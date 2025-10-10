Battlefield 6 : Découvrez le patch notes de la mise à jour day one

Battlefield 6 : MàJ 1.4.1.0 de la saison 4, les détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.1.0 apportant la saison 4 sur Battlefield 6.
Patch notes 1.0.1.0 de Battlefield 6
Ajouts majeurs de la version 1.0.1.0
- Les mouvements sont affinés : élan réduit lors de la glissade d'avant saut, hauteur de saut réduite, imprécision accrue lors du tir en l'air ou d'une glissade.
- Le maniement des armes a été rééquilibré, en modifiant le recul général tout en apportant des ajustements pour une expérience de tir plus cohérente.
- La spatialisation des modes Ruée et Percée a été révisée pour proposer un meilleur équilibrage entre l'attaque et la défense.
- Les cartes ont été améliorées, notamment grâce à une refonte globale des déplacements, de l'éclairage et des performances.
- L'IU et l'ATH bénéficient de diverses améliorations : les indications sont plus claires, l'orientation est plus fluide et les affichages sont plus précis.
- Les paramètres et les commandes bénéficient eux aussi de plusieurs améliorations.
- L'audio a été amélioré dans tout le jeu : signalisations plus claires, effets sonores des armes et des véhicules ajustés et correction d'effets manquants ou trop tardifs.
- Netcode optimisé pour limiter la désynchronisation, les morts trop rapides et les dégâts invisibles.
MODIFICATIONS
JEU
- Réduction de la vitesse conservée lors d'une glissade suivie d'un saut, en réduisant l'élan (principalement sur le plan horizontal).
- Augmentation de la pénalité pour sauts répétés, avec hauteur de saut légèrement abaissée.
- Augmentation de l'imprécision des armes lors du tir pendant un saut ou une glissade.
- Ajustement de la physique du parachute : réduction de l'accélération initiale lors de son déploiement.
- Résolution d'un problème qui augmentait la dispersion du tir de façon inattendue.
- Résolution d'un problème qui faisait que la victime d'une exécution était parfois projetée dans les airs.
- Résolution d'un problème qui faisait que certaines personnes devaient composer avec une vue à la troisième personne tout en étant encore en vie.
- Résolution d'un problème qui faisait que les joueurs et les joueuses restaient parfois à terre après avoir été réanimés au défibrillateur suite à un tir en pleine tête.
- Transition plus fluide entre le tir au jugé et le viseur pour une meilleure acquisition de la cible.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'animation d'atterrissage pouvait se déclencher lors d'une toute petite chute ou en escaladant certains objets.
- Les animations d'atterrissage suite à un saut sont plus fluides et plus brèves.
- L'animation de transition entre la position accroupie et debout est plus brève.
- Résolution d'un problème qui faisait que trop d'élan était perdu lorsqu'une personne met fin au saut en parachute.
- L'animation "traîner et réanimer" peut être annulée plus rapidement pour une meilleure réactivité.
- Amélioration de l'animation et de la physique du saut et du parachute pour fluidifier les mouvements.
- Résolution d'un problème qui faisait que les pénalités de vitesse après une chute ou un atterrissage se déclenchaient lors de chutes ou de franchissements très courts.
- Résolution d'un problème qui faisait que le tir était bloqué trop longtemps quand une personne s'allongeait ou effectuait un plongeon de combat.
- Résolution d'un problème qui faisait que le viseur de l'arme semblait ne plus être aligné après un sprint.
- Amélioration des animations de franchissement pour les obstacles moyens et élevés.
- Amélioration des animations de nage à la première personne.
- Réduction du mouvement de caméra à la fin d'une glissade.
- Réduction du tremblement de la caméra quand une personne enchaîne les sprints brefs.
- Diverses améliorations et corrections de bugs apportées aux attaques au corps-à-corps et aux animations d'élimination.
- Différentes améliorations et corrections de bugs apportées à l'animation "traîner et réanimer".
- Amélioration de la détection du saut de franchissement pour fluidifier les mouvements.
VÉHICULES
- Les hélicoptères sont plus puissants et réactifs, ce qui les rend plus faciles à piloter et leur permet de changer plus facilement de trajectoire et d'éviter les attaques, notamment les tirs de lance-roquettes.
- Augmentation de la vitesse de la tourelle du char.
