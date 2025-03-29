Battlefield 6 : Des concept arts auraient fuité, dévoilant une carte spectaculaire à Los Angeles

Alors que Battlefield 6 n'a toujours pas été officiellement dévoilé par DICE et Electronic Arts, des concept arts supposés issus du jeu viennent d'apparaître sur le subreddit dédié, révélant plusieurs cartes potentielles, dont une saisissante représentation de Los Angeles ravagée par la guerre.

Los Angeles en ruines, une guerre moderne en perspective

Les images, partagées sur Reddit par un utilisateur nommé Hero-TK via une source anonyme, montrent clairement un décor de conflit urbain en plein Los Angeles. Parmi ces visuels frappants : une vue apocalyptique de Sunset Boulevard, avec des véhicules détruits et des bâtiments incendiés, un panneau de la célèbre rue flottant à moitié submergé, alors qu'un bateau militaire fonce à toute vitesse, ou encore un terrain de golf typique du paysage californien, survolé par des avions militaires.





Ces scènes évoquent une guerre moderne, potentiellement mondiale, qui semble correspondre aux précédentes rumeurs d'un conflit entre les forces de l'OTAN et une gigantesque organisation militaire privée.



















Des scènes de conflits authentiques à travers le globe renforçant la crédibilité des images

Une sortie potentiellement repoussée à 2026

Certaines choses prévues cette année pourraient nous amener à repenser notre calendrier de lancement.

















En dehors de Los Angeles, d'autres lieux iconiques apparaissent également dans ces concept arts : des représentations probables de, une ville méditerranéenne, des paysages européens ravagés ou une ville typique du Moyen-Orient. Ces différents décors renforcent l'idée d'un conflit global, permettant une variété impressionnante dans les terrains de bataille.Des passionnés d'équipements militaires ont rapidement relevé la présence de véhicules très réalistes dans ces images, notamment : des chars allemandset des chars italiens. Ces véhicules réels confirment la théorie d'un conflit entre deux camps équipés d'un arsenal militaire moderne et varié.Des internautes spéculent déjà sur les alliances fictives qui pourraient diviser les pays traditionnellement membres de l'OTAN, comme l'Italie, accentuant l'intérêt scénaristique du prochain Battlefield.Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, avait récemment évoqué la possibilité d'un report de Battlefield 6 à. Il expliquait notamment :Cette déclaration laisse entendre que l'annonce officielle du jeu pourrait également être repoussée, prolongeant ainsi l'attente pour les fans impatients.Même si ces concept arts proviennent d'une source anonyme non vérifiée, leur cohérence avec l'univers Battlefield, leur qualité visuelle et leur précision militaire apportent une crédibilité certaine à cette fuite.Il reste cependant prudent d'attendre une confirmation officielle de la part d'EA ou DICE avant d'en tirer des conclusions définitives. En attendant, ces images promettent un Battlefield 6 particulièrement ambitieux et riche en décors spectaculaires.