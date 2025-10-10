Battlefield 6 : Découvrez le patch notes de la mise à jour day one

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 octobre 2025 à 17h15
Battlefield 6 est enfin là, avec une mise à jour de lancement. Découvrez tous les ajustements, améliorations et corrections de problèmes qui ont été faits.
Battlefield 6 : Découvrez le patch notes de la mise à jour day one
Désormais disponible, Battlefield 6 s'offre évidemment un conséquent patch de lancement, pour corriger quelques soucis de dernière minute, mais aussi améliorer l'expérience en fonction des derniers retours. Vous pouvez retrouver le patch notes de la version 1.0.1.0 de Battlefield 6 ci-dessous.

Patch notes 1.0.1.0 de Battlefield 6

Ajouts majeurs de la version 1.0.1.0 

  • Les mouvements sont affinés : élan réduit lors de la glissade d'avant saut, hauteur de saut réduite, imprécision accrue lors du tir en l'air ou d'une glissade.
  • Le maniement des armes a été rééquilibré, en modifiant le recul général tout en apportant des ajustements pour une expérience de tir plus cohérente.
  • La spatialisation des modes Ruée et Percée a été révisée pour proposer un meilleur équilibrage entre l'attaque et la défense.
  • Les cartes ont été améliorées, notamment grâce à une refonte globale des déplacements, de l'éclairage et des performances.
  • L'IU et l'ATH bénéficient de diverses améliorations : les indications sont plus claires, l'orientation est plus fluide et les affichages sont plus précis.
  • Les paramètres et les commandes bénéficient eux aussi de plusieurs améliorations.
  • L'audio a été amélioré dans tout le jeu : signalisations plus claires, effets sonores des armes et des véhicules ajustés et correction d'effets manquants ou trop tardifs.
  • Netcode optimisé pour limiter la désynchronisation, les morts trop rapides et les dégâts invisibles.

MODIFICATIONS

JEU 

  • Réduction de la vitesse conservée lors d'une glissade suivie d'un saut, en réduisant l'élan (principalement sur le plan horizontal).
  • Augmentation de la pénalité pour sauts répétés, avec hauteur de saut légèrement abaissée.
  • Augmentation de l'imprécision des armes lors du tir pendant un saut ou une glissade.
  • Ajustement de la physique du parachute : réduction de l'accélération initiale lors de son déploiement.
  • Résolution d'un problème qui augmentait la dispersion du tir de façon inattendue.
  • Résolution d'un problème qui faisait que la victime d'une exécution était parfois projetée dans les airs.
  • Résolution d'un problème qui faisait que certaines personnes devaient composer avec une vue à la troisième personne tout en étant encore en vie.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les joueurs et les joueuses restaient parfois à terre après avoir été réanimés au défibrillateur suite à un tir en pleine tête.
  • Transition plus fluide entre le tir au jugé et le viseur pour une meilleure acquisition de la cible.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'animation d'atterrissage pouvait se déclencher lors d'une toute petite chute ou en escaladant certains objets.
  • Les animations d'atterrissage suite à un saut sont plus fluides et plus brèves.
  • L'animation de transition entre la position accroupie et debout est plus brève.
  • Résolution d'un problème qui faisait que trop d'élan était perdu lorsqu'une personne met fin au saut en parachute.
  • L'animation "traîner et réanimer" peut être annulée plus rapidement pour une meilleure réactivité.
  • Amélioration de l'animation et de la physique du saut et du parachute pour fluidifier les mouvements.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les pénalités de vitesse après une chute ou un atterrissage se déclenchaient lors de chutes ou de franchissements très courts.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le tir était bloqué trop longtemps quand une personne s'allongeait ou effectuait un plongeon de combat.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le viseur de l'arme semblait ne plus être aligné après un sprint.
  • Amélioration des animations de franchissement pour les obstacles moyens et élevés.
  • Amélioration des animations de nage à la première personne.
  • Réduction du mouvement de caméra à la fin d'une glissade.
  • Réduction du tremblement de la caméra quand une personne enchaîne les sprints brefs.
  • Diverses améliorations et corrections de bugs apportées aux attaques au corps-à-corps et aux animations d'élimination.
  • Différentes améliorations et corrections de bugs apportées à l'animation "traîner et réanimer".
  • Amélioration de la détection du saut de franchissement pour fluidifier les mouvements.

