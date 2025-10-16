Battlefield 6 apporte des changements au mode Conquête, la communauté est divisée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 10h54
Les développeurs ont décidé de réduire le nombre de tickets dans le mode Conquête de Battlefield 6. Une décision qui vise à raccourcir les parties, mais qui ne fait pas l'unanimité parmi les joueurs, qui avaient une idée potentiellement meilleure, et plus logique.
Battlefield 6 apporte des changements au mode Conquête, la communauté est divisée
Après un lancement salué par la critique et les joueurs, Battlefield 6 s'impose comme le FPS militaire de référence cette année. Avec des ventes impressionnantes et une activité record sur Steam, le titre de DICE semble avoir trouvé son public. Pourtant, malgré ce succès, le studio continue d'ajuster son jeu, et la dernière décision en date suscite un vif débat, avec la réduction du nombre de tickets dans le mode Conquête.

Des parties jugées trop longues par DICE

C'est via le compte officiel Battlefield Comms que DICE et les studios partenaires ont annoncé ce changement. Selon le studio, de nombreuses manches atteignaient la limite de temps sans qu'une équipe n'épuise ses tickets. Pour rendre les affrontements plus dynamiques, le nombre de tickets a donc été réduit sur l'ensemble des cartes.

Les plus gros changements concernent Operation Firestorm et Mirak Valley, dont les tickets sont passés de 1 000 à 700. Sur les autres cartes, les chiffres oscillent désormais entre 800 et 900 tickets, selon leur taille et leur rythme de jeu. DICE a précisé qu'il continuerait de surveiller la situation et d'ajuster ces valeurs si nécessaire. Voici la nouvelle répartition : 
  • Siège du Caire → 900
  • Empire State → 900
  • Offensive Ibérique → 900
  • Pic de la libération → 800
  • Pont de Manhattan → 800
  • Opération tempête de feu → 700
  • Cité de Sobek → 900
  • Vallée de Mirak → 700
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une communauté divisée face à cette décision

Si le raisonnement de DICE semble logique sur le papier, une partie de la communauté estime que ce n'est pas le bon moyen de résoudre le problème. Certains joueurs suggèrent simplement d'allonger la durée des parties plutôt que de réduire le nombre de tickets. Sur Reddit comme sur X (ex-Twitter), plusieurs témoignages affirment n'avoir jamais connu de partie interrompue par le chronomètre.

D'autres au contraire saluent la décision, jugeant que les matchs s'éternisaient inutilement, notamment à cause de joueurs préférant camper ou sniper plutôt que de capturer les zones objectives. Cette réduction permettrait selon eux de rendre les affrontements plus nerveux et plus intenses.

DICE cherche l'équilibre parfait

Ces ajustements s'inscrivent dans une démarche de suivi continu du gameplay, comme l'ont déjà montré les récents correctifs sur la détection des tirs et les performances réseau. Les développeurs semblent baser leurs décisions sur des données concrètes issues du back-end du jeu.

Chargement du sondage...

0 votant

Même si chacun a sa propre expérience, ces statistiques globales offrent à DICE une vision d'ensemble différente. Le studio cherche désormais à trouver un compromis qui maintienne la tension du mode Conquête sans allonger exagérément les parties. Il faudra sans doute encore quelques semaines de test pour voir si ce nouvel équilibre convaincra la majorité des joueurs, ou si d'autres ajustements seront nécessaires dans les prochaines mises à jour.

Battlefield 6 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
  • PC
    • Édition Standard → 51,19 € au lieu de 70 €, soit 27 % de réduction.
    • Édition Phantom → 77,89 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 33,99 € au lieu de 80 €, soit 58 % de réduction.
    • Édition Phantom → 50,19 € au lieu de 110 €, soit 54 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année
Battlefield 6 31 juillet 2026

Battlefield 6 : Lobbies personnalisés et trois nouvelles cartes, le programme massif pour la fin de l'année

Les développeurs de Battlefield 6 viennent de dévoiler leur nouvelle feuille de route. Au programme, des parties personnalisées, l'arrivée très attendue du chat de proximité et un premier aperçu de la saison 5 prévue pour cet hiver. Une mise à jour riche en contenu pour les passionnés du jeu.
Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine
Battlefield 6 31 juillet 2026

Le rachat colossal d'Electronic Arts devrait être officiel la semaine prochaine

Le rachat historique d'Electronic Arts pour 55 milliards de dollars sera officiellement finalisé la semaine prochaine. Après avoir obtenu l'approbation des régulateurs européens, l'éditeur américain s'apprête à quitter la bourse pour passer sous le contrôle d'un consortium mené par l'Arabie Saoudite.
Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés
Battlefield 6 30 juillet 2026

Le PDG d'Electronic Arts touche 38 millions de dollars après avoir licencié ses employés

Alors que Battlefield 6 a battu des records de ventes, Electronic Arts a licencié une partie de ses développeurs. Pendant ce temps, le PDG Andrew Wilson a vu sa rémunération exploser pour atteindre 38 millions de dollars, illustrant un décalage grandissant entre la direction et les créateurs.

commentaire (1)

Avatar
vimui (invité) Le 16/10/2025 à 10:59

pas plus mal pour moi, les parties à rallonge c'est pas trop mon truc, s'ils pouvaient diminuer aussi le nombre de véhicules