu les développeurs puisqu'ils sont de retour dans Battlefield 6
.
Les items sélectionnés font toutefois sens et semblent adaptés au gameplay classique de la franchise, à condition que le controversé grappin ne fasse pas partie de cette liste.
Une annonce officielle imminente ?
Si Battlefield 6 ne possède toujours pas de date officielle de sortie
, EA a déjà confirmé que le jeu serait disponible avant la fin de l'année fiscale, soit au plus tard en mars 2026.
Le titre sera officiellement dévoilé cet été, peut-être même avant la fin du mois de juin, plusieurs studios internes d'EA travaillant actuellement activement à sa conception. Ce leak, malgré l'absence d'informations officielles, apporte une première vision concrète du contenu et des mécaniques de jeu attendues par les fans
.
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