VÉHICULES 

  • Les hélicoptères sont plus puissants et réactifs, ce qui les rend plus faciles à piloter et leur permet de changer plus facilement de trajectoire et d'éviter les attaques, notamment les tirs de lance-roquettes.
  • Augmentation de la vitesse de la tourelle du char.
  • Les contre-mesures fumigènes des véhicules permettent de mieux échapper aux regards ennemis et d'interrompre le verrouillage de la visée.
  • Amélioration de la "caméra de frag" en véhicule aérien.
  • Ajustement du mixage des indicateurs de tirs subis en véhicule et modification de l'indicateur d'élimination par explosion face à l'infanterie.
  • Le fonctionnement de la visée en véhicule (à la souris et à la manette) est désormais plus proche de celui de la visée de l'infanterie.
  • La sensibilité et la visée en véhicule utilisent désormais les mêmes distances et valeurs par défaut que les commandes de l'infanterie.
  • L'option d'évitement du terrain a été activée pour les missiles sol-air.
  • Résolution d'un problème qui faisait qu'un véhicule pouvait afficher un avertissement de verrouillage durant plusieurs secondes après avoir été touché par un CCP-LAW.
  • Ajout d'une barre de turbo pour les véhicules terrestres disposant d'un turbo.
  • Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses d'escalader une épave de Leopard par l'arrière.
  • Amélioration de la manière dont les chenilles des chars et les roues des véhicules interagissent avec les objets destructibles, pour des collisions plus réalistes.
  • Réduction de l'effet de flou lumineux des missiles (Apache) pour une meilleure visibilité.