- Les contre-mesures fumigènes des véhicules permettent de mieux échapper aux regards ennemis et d'interrompre le verrouillage de la visée.
- Amélioration de la "caméra de frag" en véhicule aérien.
- Ajustement du mixage des indicateurs de tirs subis en véhicule et modification de l'indicateur d'élimination par explosion face à l'infanterie.
- Le fonctionnement de la visée en véhicule (à la souris et à la manette) est désormais plus proche de celui de la visée de l'infanterie.
- La sensibilité et la visée en véhicule utilisent désormais les mêmes distances et valeurs par défaut que les commandes de l'infanterie.
- L'option d'évitement du terrain a été activée pour les missiles sol-air.
- Résolution d'un problème qui faisait qu'un véhicule pouvait afficher un avertissement de verrouillage durant plusieurs secondes après avoir été touché par un CCP-LAW.
- Ajout d'une barre de turbo pour les véhicules terrestres disposant d'un turbo.
- Résolution d'un problème qui empêchait les joueurs et les joueuses d'escalader une épave de Leopard par l'arrière.
- Amélioration de la manière dont les chenilles des chars et les roues des véhicules interagissent avec les objets destructibles, pour des collisions plus réalistes.
- Réduction de l'effet de flou lumineux des missiles (Apache) pour une meilleure visibilité.
GADGETS
- Résolution d'un problème qui faisait que certains gadgets étaient retirés des mains lors d'un saut.
- Résolution d'un problème qui faisait que les projections à l'arrière du lance-roquettes infligeaient trop de dégâts à l'infanterie.
- Réduction des dégâts explosifs des lance-roquettes contre l'infanterie afin de dissuader l'abus des tirs au sol.
- Les explosions du lance-roquettes prennent mieux en compte la présence de murs et d'abris avant d'infliger des dégâts.
- Suppression du délai d'armement des roquettes pour permettre aux gens de tirer en intérieur au plafond et au sol pour les détruire.
- L'effet incapacitant des grenades thermobariques passe de 2,5 secondes à 1 seconde.
- Amélioration des lunettes thermiques : les soldats dégagent moins de chaleur quand ils sont en position allongée et quand ils meurent, et davantage de chaleur lorsqu'ils sprintent.
- Résolution d'un problème qui faisait que la collision du lance-roquettes pouvait infliger deux fois plus de dégâts aux véhicules.
- Résolution d'un problème qui faisait que les grenades fumigènes n'explosaient pas dans certains cas.
- Résolution de problèmes visuels lors du tir avec certains lanceurs et certaines lunettes.
- Le réticule de tir au jugé de la fléchette traçante ne s'affiche plus lors de l'utilisation du viseur.
- Résolution des problèmes d'affichage des textures du réticule de la fléchette traçante.
- Résolution des problèmes d'affichage des textures du réticule du lanceur de charge explosive.
- Atténuation et amélioration du son du robot NEM CSB IV.
- Les appareils de commande à distance (XFGM-6D, robot CSB IV, LTLM II) ne peuvent plus être équipés si vous n'avez plus de munitions ou de gadget actif déployé.
- L'outil de réparation surchauffe un peu plus vite pour éviter que les véhicules ne soient trop résistants.
- L'outil de réparation et le défibrillateur peuvent désormais infliger des dégâts aux gadgets ennemis.
- Réduction des dégâts du défibrillateur lors des coups rapides et des coups chargés.
- Les lance-grenades M320 indiquent désormais le type et la quantité de munitions à l'écran.
- Ajustement des dégâts infligés aux véhicules par le M320A1 explosif.
- L'angle de déploiement de l'échelle d'assaut passe à 54° (contre 45° précédemment).
- Résolution d'un problème qui faisait que les soldats rangeaient accidentellement leurs gadgets lors d'un saut.
- Amélioration de la trajectoire du lancer de la mine antichar. Elle prend désormais en compte la vitesse du soldat et elle s'aligne mieux sur la surface sur laquelle elle atterrit.
- Modification des interactions bloquant l'apparition entre les échelles et les matériaux de câblage.
- Ajustement des volumes de gameplay : seule l'échelle d'assaut ne peut être déployée au sol ; tous les autres gadgets peuvent encore être placés.
