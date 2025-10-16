Battlefield 6 apporte des changements au mode Conquête, la communauté est divisée

Les développeurs ont décidé de réduire le nombre de tickets dans le mode Conquête de Battlefield 6. Une décision qui vise à raccourcir les parties, mais qui ne fait pas l'unanimité parmi les joueurs, qui avaient une idée potentiellement meilleure, et plus logique.
Après un lancement salué par la critique et les joueurs, Battlefield 6 s'impose comme le FPS militaire de référence cette année
. Avec des ventes impressionnantes et une activité record sur Steam, le titre de DICE semble avoir trouvé son public. Pourtant, malgré ce succès, le studio continue d'ajuster son jeu, et la dernière décision en date suscite un vif débat, avec la réduction du nombre de tickets dans le mode Conquête.
Des parties jugées trop longues par DICE
C'est via le compte officiel Battlefield Comms
que DICE et les studios partenaires ont annoncé ce changement. Selon le studio, de nombreuses manches atteignaient la limite de temps sans qu'une équipe n'épuise ses tickets
. Pour rendre les affrontements plus dynamiques, le nombre de tickets a donc été réduit sur l'ensemble des cartes.
Les plus gros changements concernent Operation Firestorm
et Mirak Valley
, dont les tickets sont passés de 1 000 à 700
. Sur les autres cartes, les chiffres oscillent désormais entre 800 et 900 tickets
, selon leur taille et leur rythme de jeu. DICE a précisé qu'il continuerait de surveiller la situation et d'ajuster ces valeurs si nécessaire. Voici la nouvelle répartition :
- Siège du Caire → 900
- Empire State → 900
- Offensive Ibérique → 900
- Pic de la libération → 800
- Pont de Manhattan → 800
- Opération tempête de feu → 700
- Cité de Sobek → 900
- Vallée de Mirak → 700
Une communauté divisée face à cette décision
Si le raisonnement de DICE semble logique sur le papier, une partie de la communauté estime que ce n'est pas le bon moyen de résoudre le problème
. Certains joueurs suggèrent simplement d'allonger la durée des parties plutôt que de réduire le nombre de tickets
. Sur Reddit comme sur X (ex-Twitter), plusieurs témoignages affirment n'avoir jamais connu de partie interrompue par le chronomètre.
D'autres au contraire saluent la décision, jugeant que les matchs s'éternisaient inutilement
, notamment à cause de joueurs préférant camper ou sniper plutôt que de capturer les zones objectives. Cette réduction permettrait selon eux de rendre les affrontements plus nerveux et plus intenses.
DICE cherche l'équilibre parfait
Ces ajustements s'inscrivent dans une démarche de suivi continu du gameplay
, comme l'ont déjà montré les récents correctifs sur la détection des tirs et les performances réseau. Les développeurs semblent baser leurs décisions sur des données concrètes issues du back-end du jeu.
Même si chacun a sa propre expérience, ces statistiques globales offrent à DICE une vision d'ensemble différente
. Le studio cherche désormais à trouver un compromis qui maintienne la tension du mode Conquête sans allonger exagérément les parties. Il faudra sans doute encore quelques semaines de test pour voir si ce nouvel équilibre convaincra la majorité des joueurs, ou si d'autres ajustements seront nécessaires dans les prochaines mises à jour
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commentaire (1)
pas plus mal pour moi, les parties à rallonge c'est pas trop mon truc, s'ils pouvaient diminuer aussi le nombre de véhicules