GADGETS 

  • Résolution d'un problème qui faisait que certains gadgets étaient retirés des mains lors d'un saut.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les projections à l'arrière du lance-roquettes infligeaient trop de dégâts à l'infanterie.
  • Réduction des dégâts explosifs des lance-roquettes contre l'infanterie afin de dissuader l'abus des tirs au sol.
  • Les explosions du lance-roquettes prennent mieux en compte la présence de murs et d'abris avant d'infliger des dégâts.
  • Suppression du délai d'armement des roquettes pour permettre aux gens de tirer en intérieur au plafond et au sol pour les détruire.
  • L'effet incapacitant des grenades thermobariques passe de 2,5 secondes à 1 seconde.
  • Amélioration des lunettes thermiques : les soldats dégagent moins de chaleur quand ils sont en position allongée et quand ils meurent, et davantage de chaleur lorsqu'ils sprintent.
  • Résolution d'un problème qui faisait que la collision du lance-roquettes pouvait infliger deux fois plus de dégâts aux véhicules.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les grenades fumigènes n'explosaient pas dans certains cas.
  • Résolution de problèmes visuels lors du tir avec certains lanceurs et certaines lunettes.
  • Le réticule de tir au jugé de la fléchette traçante ne s'affiche plus lors de l'utilisation du viseur.
  • Résolution des problèmes d'affichage des textures du réticule de la fléchette traçante.
  • Résolution des problèmes d'affichage des textures du réticule du lanceur de charge explosive.
  • Atténuation et amélioration du son du robot NEM CSB IV.
  • Les appareils de commande à distance (XFGM-6D, robot CSB IV, LTLM II) ne peuvent plus être équipés si vous n'avez plus de munitions ou de gadget actif déployé.
  • L'outil de réparation surchauffe un peu plus vite pour éviter que les véhicules ne soient trop résistants.
  • L'outil de réparation et le défibrillateur peuvent désormais infliger des dégâts aux gadgets ennemis.
  • Réduction des dégâts du défibrillateur lors des coups rapides et des coups chargés.
  • Les lance-grenades M320 indiquent désormais le type et la quantité de munitions à l'écran.
  • Ajustement des dégâts infligés aux véhicules par le M320A1 explosif.
  • L'angle de déploiement de l'échelle d'assaut passe à 54° (contre 45° précédemment).
  • Résolution d'un problème qui faisait que les soldats rangeaient accidentellement leurs gadgets lors d'un saut.
  • Amélioration de la trajectoire du lancer de la mine antichar. Elle prend désormais en compte la vitesse du soldat et elle s'aligne mieux sur la surface sur laquelle elle atterrit.
  • Modification des interactions bloquant l'apparition entre les échelles et les matériaux de câblage.
  • Ajustement des volumes de gameplay : seule l'échelle d'assaut ne peut être déployée au sol ; tous les autres gadgets peuvent encore être placés.
  • Correction d'un abus qui permettait de se servir du bouclier pour sortir de la zone de jeu.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'effet visuel du stylo médical AJ-03 s'arrêtait trop tôt.
  • L'AT4 utilise désormais des missiles à guidage par visée.
  • RPG-7V2
    • Ajustement du viseur et du réticule pour une meilleure visée.
    • Augmentation de la dispersion lors de l'utilisation du viseur pour décourager la visée rapide.
    • Résolution du problème qui faisait que les projectiles pouvaient toucher un abri proche alors qu'on avait visé légèrement au dessus.
  • NLAW
    • Le NLAW est désormais le lance-roquettes par défaut de la classe Ingénieur.
    • Les missiles ont désormais une trajectoire plus précise.
    • Utilise maintenant des missiles à guidage automatique.
    • Il n'est plus possible de tirer au jugé.
    • Le viseur et le réticule ont été ajustés pour proposer une visée plus claire.
    • Les dégâts explosifs sont correctement infligés aux véhicules.
  • MAS 148 Glaive
    • Trajectoire des missiles modifiée pour mieux refléter la réalité.
    • Ajout de deux niveaux de zoom.
    • Peut désormais verrouiller des armes et des véhicules statiques (AA, TOW, mitrailleuse lourde).
    • Modification de la distance de verrouillage, impossibilité de verrouiller les cibles distantes de plus de 40 m.
    • Résolution des problèmes de clipping et de réticule de la lunette.
    • Les dégâts explosifs sont correctement infligés aux véhicules.
    • Le réticule du tir au jugé n'apparaît plus lors de l'utilisation du viseur.
    • Les LED affichent correctement la progression du verrouillage, le réglage thermique et le niveau de zoom.
    • Le champ de vision a une meilleure transition lors du zoom.
  • SLM-93A Spire
    • Les gadgets ne peuvent plus verrouiller les véhicules aériens à une altitude inférieure à la détection radar.
    • Résolution du problème qui faisait que les missiles n'infligeaient parfois pas de dégâts.
  • Explosion aérienne incendiaire
    • Le projectile explose désormais lors de la collision.
    • Le projectile indique désormais correctement qui a tiré dans le fil d'éliminations et dans l'interface.
    • Les projectiles infligent moins de dégâts structurels : il faudra plus de tirs pour détruire les bâtiments.
    • Il est désormais impossible de viser avec un gadget lors de la recharge.
    • Le rayon du souffle et de l'onde de choc correspond désormais aux valeurs de destruction.
    • La fumée de l'explosion aérienne incendiaire empêche désormais la détection et le verrouillage par les soldats et les véhicules.
  • Bravo3
    • La taille du viseur s'affiche désormais correctement en fonction du champ de vision.
  • SS26
    • Les dégâts de feu ne se sont désormais infligés qu'une seule fois aux soldats.
    • La baisse des dégâts a été ajustée.
    • Réduction du grade requis, qui passe de 1 à 0.
  • LTLM II (marqueur laser portatif)
    • L'angle et la distance maximale de détection en mode jumelle sont moins exigeants.
    • Il est désormais impossible de désigner l'environnement au laser.
    • Supprime désormais le marquage laser lorsqu'un véhicule entre dans la fumée thermique.
    • Les véhicules sont désormais correctement repérés lors de l'utilisation du marqueur laser.
    • L'option de vue thermique modifie correctement l'IU.
    • Le zoom s'active instantanément et retourne au niveau précédent.
    • L'animation de déploiement se déroule correctement.
    • La rotation est correcte pour les autres personne lors de son déploiement.
    • Correction de l'indicateur en jeu, qui indique BSD (zoom) au lieu de E et R (interagir/recharger).
  • Balise de déploiement
    • Désormais, une seule balise apparaît pour chaque personne (4 par escouade) avant l'autodestruction.
    • Les balises de déploiement ennemies sont désormais indiquées par une icône sur la minicarte lorsqu'elles sont signalées.
    • Peut désormais être déployée aux pieds d'un soldat si la position originale est bloquée.
  • DAS
    • N'est plus détruit lorsque celui qui le possède meurt.
    • Peut désormais être déployé aux pieds d'un soldat si la position originale est bloquée.
    • Drone de reconnaissance XFGM-6D
    • Vole plus vite lorsqu'il transporte du C4, mais sa batterie s'épuise plus rapidement.
    • Ne subit plus de forces indésirables lors du transport de C4, pour un vol plus fluide.
    • Mouvement amélioré pour des sensations plus réalistes.
    • Le drone s'autodétruit désormais après 3 secondes lorsqu'il sort de la carte.
  • Pochette de ravitaillement
    • Elle ne peut plus être ramassée après son déploiement.
    • Elle ne répare plus les véhicules.
    • Elle ne cause plus de problèmes de collision entre les soldats et la géométrie de la carte.
    • Elle suit désormais les mêmes règles de signalement que les postes de réparation (voix, journal de signalements, icône).
    • Ravitaille désormais comme prévu et confère un C4 supplémentaire.