- Correction d'un abus qui permettait de se servir du bouclier pour sortir de la zone de jeu.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'effet visuel du stylo médical AJ-03 s'arrêtait trop tôt.
- L'AT4 utilise désormais des missiles à guidage par visée.
- RPG-7V2
- Ajustement du viseur et du réticule pour une meilleure visée.
- Augmentation de la dispersion lors de l'utilisation du viseur pour décourager la visée rapide.
- Résolution du problème qui faisait que les projectiles pouvaient toucher un abri proche alors qu'on avait visé légèrement au dessus.
- NLAW
- Le NLAW est désormais le lance-roquettes par défaut de la classe Ingénieur.
- Les missiles ont désormais une trajectoire plus précise.
- Utilise maintenant des missiles à guidage automatique.
- Il n'est plus possible de tirer au jugé.
- Le viseur et le réticule ont été ajustés pour proposer une visée plus claire.
- Les dégâts explosifs sont correctement infligés aux véhicules.
- MAS 148 Glaive
- Trajectoire des missiles modifiée pour mieux refléter la réalité.
- Ajout de deux niveaux de zoom.
- Peut désormais verrouiller des armes et des véhicules statiques (AA, TOW, mitrailleuse lourde).
- Modification de la distance de verrouillage, impossibilité de verrouiller les cibles distantes de plus de 40 m.
- Résolution des problèmes de clipping et de réticule de la lunette.
- Les dégâts explosifs sont correctement infligés aux véhicules.
- Le réticule du tir au jugé n'apparaît plus lors de l'utilisation du viseur.
- Les LED affichent correctement la progression du verrouillage, le réglage thermique et le niveau de zoom.
- Le champ de vision a une meilleure transition lors du zoom.
- SLM-93A Spire
- Les gadgets ne peuvent plus verrouiller les véhicules aériens à une altitude inférieure à la détection radar.
- Résolution du problème qui faisait que les missiles n'infligeaient parfois pas de dégâts.
- Explosion aérienne incendiaire
- Le projectile explose désormais lors de la collision.
- Le projectile indique désormais correctement qui a tiré dans le fil d'éliminations et dans l'interface.
- Les projectiles infligent moins de dégâts structurels : il faudra plus de tirs pour détruire les bâtiments.
- Il est désormais impossible de viser avec un gadget lors de la recharge.
- Le rayon du souffle et de l'onde de choc correspond désormais aux valeurs de destruction.
- La fumée de l'explosion aérienne incendiaire empêche désormais la détection et le verrouillage par les soldats et les véhicules.
- Bravo3
- La taille du viseur s'affiche désormais correctement en fonction du champ de vision.
- SS26
- Les dégâts de feu ne se sont désormais infligés qu'une seule fois aux soldats.
- La baisse des dégâts a été ajustée.
- Réduction du grade requis, qui passe de 1 à 0.
- LTLM II (marqueur laser portatif)
- L'angle et la distance maximale de détection en mode jumelle sont moins exigeants.
- Il est désormais impossible de désigner l'environnement au laser.
- Supprime désormais le marquage laser lorsqu'un véhicule entre dans la fumée thermique.
- Les véhicules sont désormais correctement repérés lors de l'utilisation du marqueur laser.
- L'option de vue thermique modifie correctement l'IU.
- Le zoom s'active instantanément et retourne au niveau précédent.
- L'animation de déploiement se déroule correctement.
- La rotation est correcte pour les autres personne lors de son déploiement.
- Correction de l'indicateur en jeu, qui indique BSD (zoom) au lieu de E et R (interagir/recharger).
- Balise de déploiement
- Désormais, une seule balise apparaît pour chaque personne (4 par escouade) avant l'autodestruction.
- Les balises de déploiement ennemies sont désormais indiquées par une icône sur la minicarte lorsqu'elles sont signalées.
- Peut désormais être déployée aux pieds d'un soldat si la position originale est bloquée.
- DAS
- N'est plus détruit lorsque celui qui le possède meurt.
- Peut désormais être déployé aux pieds d'un soldat si la position originale est bloquée.
- Drone de reconnaissance XFGM-6D
- Vole plus vite lorsqu'il transporte du C4, mais sa batterie s'épuise plus rapidement.
- Ne subit plus de forces indésirables lors du transport de C4, pour un vol plus fluide.
