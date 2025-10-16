Battlefield 6 apporte des changements au mode Conquête, la communauté est divisée



le 16 octobre 2025 à 10h54 Publié par Corentin Rimbert le 16 octobre 2025 à 10h54

Les développeurs ont décidé de réduire le nombre de tickets dans le mode Conquête de Battlefield 6. Une décision qui vise à raccourcir les parties, mais qui ne fait pas l'unanimité parmi les joueurs, qui avaient une idée potentiellement meilleure, et plus logique.