ARMES

  • Ajustement général du recul de différentes armes.
  • Ajustement de la précision de l'arme pour davantage de stabilité lors de l'utilisation du viseur en mouvement, et moins de stabilité lors du tir pendant un saut.
  • Divers accessoires d'armes apparaissent désormais correctement.
  • Augmentation de la dispersion du tir des armes automatiques lors de l'utilisation du viseur.
  • Plus de projectiles doivent toucher la cible pour provoquer une élimination avec le fusil à pompe M87A1, ce qui exige une meilleure précision.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le réticule semblait plus grand que la dispersion réelle du projectile lors des tirs de balles au fusil à pompe.
  • Fusils à verrou : le bonus de premier tir s'applique désormais à chaque tir.
  • Amélioration de la luminosité et de la visibilité de divers réticules.

CARTES ET MODES

  • La disposition de toutes les cartes de Ruée a été ajustée en fonction des retours de la bêta ouverte.
  • La disposition de plusieurs cartes de Percée a été ajustée en fonction des retours de la bêta ouverte.
  • Résolution du problème d'élimination des joueurs et des joueuses au point d'apparition pour Siège du Caire.
  • Correction de plusieurs abus sur Siège du Caire et Offensive ibérique qui permettaient aux gens d'atteindre des zones interdites.
  • Amélioration de l'équilibrage antiaérien de Pic de la libération.
  • Améliorations générales des performances sur Opération Tempête de feu.
  • Amélioration du déplacement des soldats sur Opération Tempête de feu.
  • Ajustement de l'éclairage sur Opération Tempête de feu : certains intérieurs et certains objets étaient trop sombres.
  • Les animations d'apparition sur Opération Tempête de feu ont été améliorées dans plusieurs modes de jeu et plusieurs zones, afin de minimiser les effets de rebond.
  • La réapparition lors d'un match à mort en escouade se fait désormais à l'aide d'une seule touche, alors qu'il fallait appuyer sur deux touches lors de la bêta.