- Mouvement amélioré pour des sensations plus réalistes.
- Le drone s'autodétruit désormais après 3 secondes lorsqu'il sort de la carte.
- Pochette de ravitaillement
- Elle ne peut plus être ramassée après son déploiement.
- Elle ne répare plus les véhicules.
- Elle ne cause plus de problèmes de collision entre les soldats et la géométrie de la carte.
- Elle suit désormais les mêmes règles de signalement que les postes de réparation (voix, journal de signalements, icône).
- Ravitaille désormais comme prévu et confère un C4 supplémentaire.
ARMES
- Ajustement général du recul de différentes armes.
- Ajustement de la précision de l'arme pour davantage de stabilité lors de l'utilisation du viseur en mouvement, et moins de stabilité lors du tir pendant un saut.
- Divers accessoires d'armes apparaissent désormais correctement.
- Augmentation de la dispersion du tir des armes automatiques lors de l'utilisation du viseur.
- Plus de projectiles doivent toucher la cible pour provoquer une élimination avec le fusil à pompe M87A1, ce qui exige une meilleure précision.
- Résolution d'un problème qui faisait que le réticule semblait plus grand que la dispersion réelle du projectile lors des tirs de balles au fusil à pompe.
- Fusils à verrou : le bonus de premier tir s'applique désormais à chaque tir.
- Amélioration de la luminosité et de la visibilité de divers réticules.
CARTES ET MODES
- La disposition de toutes les cartes de Ruée a été ajustée en fonction des retours de la bêta ouverte.
- La disposition de plusieurs cartes de Percée a été ajustée en fonction des retours de la bêta ouverte.
- Résolution du problème d'élimination des joueurs et des joueuses au point d'apparition pour Siège du Caire.
- Correction de plusieurs abus sur Siège du Caire et Offensive ibérique qui permettaient aux gens d'atteindre des zones interdites.
- Amélioration de l'équilibrage antiaérien de Pic de la libération.
- Améliorations générales des performances sur Opération Tempête de feu.
- Amélioration du déplacement des soldats sur Opération Tempête de feu.
- Ajustement de l'éclairage sur Opération Tempête de feu : certains intérieurs et certains objets étaient trop sombres.
- Les animations d'apparition sur Opération Tempête de feu ont été améliorées dans plusieurs modes de jeu et plusieurs zones, afin de minimiser les effets de rebond.
- La réapparition lors d'un match à mort en escouade se fait désormais à l'aide d'une seule touche, alors qu'il fallait appuyer sur deux touches lors de la bêta.
IU et ATH
- Le texte et les noms des armes et gadgets sélectionnés sont plus clairs.
- Résolution d'un problème qui faisait que les raisons du blocage ne s'affichaient pas à l'écran d'équipement.
- Résolution d'un problème qui faisait que les noms des skins des personnages ne s'affichaient pas correctement dans le menu de personnalisation.
- Résolution d'un problème qui faisait que des paquetages d'armes bloqués n'affichaient pas correctement les accessoires.
- Résolution d'un problème qui faisait que des noms de classes incorrects étaient affichés à l'écran d'insertion après un changement de classe.
- Résolution d'un problème qui faisait que les icônes sous les noms des joueurs et des joueuses ne correspondaient pas à leurs classes dans le salon d'avant-partie.
- Ajustement de la couleur d'arrière-plan des cellules des colonnes de prise de contrôle.
- Résolution d'un problème qui faisait que le mauvais bouton du menu d'options pouvait être mis en valeur après sélection.
- Résolution d'un problème qui faisait que des options de paramètres d'interaction et de rechargement étaient coupées verticalement.
- Correction de bugs de défilement automatique du générique et ajustement de la vitesse de défilement automatique.
- Générique mis à jour : nouveau texte, logo de Battlefield 6 et affichage centré.
- Ajout d'une fenêtre d'avertissement sur la perte d'EXP lorsque vous quittez une partie via le menu Pause.
- L'interaction de ravitaillement des soldats de soutien n'apparaît que lorsque vous avez besoin de soins ou de munitions.
- Amélioration des commandes de navigation de l'écran de déploiement et de la grande carte.
- La navigation à la souris dans le Commorose est plus fluide et plus réactive.
- Le Commorose prend désormais en charge les commandes pour gauchers.