IU et ATH

  • Le texte et les noms des armes et gadgets sélectionnés sont plus clairs.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les raisons du blocage ne s'affichaient pas à l'écran d'équipement.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les noms des skins des personnages ne s'affichaient pas correctement dans le menu de personnalisation.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des paquetages d'armes bloqués n'affichaient pas correctement les accessoires.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des noms de classes incorrects étaient affichés à l'écran d'insertion après un changement de classe.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les icônes sous les noms des joueurs et des joueuses ne correspondaient pas à leurs classes dans le salon d'avant-partie.
  • Ajustement de la couleur d'arrière-plan des cellules des colonnes de prise de contrôle.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le mauvais bouton du menu d'options pouvait être mis en valeur après sélection.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des options de paramètres d'interaction et de rechargement étaient coupées verticalement.
  • Correction de bugs de défilement automatique du générique et ajustement de la vitesse de défilement automatique.
  • Générique mis à jour : nouveau texte, logo de Battlefield 6 et affichage centré.
  • Ajout d'une fenêtre d'avertissement sur la perte d'EXP lorsque vous quittez une partie via le menu Pause.
  • L'interaction de ravitaillement des soldats de soutien n'apparaît que lorsque vous avez besoin de soins ou de munitions.
  • Amélioration des commandes de navigation de l'écran de déploiement et de la grande carte.
  • La navigation à la souris dans le Commorose est plus fluide et plus réactive.
  • Le Commorose prend désormais en charge les commandes pour gauchers.
  • Amélioration de l'IU et des animations visuelles des parcours tactiques.
  • Amélioration visuelle des silhouettes des soldats et des véhicules.
  • Les noms des escouades et des alliés sont désormais mieux visibles lors du soin, du ravitaillement ou de la réanimation.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le repérage pouvait parfois signaler un emplacement au lieu de marquer l'ennemi.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'inventaire restait visible après la mort d'une personne en dehors de la carte.
  • Amélioration de la clarté des indicateurs de tirs sur véhicule.
  • Amélioration du visuel des véhicules liés à la capture d'objectifs sur l'écran de déploiement.
  • Correction d'un bug de minicarte qui faisait que des éléments s'affichaient mal au-dessus d'autres éléments.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des images de la zone de combat n'étaient pas correctement affichées sur les écrans de chargement.
  • Le signalement des lieux et des dangers est désormais animée pour une meilleure perception par les joueurs et les joueuses.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'utilisation ou le ramassage d'un gadget ne déclenchait pas la bonne animation.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les ennemis repérés à travers la fumée n'étaient pas correctement affichés en tant que danger.
  • Mise à jour des visuels et des icônes des rangs.
  • Amélioration générale de l'interface d'identité des classes (gadgets spécifiques, arme de prédilection, attributs, etc.).
  • L'IU du C4 indique le nombre de charges placées et la distance vous séparant de vos trois charges les plus proches.
  • Les postes de ravitaillement des véhicules aériens disposent désormais d'une icône spéciale dans le niveau.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des gadgets neutres placés par l'ennemi pouvaient être vus à travers la géométrie.
  • L'IU des contre-mesures contre les explosifs indique désormais sur la minicarte quels explosifs ennemis seront interceptés.
  • Les icônes des gadgets "collants" comprennent désormais une flèche indiquant la direction.
  • Les grenades non létales ont désormais une teinte sépia distincte pour une identification plus facile.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les armes ne pivotaient pas correctement lors de l'aperçu.
  • Amélioration du zoom des armes lors de la prévisualisation en menu.
  • Les joueurs et joueuses peuvent désormais faire pivoter les armes dans les menus.
  • Les joueurs et joueuses peuvent désormais visualiser les accessoires des emplacements bloqués.
  • Résolution d'un problème de caméra qui la faisait basculer lors de l'aperçu de la lampe-torche ou du laser.
  • Amélioration de la navigation dans le menu d'équipement avec la manette (netteté par défaut affinée pour une utilisation plus fluide).
  • Résolution d'un problème qui faisait que les éléments cosmétiques pouvaient être consultés en retirant puis rétablissant les favoris.
  • Correction du suivi de progression des insignes de classe.
  • Ajout de catégories aux liens d'équipement pour une organisation plus facile.
  • Activation du différentiel de statistique lorsque vous sélectionnez un emplacement d'accessoire vide dans les attributs d'arme.

PARAMÈTRES

  • Option d'inspection de l'arme masquée sur PC.
  • Le chat vocal est désactivé par défaut.
  • Option de qualité des graphismes ajustée : en désactivant l'option "Auto", le mode performance passe en mode personnalisé, comme prévu.
  • Les paramètres PC et consoles sont désormais séparés.
  • Ajout des seuils manquants pour le regard rapide avec clavier et souris.
  • La synchronisation verticale figure de nouveau dans les paramètres d'affichage.
  • Ajout de la fonctionnalité "Rester à l'écran" lorsque vous vous équipez d'armes, de paquetages et de gadgets.
  • Ajout sur PC de la touche de personnalisation et de remplacement des surfaces.
  • Le masquage automatique de l'ATH est désormais activé par défaut.
  • Résolution d'un problème sur PlayStation 5 qui faisait que le paramètre Auto ne sélectionnait pas la bonne configuration de chaîne lors de la connexion à un téléviseur, une barre de son ou une manette.
  • Ajout d'un curseur pour le volume des voix.
  • Signalisation de la détection des haut-parleurs lors du lancement.
  • Ajustement des paramètres de mixage par défaut.
  • Ajustement du mixage de la réverbération pour les paramètres audio non-HD.
  • Ajout d'une option d'accessibilité anti-cinétose pour la roulade de combat (la caméra ne pivote plus).
  • Ajout d'une option d'accessibilité réduisant les oscillations verticales de la caméra lors du sprint.
  • Ajout d'une option de réglage de la taille de la minicarte (petite, moyenne, grande).

PORTAL

  • Retrait de l'option Cross-Play pour l'hébergement de serveurs.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les soldats contrôlés par l'IA en mode Portal n'étaient pas affectés par les règles de restriction d'arme et d'équipement.

AUDIO

  • Ajustement du mixage audio des effets incendiaires et de mouvement.
  • Les sons des signalements directionnels sont plus clairs.
  • Le volume du son d'ouverture et de fermeture du Commorose a été réduit.
  • Modification des effets sonores d'atterrissage en parachute et de respiration lorsque la santé est basse.
  • Ajustement du mixage audio de la mort instantanée.
  • Ajustement du mixage audio des effets incendiaires et de mouvement.
  • Ajustement sonore général de l'équipement et du déploiement de gadgets.
  • Les indicateurs des soldats et véhicules alliés sont moins gênants.
  • Amélioration des sons de tir en intérieur des mitrailleuses lourdes, des mitrailleuses coaxiales et des canons automatiques des hélicoptères.
  • Ajout d'effets de suppression sonore pour plusieurs armes.
  • Ajustement du mixage sonore des tirs de plusieurs armes.
  • Ajustement des profils sonores des fusils de précision en zone urbaine et en zone urbaine à distance, et des pistolets-mitrailleurs en zone dégagée.
  • Amélioration des sons de rechargement et de tir de plusieurs armes, pour une meilleure fidélité.
  • Modification des sons de tir du fusil à pompe (amplitude, délai, tonalité).
  • Modification sonore des fusils à pompe dans différents environnements (zone dégagée, canyon, zone urbaine).
  • Ajustement du volume du son d'auto-rechargement du gadget lors du rechargement d'un fusil à pompe dans l'emplacement principal secondaire de la classe Assaut.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le son des leurres ne se déclenchait pas pour le poste de tir de l'UH-79.
  • Ajout d'effets sonores de tirs pour différents types de véhicules, quand ils sont très endommagés.
  • -Résolution d'un problème qui faisait que les sons "endommagé" des avions continuaient de se faire entendre, même après une réparation.
  • Résolution d'un problème qui faisait que le pilote de char de combat n'entendait pas le son de tir de fumigène.
  • Résolution d'un problème qui faisait que l'effet sonore du système de protection active du char de combat se déclenchait trop tard.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les sons de dégâts moyens des véhicules ne se déclenchaient que lorsque le véhicule subissait des dégâts légers.
  • Correction d'un bug qui faisait que les soldats assis dans les places visibles des véhicules ne voyaient pas correctement les affichages d'escouade.
  • Correction du tremblement de la caméra du pilote d'hélicoptère lors du tir des canons automatiques à distance.
  • Réduction du volume sonore et ajustement des fréquences basse et moyenne des avions lorsqu'ils sont hors de l'écran, ce qui améliore la clarté du son.
  • Réduction des effets sonores d'écho qui précèdent l'arrivée des hélicoptères.
  • Ajustement du mixage des armes des Archives de guerre É.T.A.
  • Ajustement de l'amplitude sonore à la première personne des Archives de guerre É.T.A.
  • Ajustement du boost sonore en vue à la troisième personne des Archives de guerre É.T.A, pour une réduction sonore par rapport à la vue à première personne.
  • Ajustement du comportement des armes des véhicules des Archives de guerre É.T.A.
  • Ajustement du comportement des miniguns des Archives de guerre É.T.A.
  • Amélioration des effets sonores de rechargement du M240L.

RÉSEAU

  • Le netcode a été amélioré pour limiter les cas où le temps de mort est trop rapide.
  • Résolution d'un problème qui faisait que des joueurs et des joueuses pouvaient subir des dégâts invisibles.
  • Résolution d'un problème qui faisait que les valeurs de santé n'étaient pas correctement affichées.
  • Amélioration du netcode pour limiter les morts des soldats s'étant mis à couvert.
  • Résolution d'un problème de netcode qui faisait que la perception des dégâts était retardée ou avait lieu après réapparition.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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