- Amélioration de l'IU et des animations visuelles des parcours tactiques.
- Amélioration visuelle des silhouettes des soldats et des véhicules.
- Les noms des escouades et des alliés sont désormais mieux visibles lors du soin, du ravitaillement ou de la réanimation.
- Résolution d'un problème qui faisait que le repérage pouvait parfois signaler un emplacement au lieu de marquer l'ennemi.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'inventaire restait visible après la mort d'une personne en dehors de la carte.
- Amélioration de la clarté des indicateurs de tirs sur véhicule.
- Amélioration du visuel des véhicules liés à la capture d'objectifs sur l'écran de déploiement.
- Correction d'un bug de minicarte qui faisait que des éléments s'affichaient mal au-dessus d'autres éléments.
- Résolution d'un problème qui faisait que des images de la zone de combat n'étaient pas correctement affichées sur les écrans de chargement.
- Le signalement des lieux et des dangers est désormais animée pour une meilleure perception par les joueurs et les joueuses.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'utilisation ou le ramassage d'un gadget ne déclenchait pas la bonne animation.
- Résolution d'un problème qui faisait que les ennemis repérés à travers la fumée n'étaient pas correctement affichés en tant que danger.
- Mise à jour des visuels et des icônes des rangs.
- Amélioration générale de l'interface d'identité des classes (gadgets spécifiques, arme de prédilection, attributs, etc.).
- L'IU du C4 indique le nombre de charges placées et la distance vous séparant de vos trois charges les plus proches.
- Les postes de ravitaillement des véhicules aériens disposent désormais d'une icône spéciale dans le niveau.
- Résolution d'un problème qui faisait que des gadgets neutres placés par l'ennemi pouvaient être vus à travers la géométrie.
- L'IU des contre-mesures contre les explosifs indique désormais sur la minicarte quels explosifs ennemis seront interceptés.
- Les icônes des gadgets "collants" comprennent désormais une flèche indiquant la direction.
- Les grenades non létales ont désormais une teinte sépia distincte pour une identification plus facile.
- Résolution d'un problème qui faisait que les armes ne pivotaient pas correctement lors de l'aperçu.
- Amélioration du zoom des armes lors de la prévisualisation en menu.
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais faire pivoter les armes dans les menus.
- Les joueurs et joueuses peuvent désormais visualiser les accessoires des emplacements bloqués.
- Résolution d'un problème de caméra qui la faisait basculer lors de l'aperçu de la lampe-torche ou du laser.
- Amélioration de la navigation dans le menu d'équipement avec la manette (netteté par défaut affinée pour une utilisation plus fluide).
- Résolution d'un problème qui faisait que les éléments cosmétiques pouvaient être consultés en retirant puis rétablissant les favoris.
- Correction du suivi de progression des insignes de classe.
- Ajout de catégories aux liens d'équipement pour une organisation plus facile.
- Activation du différentiel de statistique lorsque vous sélectionnez un emplacement d'accessoire vide dans les attributs d'arme.
PARAMÈTRES
- Option d'inspection de l'arme masquée sur PC.
- Le chat vocal est désactivé par défaut.
- Option de qualité des graphismes ajustée : en désactivant l'option "Auto", le mode performance passe en mode personnalisé, comme prévu.
- Les paramètres PC et consoles sont désormais séparés.
- Ajout des seuils manquants pour le regard rapide avec clavier et souris.
- La synchronisation verticale figure de nouveau dans les paramètres d'affichage.
- Ajout de la fonctionnalité "Rester à l'écran" lorsque vous vous équipez d'armes, de paquetages et de gadgets.
- Ajout sur PC de la touche de personnalisation et de remplacement des surfaces.
- Le masquage automatique de l'ATH est désormais activé par défaut.
- Résolution d'un problème sur PlayStation 5 qui faisait que le paramètre Auto ne sélectionnait pas la bonne configuration de chaîne lors de la connexion à un téléviseur, une barre de son ou une manette.
- Ajout d'un curseur pour le volume des voix.
- Signalisation de la détection des haut-parleurs lors du lancement.
- Ajustement des paramètres de mixage par défaut.
- Ajustement du mixage de la réverbération pour les paramètres audio non-HD.
- Ajout d'une option d'accessibilité anti-cinétose pour la roulade de combat (la caméra ne pivote plus).
- Ajout d'une option d'accessibilité réduisant les oscillations verticales de la caméra lors du sprint.
- Ajout d'une option de réglage de la taille de la minicarte (petite, moyenne, grande).
PORTAL
- Retrait de l'option Cross-Play pour l'hébergement de serveurs.
- Résolution d'un problème qui faisait que les soldats contrôlés par l'IA en mode Portal n'étaient pas affectés par les règles de restriction d'arme et d'équipement.
AUDIO
- Ajustement du mixage audio des effets incendiaires et de mouvement.
- Les sons des signalements directionnels sont plus clairs.
- Le volume du son d'ouverture et de fermeture du Commorose a été réduit.
- Modification des effets sonores d'atterrissage en parachute et de respiration lorsque la santé est basse.
- Ajustement du mixage audio de la mort instantanée.
- Ajustement du mixage audio des effets incendiaires et de mouvement.
- Ajustement sonore général de l'équipement et du déploiement de gadgets.
- Les indicateurs des soldats et véhicules alliés sont moins gênants.
- Amélioration des sons de tir en intérieur des mitrailleuses lourdes, des mitrailleuses coaxiales et des canons automatiques des hélicoptères.
- Ajout d'effets de suppression sonore pour plusieurs armes.
- Ajustement du mixage sonore des tirs de plusieurs armes.
- Ajustement des profils sonores des fusils de précision en zone urbaine et en zone urbaine à distance, et des pistolets-mitrailleurs en zone dégagée.
- Amélioration des sons de rechargement et de tir de plusieurs armes, pour une meilleure fidélité.
- Modification des sons de tir du fusil à pompe (amplitude, délai, tonalité).
- Modification sonore des fusils à pompe dans différents environnements (zone dégagée, canyon, zone urbaine).
- Ajustement du volume du son d'auto-rechargement du gadget lors du rechargement d'un fusil à pompe dans l'emplacement principal secondaire de la classe Assaut.
- Résolution d'un problème qui faisait que le son des leurres ne se déclenchait pas pour le poste de tir de l'UH-79.
- Ajout d'effets sonores de tirs pour différents types de véhicules, quand ils sont très endommagés.
- -Résolution d'un problème qui faisait que les sons "endommagé" des avions continuaient de se faire entendre, même après une réparation.
- Résolution d'un problème qui faisait que le pilote de char de combat n'entendait pas le son de tir de fumigène.
- Résolution d'un problème qui faisait que l'effet sonore du système de protection active du char de combat se déclenchait trop tard.
- Résolution d'un problème qui faisait que les sons de dégâts moyens des véhicules ne se déclenchaient que lorsque le véhicule subissait des dégâts légers.
- Correction d'un bug qui faisait que les soldats assis dans les places visibles des véhicules ne voyaient pas correctement les affichages d'escouade.
- Correction du tremblement de la caméra du pilote d'hélicoptère lors du tir des canons automatiques à distance.
- Réduction du volume sonore et ajustement des fréquences basse et moyenne des avions lorsqu'ils sont hors de l'écran, ce qui améliore la clarté du son.
- Réduction des effets sonores d'écho qui précèdent l'arrivée des hélicoptères.
- Ajustement du mixage des armes des Archives de guerre É.T.A.
- Ajustement de l'amplitude sonore à la première personne des Archives de guerre É.T.A.
- Ajustement du boost sonore en vue à la troisième personne des Archives de guerre É.T.A, pour une réduction sonore par rapport à la vue à première personne.
- Ajustement du comportement des armes des véhicules des Archives de guerre É.T.A.
- Ajustement du comportement des miniguns des Archives de guerre É.T.A.
- Amélioration des effets sonores de rechargement du M240L.
RÉSEAU
- Le netcode a été amélioré pour limiter les cas où le temps de mort est trop rapide.
- Résolution d'un problème qui faisait que des joueurs et des joueuses pouvaient subir des dégâts invisibles.
- Résolution d'un problème qui faisait que les valeurs de santé n'étaient pas correctement affichées.
- Amélioration du netcode pour limiter les morts des soldats s'étant mis à couvert.
- Résolution d'un problème de netcode qui faisait que la perception des dégâts était retardée ou avait lieu après réapparition.
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